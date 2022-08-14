Картошку многие называют вторым хлебом — этот овощ на столах часто занимает почетное место и всегда есть под рукой у хозяйки. Как и хлеб. Этот продукт и вовсе практически незаменим и обойтись без него во время ужина или обеда согласятся немногие.
Но если разобраться — что же вреднее? Хлеб или картошка? «Доктор Питер» спросил у кандидата медицинских наук.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
Картошка — второй хлеб
- Для картошки имеет значение ее вид, сорт, а также способ приготовления, — рассказывает врач-нутрициолог Светлана Горяйнова. — Так, сырой картофель совершенно не вреден, гликемический индекс у него вполовину ниже, чем у термически обработанного. Но сырой картофель никто не ест. А вот после приготовления у картошки довольно высокий гликемический индекс, поэтому она не рекомендуется людям с нарушением толерантности к углеводам, с сахарным диабетом.
Особенно вреден жареный картофель.
- Картошка, которая приготовлена при помощи интенсивной быстрой термообработки (например, фри), практически полностью теряет крахмал, становится быстрым углеводом. При употреблении такого блюда очень быстро повышается уровень сахара в крови, — объясняет врач. — Для того, чтобы понять, насколько опасен картофель фри (и любой картофель, прошедший экстремальную термообработку) — можно сравнить его с глюкозой. Гликемический индекс глюкозы — 100, а картофеля фри — 97.
Вареная и запеченная картошка гораздо полезнее. Ее гликемический индекс 80-85.
- Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахара, — говорит Светлана Горяйнова. — Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно, когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды.
Если картофель приготовлен правильно (лучше всего — запекать в мундире), то его можно считать ценным продуктом питания.
Хлеб всему голова?
- Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой (особенно для диабетиков), — говорит Светлана Горяйнова. — Все потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.
Что касается гликемического индекса, то у цельнозернового хлеба он около 70-75 единиц. Это ниже, чем у картофеля. Но и эта цифра высокая, отмечает эксперт.
Не стоит сравнивать с картошкой хлеб из альтернативной муки (не ржаной и не пшеничной), обращает внимание врач.
- Такой продукт безопаснее, особенно, если базовое сырье, например, гречневая крупа. Его не стоит считать вредным продуктом, — считает Светлана Горяйнова.
Что вреднее
- В целом, и картошка, и хлеб (традиционный) равноценны по гликемическому индексу, оба продукта можно приравнять к глюкозе, — резюмирует эксперт. — Основная их вредность в том, что в организме после употребления резко повышается уровень глюкозы в крови. Но при этом картофель как овощ богат микроэлементами и витаминами. А хлеб (пшеничный, ржаной, приготовленный на фабрике) практически не несет никакой пользы.
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