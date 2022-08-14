Хлеб всему голова?

- Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой (особенно для диабетиков), — говорит Светлана Горяйнова. — Все потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.

Что касается гликемического индекса, то у цельнозернового хлеба он около 70-75 единиц. Это ниже, чем у картофеля. Но и эта цифра высокая, отмечает эксперт.

Не стоит сравнивать с картошкой хлеб из альтернативной муки (не ржаной и не пшеничной), обращает внимание врач.

- Такой продукт безопаснее, особенно, если базовое сырье, например, гречневая крупа. Его не стоит считать вредным продуктом, — считает Светлана Горяйнова.