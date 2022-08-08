Чрезмерное потребление жареной, сладкой и обработанной пищи часто оборачивается для любителей подобной еды проблемами с пищеварением — изжогой, тяжести в желудке, вздутию, запорами и диареей, а также синдромом разраженного кишечника. Некоторые воспалительные процессы в организме можно уменьшить или даже вовсе избежать, если включать в свой ежедневный рацион несколько трав и специй.

Издание Al Arabiya перечислило 10 трав и специй, обладающих противовоспалительным эффектом. Многие из них мы используем уже давно при лечении болезней.

1. Куркума

Эта специя популярна во всем мире. Она богата куркумином — антиоксидантом, известным своими противовоспалительными свойствами. Куркуму можно смешивать с черным перцем, чтобы организм лучше усваивал куркумин.

2. Черный перец

Он богат антиоксидантными, обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Он также эффективно помогает при лечении многих проблем с пищеварением.

3. Кардамон

Результаты исследований показали, что эта специя со сладким и ароматным вкусом помогает уменьшить воспаление и полезна при ожирении печени.

4. Корица

Согласно результатам нескольких научных исследований, употребление корицы уменьшает воспаление. Однако, чтобы получить хорошие результаты без каких-либо побочных эффектов, эксперты рекомендуют употреблять небольшое количество этой специи.