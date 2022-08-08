Чрезмерное потребление жареной, сладкой и обработанной пищи часто оборачивается для любителей подобной еды проблемами с пищеварением — изжогой, тяжести в желудке, вздутию, запорами и диареей, а также синдромом разраженного кишечника. Некоторые воспалительные процессы в организме можно уменьшить или даже вовсе избежать, если включать в свой ежедневный рацион несколько трав и специй.
Издание Al Arabiya
1. Куркума
Эта специя популярна во всем мире. Она богата куркумином — антиоксидантом, известным своими противовоспалительными свойствами. Куркуму можно смешивать с черным перцем, чтобы организм лучше усваивал куркумин.
2. Черный перец
Он богат антиоксидантными, обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Он также эффективно помогает при лечении многих проблем с пищеварением.
3. Кардамон
Результаты исследований показали, что эта специя со сладким и ароматным вкусом помогает уменьшить воспаление и полезна при ожирении печени.
4. Корица
Согласно результатам нескольких научных исследований, употребление корицы уменьшает воспаление. Однако, чтобы получить хорошие результаты без каких-либо побочных эффектов, эксперты рекомендуют употреблять небольшое количество этой специи.
5. Имбирь
Помимо кулинарии, имбирь давно уже используется в качестве вспомогательного лечебного средства при простуде, менструальных спазмах, мигрени, тошноте, артрите и гипертонии. Имбирь помогает уменьшать воспаление и боль в суставах.
6. Чеснок
Полезных свойств у чеснока много. Традиционно многие используют его при лечении артрита, кашля, запоров и других заболеваний. Было научно доказано, что чеснок обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержащимся в нем соединениям серы.
7. Пажитник
Это трава используется в том числе для облегчения боли в суставах, запоров и вздутия живота. Употребление пажитника также может помочь тем, кто хочет похудеть. Паром, образующимся при кипячении пажитника, рекомендуют дышать для борьбы с респираторными инфекциями.
8. Тимьян
Он используется в качестве пищевого ароматизатора, и как было доказано, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами, благодаря чему полезен для страдающих ревматоидным артритом.
9. Розмарин
Исследования показывают, что уменьшить воспаление помогают полифенолы, содержащиеся в розмарине.
10. Зеленый чай
Этот популярный напиток помогает уменьшить маркеры воспаления, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), язвенным колитом и заболеваниями десен.
6 причин есть острую пищу каждый день
У «огненной» еды миллионы поклонников. К тому же она еще и весьма полезна, главное — знать меру.
Врач-терапевт Анастасия Половина называла 6 причин, почему стоит почаще добавлять в свое меню жгучие продукты и пряные специи:
Улучшить пищеварение. Любые пряные специи усиливают выработку желудочного сока, то улучшает приток крови к стенкам желудка и помогает восстанавливать его слизистую.
Бороться с микробами. Капсаицин (особое химическое соединение, которое придает жгучую остроту специям) борется с бактериями, попадающими в ЖКТ вместе с едой.
Успокоиться и улучшить настроение. Острая пища повышает в организме уровни гормонов удовольствия — они успокаивают, снижают стресс, притупляют боль.
Облегчать течение ОРВИ. Острая еда способствует очищению носовых ходов и отхождению слизи из бронхов. Это происходит благодаря раздражающему действию капсаицина — он обеспечивает расширение сосудов и приток крови.
Улучшить кровообращение и снизить давление. Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина приводят к снижению кровяного давления. Кроме того, острый перец помогает укреплению стенок сосудов, так как содержит большое количество витаминов А и С.
Похудеть. Такой эффект острой пищи связан опять же с раздражающим свойством капсаицина: ускоряется кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма.