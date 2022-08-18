Правильное и здоровое похудение не бывает быстрым. Не стоит думать, что если вы резко потеряете в весе, организм примет это с благосклонностью и скажет вам «спасибо». Допустимая динамика потери веса, которая не навредит здоровью — не более 500-1000 г в неделю или около 3-4 кг в месяц. Все что больше, неизменно отразится на пищеварении, обмене веществ и состоянии нервной системы. Поэтому любые диеты, обещающие похудение на 5-10 кг и более за месяц, неделю или несколько дней — это уже «тревожный звоночек для вас.
Но есть в истории медицины и совсем экстремальные диеты и способы похудения, после которых вполне реально загреметь в больницу. «Доктор Питер» обсудил их с гастроэнтерологом Верой Самсоновой.
терапевт, гастроэнтеролог
Исторические вехи: на чем худели раньше
В прошлом веке одно время был бум различных, в том числе и очень экстремальных способов похудения и диет. В Америке и Европе на волне популярности выраженной худобы и модельной внешности со своим весом экспериментировали многие. И часто не очень удачно.
Среди самых «отмороженных» любителей худеть были модными:
Паразитарная диета — употребление яиц круглых или ленточных червей, которые прорастали в кишечнике до половозрелых форм и банально «объедали» хозяина. В комплекте с потерей веса дополнительным бонусом шли — аллергия, анемия, токсикоз и перфорации кишечника.
Хлопковая диета — особенно популярной была среди моделей, которым нужно было буквально «заглушить» голод, чтобы не набирать вес. Они глотали ватные шарики, смоченные соками или пропитанные бульонами. В комплекте с худобой шли кишечная непроходимость, белковые отеки и потери сознания.
Диета «спящей красавицы». Богатых экстремалов помещали в состояние искусственной комы, в состоянии которой аппетит полностью выключен и человек совершенно не ест. Понятно, что за счет этого организм активно расходует свои ресурсы, в том числе — жировые запасы. В комплекте к постройневшему телу шли проблемы с мышцами, костями, памятью и обменом веществ.
Не есть, а пить
Уже в нашем веке набрала популярность так называемая питьевая диета. Люди заметили, что в период подготовки к инвазивным исследованиям, например, колоноскопии, запрет на употребление плотной пищи с переходом на соки и другие жидкости приводит, кроме очищения кишечника, еще и к потере веса. Поэтому был сделан «логичный вывод» — зачем есть, чтобы похудеть, нужно только пить.
Для питья предлагаются различные коктейли — овощные, фруктовые смузи, бульоны, жидкие супы-пюре. Казалось бы, что тут опасного — ведь в организм поступают клетчатка, витамины и минералы, а калорий мало.
Но врачи предупреждают — подобный стиль питания опасен для кишечника, особенно, если придерживаться его длительно. Снижается потребление белка и жира, которые необходимы для нормального метаболизма, а отсутствие плотных частиц провоцирует нарушения перистальтики и всасывания минералов, витаминов. Особенно страдают кальций, железо. В результате с килограммами уйдет и здоровье, возникают обмороки, мышечная слабость, проблемы памяти.
Монодиеты — чистое зло
Кефирная, гречневая, яблочная, яичная и даже шоколадная — эти диеты подразумевают употребление одного-двух продуктов в течение 5-7 дней или более. Обещается потеря веса в пределах 5 или более килограммов, что вполне объяснимо. Организм не получает необходимых ему питательных элементов одного типа, чаще всего белков или жиров, при этом возникает перегрузка другими.
При кефирной и яичной — поступает избыток белка, при шоколадной — слишком много легких углеводов, при яблочной — фруктовых кислот и сахаров. Помимо потери веса вы получите на выходе вздутие живота и болезненность, колики и проблемы со стулом, раздражительность и нарушения гормонального фона. А потерянные килограммы вернутся в течение ближайших недель с дополнительными 3-4 кг сверху.
Кетодиета — далеко не для всех
Суть этой диеты — резкое сокращение углеводов, как легких, так и сложных, с одновременным увеличением потребления жиров и белков. Причем соблюдать ее рекомендуется длительно, несколько недель или месяцев. Результатом подобных перекосов в питании становится опасное состояние организма — кетоацидоз, аналогичный таковому у диабетиков, когда в крови повышается уровень кетоновых тел — ацетона, ацетоуксусной кислоты и бета-гидроксибутирата. Все они обладают токсичностью в отношении нервной системы.
В небольших объемах они не опасны, но накопление высоких концентраций приводит к токсикозу. В итоге состояние будет сродни похмелью — с тошнотой, приступами рвоты. Снижением аппетита и головной болью. Далеко не все люди могут длительно переносить состояние кетоза. У части из них, особенно на фоне нарушений обмена веществ, возможны и опасные осложнения. В отношении кетодиеты ведутся жесткие споры в научных кругах. Некоторые патологи даже предлагают лечить этой диетой — только под строгим контролем врача. Но худеть на них однозначно не стоит.