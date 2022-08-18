Правильное и здоровое похудение не бывает быстрым. Не стоит думать, что если вы резко потеряете в весе, организм примет это с благосклонностью и скажет вам «спасибо». Допустимая динамика потери веса, которая не навредит здоровью — не более 500-1000 г в неделю или около 3-4 кг в месяц. Все что больше, неизменно отразится на пищеварении, обмене веществ и состоянии нервной системы. Поэтому любые диеты, обещающие похудение на 5-10 кг и более за месяц, неделю или несколько дней — это уже «тревожный звоночек для вас.

Но есть в истории медицины и совсем экстремальные диеты и способы похудения, после которых вполне реально загреметь в больницу. «Доктор Питер» обсудил их с гастроэнтерологом Верой Самсоновой.