Как вы понимаете, основной продукт рациона этой диеты — арбуз. В интернете можно найти несколько его вариантов: от жесткой, где кроме собственно арбуза и чистой воды ничего нельзя, до мягкой с арбузом на завтрак.

Да, арбуз действительно низкокалорийный — всего 27 ккал на 100 граммов мякоти. Он считается ягодой с отрицательной калорийностью: организм тратит на его переваривание больше калорий, чем получает.

К тому же он обладает мочегонным эффектом и подавляет чувство голода. Так почему же диетологи и эндокринологи с крайней подозрительностью относятся к такого типа диетам?