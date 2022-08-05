Как вы понимаете, основной продукт рациона этой диеты — арбуз. В интернете можно найти несколько его вариантов: от жесткой, где кроме собственно арбуза и чистой воды ничего нельзя, до мягкой с арбузом на завтрак.
Да, арбуз действительно низкокалорийный — всего 27 ккал на 100 граммов мякоти. Он считается ягодой с отрицательной калорийностью: организм тратит на его переваривание больше калорий, чем получает.
К тому же он обладает мочегонным эффектом и подавляет чувство голода. Так почему же диетологи и эндокринологи с крайней подозрительностью относятся к такого типа диетам?
- Не так давно я прочла сообщение, в котором утверждалось, что арбуз прекрасно утоляет голод за счет большого содержания клетчатки, — рассказала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Увы, это неправда. Клетчатка (или иначе — растительные волокна) очень важна для пищеварения, но для полноценного насыщения этого маловато.
Да, из-за клетчатки арбуз действительно переваривается несколько часов (как и огурец, и другие продукты с отрицательной калорийностью). Но, по словам врача, даже если вы наедитесь арбузом так, что даже будет не вздохнуть, очень быстро у вас снова начнет сосать под ложечкой. А все потому, что поели вы неполноценно!
- Наше насыщение — достаточно сложный механизм, — говорит врач. — Нужно не просто занять желудок какой-нибудь едой, а желательно и белками, и жирами, и углеводами в определенной пропорции (30%-30%-40%). Иначе вы очень быстро проголодаетесь снова.
Поэтому арбузы эндокринолог советует есть только в качестве десерта, после основного приема пищи. То есть, когда организм уже получил все нужные вещества.
- Арбузная диета не поможет вам сбросить жир, вы потеряете лишь жидкость и ценные мышцы, — подчеркивает Зухра Павлова. — А мышцы, как я уже много раз говорила — это наша молодость. И самый важный орган в теле человека — сердце — тоже мышца. Не надо его ослаблять.
Кстати
Ранее врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова предупреждала: при всех своих достоинствах, арбуз для многих — это отрава. Большое количество фруктозы, высокий гликемический индекс, избыток ликопина и калия делают эту ягоду опасной для диабетиков, повышают уровень холестерина и ослабляют сердце.