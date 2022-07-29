Летом многие стараются налегать на фрукты: сейчас их много, стоят они недорого — самое время запасаться витаминами и полезными минералами!
Еще чуть-чуть, и придет пора последнего летнего месяца, однако сезон персиков продолжается. Этот фрукт хорош не только душистым ароматом и приятным вкусом — в нем очень много полезных свойств. Все, что нужно знать о персиках тем, кто следит за своим здоровьем, рассказали
Чем хороши персики
В персиках довольно много клетчатки, которая так нужна для нормальной работы ЖКТ. Поэтому на фрукт определенно стоит обратить внимание людям с болезнями пищеварения.
Еще в этих плодах много полезных антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. Благодаря своему составу персики помогают контролировать давление и поддерживать стенки сосудов в тонусе.
Персики богаты фосфором и кальцием, поэтому фрукт благотворно влияет на кости и суставы. Кроме того, персики обладают сильным мочегонным эффектом, поэтому они очень полезны для людей с камнями в почках, при подагре и ревматизме.
Также персики помогут улучшить самочувствие тем, кто страдает от плохого иммунитета и пониженного гемоглобина. Еще эти фрукты полезны для зрения и нервной системы. Персики могут стать отличной альтернативой сладкого десерта для худеющих, ведь в них очень мало калорий и много воды — 89% от общей массы. При этом плоды позволяют насытиться.
Кому нельзя есть персики
Увы, как бы ни были персики полезны, есть их можно все-таки не всем. Например, от персиков стоит отказаться людям со следующими диагнозами:
Аллергия;
Язва;
Гастрит;
Ожирение;
Сахарный диабет;
Панкреатит.
Если очень уж любите персики, обсудите возможные ограничения с лечащим врачом.
Остальным же важно помнить о паре правил поедания персиков. Диетологи не советуют есть этот фрукт вместе с основным приемом пищи — лучше оставьте его на десерт или в качестве перекуса в первой половине дня. Дело в том, что в сочетании с углеводами и молочным продуктами персики могут усилить брожение в кишечнике. Кстати, по этой же причине не стоит объедаться персиками на ночь глядя.
Врачи рекомендуют здоровым людям есть по два персика в сутки.
И еще один полезный лайфхак для всех любителей персиков: не мойте их после покупки — иначе так быстрее испортятся. Лучше помыть плоды непосредственно перед употреблением.