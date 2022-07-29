Чем хороши персики

В персиках довольно много клетчатки, которая так нужна для нормальной работы ЖКТ. Поэтому на фрукт определенно стоит обратить внимание людям с болезнями пищеварения.

Еще в этих плодах много полезных антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. Благодаря своему составу персики помогают контролировать давление и поддерживать стенки сосудов в тонусе.

Персики богаты фосфором и кальцием, поэтому фрукт благотворно влияет на кости и суставы. Кроме того, персики обладают сильным мочегонным эффектом, поэтому они очень полезны для людей с камнями в почках, при подагре и ревматизме.

Также персики помогут улучшить самочувствие тем, кто страдает от плохого иммунитета и пониженного гемоглобина. Еще эти фрукты полезны для зрения и нервной системы. Персики могут стать отличной альтернативой сладкого десерта для худеющих, ведь в них очень мало калорий и много воды — 89% от общей массы. При этом плоды позволяют насытиться.