Зубные пасты, освежители и жевательные резинки, конечно, замаскируют неприятные запахи. Но от их первопричины не избавят. О том, где искать проблему в своем телеграм-канале рассказала врач превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева.
Врач-терапевт, блогер
«Самые безобидные и самые очевидные причины — во рту, — говорит Наталья Зубарева. — Например, вы просто плохо чистите зубы и в них застревает еда. Или средства гигиены для полости рта неподходящие. Или появился кариес».
С этим бороться проще всего — поддерживать зубы в хорошем состоянии, регулярно посещать стоматолога, делать гигиеническую чистку. Бросить курить, иначе специфический запах никуда не денется. Медленнее жевать — плохо пережеванная пища тоже дает неприятные ароматы.
Но если вы все делаете правильно, а запах все равно есть, источник проблемы надо искать совершенно в других местах. Чаще всего это нарушения в работе ЖКТ. И чтобы разобраться в них, желательно сделать копрограмму. Без консультации врача-гастроэнтеролога тут не обойтись. Возможно, у вас барахлит желчный пузырь или снижена кислотность желудка.
«Если запах гнилостный, вероятно, плохо перевариваются белки. Если кислый запах брожения — углеводы, прогорклый запах — жиры», — говорит эксперт.
Кроме того, запах изо рта дают заболевания ЛОР-заболевания: аденоиды, тонзиллит и фарингит.
Почему неприятно пахнет после сна?
По словам врача, утренний запах изо рта — это не патология. Дело в том, что во время сна слюнные железы не работают, а значит бактерии не нейтрализованы.
И снова возвращаемся к состоянию полости рта. Здесь, по словам врача, живет порядка 800 видов бактерий, которые помогают пищеварению.
«Микробиом ротовой полости переменчив, — объясняет Наталья Зубарева. — На 50-60% он зависит от пищи, времени суток и общего состояния организма. Тонкая прозрачная биопленка, в которой преобладают полезные бактерии, — гарант отсутствия запаха. Показатель — зубы гладкие, десны равномерно розовые».
Если к запаху присоединился постоянный зубной налет, десны кровоточат, а биопленка по ощущениям стала почти незаметной — это показатель преобладания нарушения баланса болезнетворных бактерий. Одна из причин — неправильное питание: слишком много сахара и сахаросодержащих продуктов.