«Самые безобидные и самые очевидные причины — во рту, — говорит Наталья Зубарева. — Например, вы просто плохо чистите зубы и в них застревает еда. Или средства гигиены для полости рта неподходящие. Или появился кариес».

С этим бороться проще всего — поддерживать зубы в хорошем состоянии, регулярно посещать стоматолога, делать гигиеническую чистку. Бросить курить, иначе специфический запах никуда не денется. Медленнее жевать — плохо пережеванная пища тоже дает неприятные ароматы.

Но если вы все делаете правильно, а запах все равно есть, источник проблемы надо искать совершенно в других местах. Чаще всего это нарушения в работе ЖКТ. И чтобы разобраться в них, желательно сделать копрограмму. Без консультации врача-гастроэнтеролога тут не обойтись. Возможно, у вас барахлит желчный пузырь или снижена кислотность желудка.

«Если запах гнилостный, вероятно, плохо перевариваются белки. Если кислый запах брожения — углеводы, прогорклый запах — жиры», — говорит эксперт.

Кроме того, запах изо рта дают заболевания ЛОР-заболевания: аденоиды, тонзиллит и фарингит.