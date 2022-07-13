Постоянная усталость, повышенная температура и озноб, нехороший привкус во рту, колики, спазмы, тошнота — все это признаки того, что ваш желчный пузырь работает с нарушениями. Причиной этому может быть множество факторов: тут и стрессы, эмоциональные перегрузы, гормональные расстройства, начало климакса или менструального цикла, сахарный диабет, длительные простуды. В итоге нарушается отток желчи.
Детский и взрослый врач-гастроэнтеролог, аспирант лаборатории эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера».t.me/gastrodoctor_purgina
- Сама желчь образуется в печени, — объяснила гастроэнтеролог Даниэла Пургина. — Это раствор, который состоит из желчных кислот, фосфолипидов, белков, холестерина, билирубина и других веществ.
Основная функция желчи — расщепление жиров. Она частично попадает из печени напрямую в двенадцатиперстную кишку, часть идет в желчный пузырь, где накапливает концентрацию, а уже после отправляется в кишку.
- Работу желчного пузыря регулирует нейропептидный гормон холецистокинин, он вырабатывается в двенадцатиперстной кишке и в начальном отделе тощей кишки, — объяснила доктор Пургина. — Суть работы холецистокинина заключается в том, что он стимулирует сокращение желчного пузыря, расслабляет сфинктер Одди, увеличивает ток желчи из печени, что приводит к попаданию желчи в двенадцатиперстную кишку.
Получается, что за правильную работу желчного пузыря отвечает холецитокинин. Если с его выработкой все в порядке — нарушений нет. Чтобы простимулировать появление холецитокинина, необязательно принимать специальные сборы трав с желчегонным эффектом. Достаточно просто поесть: дело в том, что гормон начинает вырабатываться в ответ на поступление из желудка белков и жиров.
- То есть, можно пить лекарственные препараты на основе трав, а можно съесть салат, заправленный растительным маслом или горсть орехов. Эффект будет одинаковый: это приведет к синтезу холецистокинина, который регулирует работу желчного пузыря, — делится простыми и действенными способами гастроэнтеролог. — Тут нет никакой магии, достаточно регулярно питаться, не забывая про необходимость белков и жиров в рационе.
Важно соблюдать баланс в организме, что довольно сложно при строгих диетах или в погоне за стройной фигурой. А ведь жиры должны составлять около 25-30 процентов суточной калорийности.
- Но на насыщенные жиры может приходиться не более 7-10 процентов, остальное на ненасыщенные, — предупреждает Даниэла Пургина.
Источники насыщенных жиров:
Молоко и молочные продукты (поэтому желательно выбирать молочные продукты с меньшим процентом жирности);
Жирное мясо и мясные полуфабрикаты;
Тропические масла: кокосовое, пальмовое, масло какао.
Источники ненасыщенных жиров:
оливковое масло;
масло грецкого ореха;
масло авокадо;
льняное масло;
масло виноградных косточек;
авокадо;
оливки;
орехи;
рыба.