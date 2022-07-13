- Сама желчь образуется в печени, — объяснила гастроэнтеролог Даниэла Пургина. — Это раствор, который состоит из желчных кислот, фосфолипидов, белков, холестерина, билирубина и других веществ.

Основная функция желчи — расщепление жиров. Она частично попадает из печени напрямую в двенадцатиперстную кишку, часть идет в желчный пузырь, где накапливает концентрацию, а уже после отправляется в кишку.

- Работу желчного пузыря регулирует нейропептидный гормон холецистокинин, он вырабатывается в двенадцатиперстной кишке и в начальном отделе тощей кишки, — объяснила доктор Пургина. — Суть работы холецистокинина заключается в том, что он стимулирует сокращение желчного пузыря, ​ расслабляет сфинктер Одди, увеличивает ток желчи из печени, что приводит к попаданию желчи в двенадцатиперстную кишку.