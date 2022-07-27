Исследование провели онкологи из университетов Ньюкасла и Линдса. Они обследовали тысячу человек с синдромом Линча. Это такое редкое генетическое заболевание, которое в разы повышает риск развития злокачественных опухолей в толстой кишке, а также в желудке, кишечнике, поджелудочной, а у женщин — в матке и яичниках.
Так вот, чуть меньше половины участников
За пациентами наблюдали 10 лет. В итоге у людей в группе с резистентным крахмалом рак диагностировали 78 людям, а в группе с плацебо — у 96.
«Такие показатели считаются статистически значимым снижением заболеваемости», — пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Cancer Prevention Research.
Такое количество устойчивого крахмала в обычной жизни можно получить, если съесть, например 2 зеленых банана или другие неспелые фрукты. Кроме того, он содержится в овсе и бобовых культурах.
Ученые уточняют: риск рака кишечника никуда не делся — его предполагает сам синдром Линча. Но крахмал хорошо защитил от неколоректальных онкозаболеваний: пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.
«Это важное открытие, поскольку рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта трудно диагностировать, и его часто не выявляют на ранней стадии, — говорит один из авторов исследования, профессор Джон Мазерс. — Мы выяснили, что устойчивый крахмал снижает риски более чем на 60%».
При этом ученые подчеркивают: участники эксперимента принимали биодобавку 10 лет назад. То есть, все это время она «защищала» пациентов.
Исследователи будут продолжать изыскания, чтобы выяснить: будет ли эта добавка так же работать и с людьми, у которых нет генетических наследственных заболеваний. Кстати, в рамках этого же исследования они выяснили, что аспирин снижает в 2 раза снижает риск развития рака.