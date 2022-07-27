Исследование провели онкологи из университетов Ньюкасла и Линдса. Они обследовали тысячу человек с синдромом Линча. Это такое редкое генетическое заболевание, которое в разы повышает риск развития злокачественных опухолей в толстой кишке, а также в желудке, кишечнике, поджелудочной, а у женщин — в матке и яичниках.

Так вот, чуть меньше половины участников исследования — 463 человека — каждый день ели по 30 граммов устойчивого крахмала — его не расщепляют ферменты поджелудочной, зато обрабатывают бактерии кишечника. Еще 455 человек получали плацебо — обычный кукурузный крахмал.

За пациентами наблюдали 10 лет. В итоге у людей в группе с резистентным крахмалом рак диагностировали 78 людям, а в группе с плацебо — у 96.

«Такие показатели считаются статистически значимым снижением заболеваемости», — пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Cancer Prevention Research.

Такое количество устойчивого крахмала в обычной жизни можно получить, если съесть, например 2 зеленых банана или другие неспелые фрукты. Кроме того, он содержится в овсе и бобовых культурах.