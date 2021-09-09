Налаживает работу кишечника

Любопытный факт, но кефир может оказывать как слабительное действие, так и, наоборот, крепить. Все зависит от срока выработки. Считается, что свежий напиток (в первые два дня) будет полезен при запорах, а трехдневной «выдержки» — при расстройстве пищеварения, конечно, если речь не идет об инфекциях с температурой и рвотой. Эффект закрепления объясняется наличием в продукте определенной микрофлоры и содержанием спирта, что со временем делает кефир более кислым.

Укрепляет иммунитет

В кефире содержатся молочнокислые бактерии, схожие с теми, которые обитают в кишечнике человека. А нормальная микрофлора — залог не только хорошей работы системы пищеварения, но и в целом здоровья, защитных сил организма. Особенно полезен кефир может быть при приеме антибиотиков, в качестве дополнительного источника пробиотиков. Кстати, биокефир считается более активным по сравнению с обычным кефиром. В нем, кроме молочнокислых бактерий, содержатся также бифидобактерии.

Кстати, в лечебную диету №13, которая назначается при острых инфекционных заболеваниях — гриппе, ОРВИ или COVID-19, кефир также входит. Его рекомендуют пить на ночь.