Мало кто поспорит с тем, что как бы долго мы не разглагольствовали о пользе правильного питания, временами все равно хочется съесть что-то жирное, сочное и «неправильное». Например, огромную шаверму!
Шаверму (или шаурму) можно смело считать одним из самых популярных блюд фастфуда. А так ли она вредна? Давайте разберемся, что происходит с организмом человека, который по каким-то причинам лакомится шавермой ежедневно.
Врач-диетолог, специалист по низкоуглеводному и кето-питанию, спортивной диетологии.
Вы будете чувствовать себя сытым
Как отмечает диетолог Артур Моисеенко, состав шавермы может варьироваться, и от того, что именно положили в блюдо, зависит, как оно повлияет на здоровье.
- Как правило, шавермой называют блюдо из следующих продуктов: мясо — курица, реже — индюшатина, баранина, ягнятина, телятина, свинина. Овощи со специями и соусами: капуста, морковь, огурцы, помидоры, иногда — картофель фри, кетчуп, горчица, майонез. Все это заворачивают в лаваш или кладут в питу, — говорит врач.
При этом нельзя сказать, чтобы хотя бы один из ингредиентов можно считать абсолютным ядом.
- Если рассматривать с точки зрения пользы сам состав, то нельзя сказать, что он вреден для организма, даже при условии, что вы будете есть этот фастфуд каждый день. В шаверме есть белок — мясо, клетчатка — овощи и незначительное количество углеводов — бездрожжевой хлеб. Такое блюдо позволяет дольше испытывать сытость и меньше отвлекаться на перекусы, в частности сладкие, — подчеркивает Моисеенко.
Впрочем, кто хотя бы раз пробовал шаверму, точно не станет спорить с тем, что это блюдо очень сытное.
Вы наберете вес…
Увы, отмечает диетолог, шаверма не только питательна, но и весьма калорийна. В среднем, если брать классический вариант шавермы, ее пищевая ценность может составлять от 600 калорий и более. В целом, это вполне может входить в вашу ежедневную норму калорий — если остальные приемы пищи будут более скромными. Однако если вы решите питаться одной только шавермой, есть риск неплохо набрать вес.
…и мышечную массу
А вот если вы, наоборот, пытаетесь прокачаться и нарастить мышцы, то шаверма может оказаться весьма кстати. В ней много белка, который очень важен для построения мышц. Именно по этой причине профессиональные спортсмены употребляют 2,5 грамма белка на 1 килограмм веса ежедневно.
А о том, как на ваше здоровье может повлиять дефицит белка, читай ЗДЕСЬ.
Вы заработаете расстройство пищеварения. Или гепатит
- Основная проблема такого рода пищи заключается не в составе, а в отсутствии гарантии качества и свежести, — поясняет врач.
Особую опасность представляет мясо. Даже при условии, что оно свежее, чаще всего оно представляет собой мясо низкого качества — куриное мясо механической обвалки. То есть там могут попадаться хрящи, прожилки и кожа.
Кроме этого, еще одна распространенная проблема — низкий уровень гигиены как помещений, в которых готовят шаверму, так и самих поваров. Увы, в заведениях, где готовят шаверму, нередко царит тотальная антисанитария.
У продавцов шавермы с вокзала легко могут отсутствовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов — ингредиентов. В таких заведениях нередко нарушаются сроки годности и условия хранения, не соблюдается товарное соседство, нарушаются технологии приготовления, отсутствует холодильное оборудование, необходимое для хранения продуктов.
Такой подход к производству может привести к печальным последствиям для потребителя. Так что неудачный поход за шавермой может закончиться, как минимум, кратковременным расстройством пищеварения из-за кишечной палочки или, что хуже, заболеваниями, например сальмонеллезом или гепатитом, — отмечает Моисеенко.
Кстати, отдельный разговор — вариации с шавермой, вдохновленные мексиканской кухней а-ля бурито. Туда, как правило, добавляют фасоль — а она, как и все бобовые, на самом деле не слишком хорошо сочетается с мясом. Дело в том, что бобы очень медленно усваиваются, в них много грубой клетчатки. Еще хуже бобы усваиваются в сочетании с мясом, алкоголем и грибами.
Если часто увлекаться бурито, можно заработать метеоризм или навредить слизистой ЖКТ.
Вы станете стареть быстрее
Увы, в столь любимой многими шаверме всегда есть жареное мясо — а этот продукт богат конечными продуктами гликирования. А если уж для соуса еще использовали майонез, то все становится еще хуже.
Как поясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова, КПГ — одни из самых главных факторов старения организма. Кроме того, КПГ заставляет толстеть, способствует развитию сахарного диабета второго типа, повышает риски столкнуться с нарушениями в работе сердца и раком.
Так что если есть каждый день шаверму с жаренной курочкой под майонезным соусом, можно состариться гораздо быстрее — и приобрести много неприятных хронических болезней.
У вас будут проблемы с холестерином
Шаверма сама по себе — блюдо достаточно жирное. Любые жиры довольно калорийны, и любой избыток калорий избыток калорий откладывается не только на боках, но и в сосудах и внутренних органах. Именно жирное — главный источник холестерина и холестериновых «бляшек». Конечно, если вы съедите одну шаверму, вряд ли ваше здоровье колоссально изменится. А вот если есть ее каждый день…
Как же тогда есть шаверму, чтобы потом не тратить деньги на лечение? Готовьте ее дома: из проверенных и полезных ингредиентов.
- Ем, но очень редко, когда хочу побаловать себя%
- Ем, но только когда нет другого выбора%
- Очень люблю шаверму и ем ее довольно часто%
- Не ем шаверму: она мне не нравится%
- Не ем фастфуд -это же вредно!%