Вы будете чувствовать себя сытым

Как отмечает диетолог Артур Моисеенко, состав шавермы может варьироваться, и от того, что именно положили в блюдо, зависит, как оно повлияет на здоровье.

- Как правило, шавермой называют блюдо из следующих продуктов: мясо — курица, реже — индюшатина, баранина, ягнятина, телятина, свинина. Овощи со специями и соусами: капуста, морковь, огурцы, помидоры, иногда — картофель фри, кетчуп, горчица, майонез. Все это заворачивают в лаваш или кладут в питу, — говорит врач.

При этом нельзя сказать, чтобы хотя бы один из ингредиентов можно считать абсолютным ядом.

- Если рассматривать с точки зрения пользы сам состав, то нельзя сказать, что он вреден для организма, даже при условии, что вы будете есть этот фастфуд каждый день. В шаверме есть белок — мясо, клетчатка — овощи и незначительное количество углеводов — бездрожжевой хлеб. Такое блюдо позволяет дольше испытывать сытость и меньше отвлекаться на перекусы, в частности сладкие, — подчеркивает Моисеенко.

Впрочем, кто хотя бы раз пробовал шаверму, точно не станет спорить с тем, что это блюдо очень сытное.