В исследование Роскачества вошли 20 известных брендов киноа. По словам экспертов, этот продукт поступает в Россию в основном из Перу, а здесь его уже расфасовывают. Результаты проверки оказались не радужными.

Только варить

В 25% образцов киноа специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Как говорят в Роскачестве, именно поэтому киноа надо обязательно варить, как и другие крупы — термическая обработка убивает бактерии . А вот делать модную нынче кашу без варки, с замачиванием на ночь, не стоит.

- При 60°С гибель бактерии наступает через 10 минут, при 100°С — мгновенно. Но часто поклонники ЗОЖ семена киноа не варят, а проращивают. В этом случае кишечная палочка сохраняет активность, — предупреждают эксперты, посоветовав перед приготовлением еще и промывать семена.