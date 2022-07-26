5 популярных продуктов, которые убивают здоровье почек

Почки играют важную роль в нашем теле: именно они отвечают за баланс жидкости и электролитов, фильтруют нашу кровь от всего лишнего.
Болезни почек можно поделить на четыре категории: мочекаменная болезнь, острая почечная недостаточность, хроническая болезнь почек и терминальная стадия почечной недостаточности. Риск каждой из них повышается при наличии двух недугов — диабета и гипертонии. Поэтому для того, чтобы сохранить почки здоровыми, очень важно следить за своим рационом и не перебарщивать с продуктами, которые могут навредить.
О том, какие 5 продуктов можно считать главными врагами почек, пишет издание
Колбаса и сосиски
Любите на завтрак поесть бутерброд с колбаской? Или предпочитаете яичницу с беконом? Или, может быть, вы частенько обедаете макаронами с сосиской? В любом случае знайте — переработанное мясо может быть очень опасным для ваших почек.
Все дело в том, что в таких продуктах слишком много натрия и животного белка. Если каждый день в ваш организм будет поступать больше 2300 мг натрия, артериальное давление, скорей всего, повысится — что увеличит нагрузку на почки. А обилие животного белка ускорит прогрессирование болезней почек.
Суп
Суп в нашей стране принято считать полезным блюдом — даже обязательным для каждого. Не зря же детей заставляют их есть! Куриный бульон действительно может быть полезен при простуде, но увы, на самом деле супы далеко не так хороши для здоровья.
Дело в том, что вне зависимости от того, какой бульон вы взяли за основу — говяжий, куриный или овощной, в нем будет более 800 миллиграммов натрия на миску. А есть несоленый суп большинству людей будет попросту невкусно. При этом соль, как уже было сказано выше, повышает давление и вредит почкам.
Вы можете постараться уменьшить количество соли с помощью специй и приправ. Или просто не есть суп слишком часто.
Замороженная пицца
Одно из любимых блюд многих холостяков: стоит относительно недорого, есть в любом супермаркете, да еще и с разными вкусами, готовить можно в микроволновке. Как правило, готовят такие пиццы из белого хлеба, соуса с огромным количеством натрия, дешевого сыра с высоким содержанием жиров и такого же сомнительного переработанного мяса. Поэтому такие пиццы очень калорийные, с большим количеством соли и вредных жиров.
Такая пицца очень больно может ударить по здоровью ваших почек. Поэтому если решили поужинать пиццей, лучше выбрать более здоровые варианты из кафе — например, без мяса или с цельнозерновой основой.
Жареная картошка
Картофель в нашей стране любят. Особенно жареный! Не менее любимы среди россиян драники, чипсы и картошка фри. Все названые варианты приготовления картофеля, увы, могут быть очень опасными для ваших почек. Лучше вообще не есть продуктов, приготовленных во фритюре.
Кроме того, в картофеле много калия. С этим минералом нужно быть осторожней людям с больными почками.
Соевый соус
Для многих посиделки с друзьями или просмотр сериала немыслимы без роллов. А какие могут быть роллы без соевого соуса! Кроме того, именно этот соус часто используют в азиатской кухне, которая с каждым годом становится все популярней.
Между тем, соевый соус — абсолютный чемпион по содержанию натрия в составе: в одной столовой ложке — 950 мг, почти половина дневной нормы. Поэтому если у вас есть проблемы с почками, от этого соуса лучше отказаться.