5 популярных продуктов, которые убивают здоровье почек

Почки играют важную роль в нашем теле: именно они отвечают за баланс жидкости и электролитов, фильтруют нашу кровь от всего лишнего.

Болезни почек можно поделить на четыре категории: мочекаменная болезнь, острая почечная недостаточность, хроническая болезнь почек и терминальная стадия почечной недостаточности. Риск каждой из них повышается при наличии двух недугов — диабета и гипертонии. Поэтому для того, чтобы сохранить почки здоровыми, очень важно следить за своим рационом и не перебарщивать с продуктами, которые могут навредить.