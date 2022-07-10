Одна из главных функций почек — это выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, а также избыточной воды, токсинов и других опасных веществ. Помимо этого, почки регулируют уровень рН и различных микроэлементов. Они вырабатывают гормоны, которые отвечает за артериальное давление и контролируют выработку эритроцитов. Еще одна важная функция почек — это активация одной из форм витамина D, которая помогает организму усваивать кальций.

Одни из самых распространенных заболеваний почек, это мочекаменная болезнь, гломерулонефрит и инфекции мочевых путей. Однако существует еще один диагноз, о котором точно слышали немногие. Речь идет об инфаркте почек. Когда мы слышим слово «инфаркт», то, скорее всего, подумаем про сердце. Но подобная проблема может случиться и с другим органом, например, спинным мозгом или селезенкой.