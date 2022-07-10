Одна из главных функций почек — это выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, а также избыточной воды, токсинов и других опасных веществ. Помимо этого, почки регулируют уровень рН и различных микроэлементов. Они вырабатывают гормоны, которые отвечает за артериальное давление и контролируют выработку эритроцитов. Еще одна важная функция почек — это активация одной из форм витамина D, которая помогает организму усваивать кальций.
Одни из самых распространенных заболеваний почек, это мочекаменная болезнь, гломерулонефрит и инфекции мочевых путей. Однако существует еще один диагноз, о котором точно слышали немногие. Речь идет об инфаркте почек. Когда мы слышим слово «инфаркт», то, скорее всего, подумаем про сердце. Но подобная проблема может случиться и с другим органом, например, спинным мозгом или селезенкой.
Врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU).
Главный симптом
«Инфаркт почки — это заболевание, которое обусловлено нарушением артериального притока крови к какой-либо почке или всего органа целиком. Виной тому — закупорка (тромбоз) артерии», — рассказывает уролог.
Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то начнется некроз тканей. Функции органа нарушаются, в некоторых случаях он даже может полностью «выключиться» из работы. Так, один из самых главных и важных симптомов, который может указать на инфаркт почки — это сильная боль в животе или спине.
«Основным симптомом считается интенсивная боль в животе или спине со стороны пораженной почки. Болевой синдром достаточно выраженный, он с трудом снимается применением обычных обезболивающих, зачастую требуется назначение наркотических анальгетиков», — говорит Александр Лубенников.
Кроме этого на инфаркт почки могут указать следующие симптомы:
повышение артериального давления,
тошнота,
рвота,
повышение температуры тела.
Какие болезни могут спровоцировать инфаркт почки
Инфаркт почки — заболевание не такое распространенное, как другие патологии этого органа. И чаще всего оно возникает из-за уже имеющихся хронических заболеваний. В основном это заболевания сердца, говорит Александр Лубенников. К ним относятся:
нарушение ритма сердца (фибрилляция предсердий, мерцательная аритмия),
расширение полостей сердца (кардиомиопатия с тромбозом),
воспаление внутренней стенки сердца (эндокардит).
«Кроме этого к инфаркту почки могут привести заболевания основных артерий почки (аневризма или расширение артерии) и нарушение в свертывающей системе крови — повышенное тромбообразование», — дополняет уролог.
Кто еще в зоне риска
К другим факторам развития заболевания относятся:
курение,
артериальная гипертензия,
высокий индекс атерогенности (показатель крови, указывающий на развитие атеросклероза),
тромбозы в анамнезе.
«Основное осложнение — нарушение функции почки, развитие почечной недостаточности. Если инфаркт был двусторонним, может потребоваться применение искусственной почки (гемодиализ)», — говрит уролог.
Гемодиализ — это внепочечное очищение крови, при котором кровь проходит через особую мембрану и очищается от воды и токсинов. Аппарат для гемодиализа берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных на 15-25 лет.
Как лечат инфаркт почки
Два основных вида лечения — это назначение антикоагулянтов (кроворазжижающих средств) и удаление тромба через прокол в периферической артерии на руке или на ноге.
«Последнее происходит под контролем рентгена. К тромбу в почечной артерии подводится специальный тонкий катетер, по которому аспирируют (высасывают) тромб или вводят в артерию стент, расширяющий ее просвет и восстанавливающий проходимость. Также через этот катетер можно ввести вещество, которое расщепляет тромб (урокиназа). Удаление тромба проводится только на ранних стадиях заболевания, когда от момента тромбоза прошло не более 6-12 часов», — говорит врач.
Основная профилактика инфаркта почки — это своевременное лечение заболеваний сердца и прием антикоагулянтов, если вам их назначил врач.
Помимо этого необходим:
контроль массы тела,
контроль артериального давления,
контроль уровня глюкозы крови, холестерина, липопротеидов, триглицеридов и коагулограммы (при наличии заболеваний, которые могут приводить к повышенной свертываемости крови).
Кстати
Коагулограмма — это очень важный анализ, который определяет вязкость крови. Этот показатель напрямую отражает риски развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Наша кровь может стать густой или жидкой — все зависит от состояния организма. Почему так происходит и как этого избежать, можно прочитать ЗДЕСЬ.