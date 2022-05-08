руки признаки симптомы сердце
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Есть ряд очевидных признаков, что с вашем сердцем что-то не так — это одышка, перебои ритма, боль и тяжесть в груди.

Но есть и другие — неявные симптомы. Они тоже могут предупредить о возможных проблемах с сердцем. Какие признаки серьезных болезней проявляются на руках и о чем они говорят?

Болезненные припухлости на подушечках пальцев

Если у вас появились твердые, болезненные красноватые шишки на ладонях или подушечках пальцев, не игнорируйте их. Эти бугорки — узлы Ослера. Они могут быть признаком инфекционного эндокардита — потенциально опасного для жизни воспаления камер сердца или кровеносных сосудов. 

Эндокардит обычно вызывается инфекцией, когда бактерии попадают в организм, распространяются по кровотоку и прикрепляются к слабым участкам сердца. Если его не лечить, эндокардит может необратимо повредить сердечные клапаны.

- Помочь установить диагноз поможет биопсия кожи, но для его подтверждения лучше обратиться к кардиологу, — рассказала канадский дерматолог Гита Ядав. — Узлы Ослера могут сохраняться на коже от нескольких часов до нескольких дней и, как правило, исчезают сами по себе. Однако, даже если эти шишки внезапно пройдут сами и не будут вас больше беспокоить, лучше все равно обратиться к доктору. Он определит, есть ли у вас эндокардит и назначит лечение — антибиотики или даже хирургическое вмешательство.

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Красные или фиолетовые линии под ногтями

Мы часто видим на ногтях белые пятнышки или полоски. И обычно они не вызывают у нас беспокойства. Но есть признак на ногтях, который не стоит игнорировать.

По данным исследования, опубликованного в Journal of Travel Medicine , красные, коричневые или фиолетовые линии под ногтями, известные как осколочные кровоизлияния, могут быть признаком болезни сердца или инфекции. Выглядят они как продольные (по росту ногтя) тонкие красно-коричневые линии разной длины.

Заметив любое нетипичное изменение на ногтях рук или ног, не стоит заниматься самолечением, лучше сразу же обратиться за помощью к врачам. Особенно опасно, если к красным линиям под ногтями добавляется такой симптом как повышенная температура или сбои в работе сердца.

- Если под ногтями у вас есть много осколочных кровоизлияний, это может быть признаком какого-то серьезного сбоя в организме, — поясняет врач Гита Ядав. — Такие кровоизлияния могут быть вызваны крошечными сгустками, которые повреждают мелкие капилляры под ногтями.

Причина осколочных кровоизлияний

  • инфицирование клапанов сердца (эндокардит),

  • повреждение сосудов от набухания кровеносных сосудов (васкулит),

  • появление крошечных сгустков, которые повреждают мелкие капилляры (микроэмболы).

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Симптом барабанных палочек

Если вы заметили, что ваши пальцы на кончиках будто опухли и выглядят как барабанные палочки, а ногти — как часовые стекла, это может указывать на серьезные проблемы с сердцем. Такой симптом также называют пальцы Гиппократа. Он говорит о хроническом дефиците кислорода в организме.

- Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. У них в организме не хватает кислорода из-за, например, тяжелых врожденных пороков сердца. Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид, — объяснила врач-кардиолог Анна Кореневич.

Восковые комочки

Гладкие шишки, похожие на восковые, могут появляться на руках у людей с серьезным заболеванием — амилоидоз сердца. Эти комочки образуются из-за накопления белковых отложений в сердце, которые могут мешать его работе. 

По данным клиники Майо, амилоидоз подавляет способность камер сердца наполняться кровью между ударами. Это приводит к тому, что меньше крови перекачивается по всему телу и появляются восковые шишки на руках. Такой симптом очень опасен и требует немедленного обращения к врачу. Надо понимать, что амилоидоз сердца — заболевание редкое, а потому врачи начинают задумываться об этом диагнозе в последнюю очередь. 

Важно не спутать признак амилоидоза сердца с гигромой (это скопление жидкости и чаще появляется на запястье) или липомой — это доброкачественные совершенно безопасная опухоль из жировых клеток.

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Изменение цвета ладоней

Красные или коричневатые пятна на ладонях могут появиться из-за проблем с сердцем. Их называют высыпаниями Джейнуэя. Они чем-то похожи на узлы Ослера и причина их появления одна и та же — инфекционный эндокардит (бактериальная инфекция в сердце или кровеносных сосудах).

Есть мнение, что это один и тот же симптом, однако в большинстве медицинских справочников эти симптомы всё же разделяют.

Такие пятна могут быть безболезненными и проходят сами по себе в течение нескольких дней или недель, но игнорировать их ни в коем случае нельзя. Если вы заметили эти изменения цвета на ладонях, обратитесь к врачу.

Сердечно-сосудистые заболевания — причина смерти №1 в мире. В России на них приходится 46% смертей. Для сравнения: на долю онкологических заболеваний — 16%. 

Поэтому стоит заранее подумать — все ли вы сделали для того, чтобы предотвратить возможное развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого достаточно проходить регулярные медосмотры, пересмотреть диету, образ жизни, начать больше двигаться, контролировать давление, холестерин, сахар в крови и индекс массы тела.

Анна Майская