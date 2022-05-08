Есть ряд очевидных признаков, что с вашем сердцем что-то не так — это одышка, перебои ритма, боль и тяжесть в груди.
Но есть и другие — неявные симптомы. Они тоже могут предупредить о возможных проблемах с сердцем. Какие признаки серьезных болезней проявляются на руках и о чем они говорят?
Болезненные припухлости на подушечках пальцев
Если у вас появились твердые, болезненные красноватые шишки на ладонях или подушечках пальцев, не игнорируйте их. Эти бугорки — узлы Ослера. Они могут быть признаком
Эндокардит обычно вызывается инфекцией, когда бактерии попадают в организм, распространяются по кровотоку и прикрепляются к слабым участкам сердца. Если его не лечить, эндокардит может необратимо повредить сердечные клапаны.
- Помочь установить диагноз поможет биопсия кожи, но для его подтверждения лучше обратиться к кардиологу, —
Красные или фиолетовые линии под ногтями
Мы часто видим на ногтях белые пятнышки или полоски. И обычно они не вызывают у нас беспокойства. Но есть признак на ногтях, который не стоит игнорировать.
По данным исследования, опубликованного в Journal of Travel Medicine , красные, коричневые или фиолетовые линии под ногтями, известные как осколочные кровоизлияния, могут быть
Заметив любое нетипичное изменение на ногтях рук или ног, не стоит заниматься самолечением, лучше сразу же обратиться за помощью к врачам. Особенно опасно, если к красным линиям под ногтями добавляется такой симптом как повышенная температура или сбои в работе сердца.
- Если под ногтями у вас есть много осколочных кровоизлияний, это может быть признаком какого-то серьезного сбоя в организме, — поясняет врач Гита Ядав. — Такие кровоизлияния могут быть вызваны крошечными сгустками, которые повреждают мелкие капилляры под ногтями.
Причина осколочных кровоизлияний
инфицирование клапанов сердца (эндокардит),
повреждение сосудов от набухания кровеносных сосудов (васкулит),
появление крошечных сгустков, которые повреждают мелкие капилляры (микроэмболы).
Симптом барабанных палочек
Если вы заметили, что ваши пальцы на кончиках будто опухли и выглядят как барабанные палочки, а ногти — как часовые стекла, это может указывать на серьезные проблемы с сердцем. Такой симптом также называют пальцы Гиппократа. Он говорит о хроническом дефиците кислорода в организме.
- Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. У них в организме не хватает кислорода из-за, например, тяжелых врожденных пороков сердца. Организм перераспределяет кислород таким образом, что больше направляет его в головной мозг, сердце, внутренние органы, а периферические ткани — на пальцах рук и ног — перестают получать достаточное количество кислорода. Поэтому соединительная ткань разрастается, и пальцы приобретают такой характерный вид, —
Восковые комочки
Гладкие шишки, похожие на восковые, могут появляться на руках у людей с серьезным заболеванием — амилоидоз сердца. Эти комочки образуются из-за накопления белковых отложений в сердце, которые могут мешать его работе.
По данным клиники Майо, амилоидоз
Важно не спутать признак амилоидоза сердца с гигромой (это скопление жидкости и чаще появляется на запястье) или липомой — это доброкачественные совершенно безопасная опухоль из жировых клеток.
Изменение цвета ладоней
Красные или коричневатые пятна на ладонях могут появиться из-за проблем с сердцем. Их называют высыпаниями Джейнуэя. Они чем-то похожи на узлы Ослера и причина их появления одна и та же — инфекционный эндокардит (бактериальная инфекция в сердце или кровеносных сосудах).
Есть мнение, что это один и тот же симптом, однако в большинстве медицинских справочников эти симптомы всё же разделяют.
Такие пятна могут быть безболезненными и проходят сами по себе в течение нескольких дней или недель, но игнорировать их ни в коем случае нельзя. Если вы заметили эти изменения цвета на ладонях, обратитесь к врачу.
Сердечно-сосудистые заболевания — причина смерти №1 в мире. В России на них приходится 46% смертей. Для сравнения: на долю онкологических заболеваний — 16%.
Поэтому стоит заранее подумать — все ли вы сделали для того, чтобы предотвратить возможное развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого достаточно проходить регулярные медосмотры, пересмотреть диету, образ жизни, начать больше двигаться, контролировать давление, холестерин, сахар в крови и индекс массы тела.