Болезненные припухлости на подушечках пальцев

Если у вас появились твердые, болезненные красноватые шишки на ладонях или подушечках пальцев, не игнорируйте их. Эти бугорки — узлы Ослера. Они могут быть признаком инфекционного эндокардита — потенциально опасного для жизни воспаления камер сердца или кровеносных сосудов.

Эндокардит обычно вызывается инфекцией, когда бактерии попадают в организм, распространяются по кровотоку и прикрепляются к слабым участкам сердца. Если его не лечить, эндокардит может необратимо повредить сердечные клапаны.