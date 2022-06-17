Шумы в сердце: в сочетании с какими симптомами они очень опасны

Сердце — это мощный биологический насос. За счет сокращений камер сердца происходит перекачивание порций крови по малому и большому кругам кровообращения. Причем кровь циркулирует в этих кругах непрерывно, а сердце работает без остановки всю жизнь. Поскольку ток жидкости сопровождается определенными звуками, сердце всегда, даже в норме издает определенные звуки. Это связано с тем, что клапаны сердца постоянно открываются и закрываются, что позволяет крови поступать порциями из сосудов — в предсердия, из них — в желудочки и опять — в сосуды.

Врачи прекрасно знают звук здорового сердца. Именно его они просушивают, когда просят вас раздеться и прикладывают к телу стетоскоп в зоне грудины и чуть левее. Если врач слышит не просто «тук-тук», звуки сокращения камер, а различные шумы — это может быть признаком проблем со здоровьем сосудов или самого органа. «Доктор Питер» задал вопросы о сердечном шуме Ольге Любавиной, врачу-кардиологу.