Шумы в сердце: в сочетании с какими симптомами они очень опасны

Сердце — это мощный биологический насос. За счет сокращений камер сердца происходит перекачивание порций крови по малому и большому кругам кровообращения. Причем кровь циркулирует в этих кругах непрерывно, а сердце работает без остановки всю жизнь. Поскольку ток жидкости сопровождается определенными звуками, сердце всегда, даже в норме издает определенные звуки. Это связано с тем, что клапаны сердца постоянно открываются и закрываются, что позволяет крови поступать порциями из сосудов — в предсердия, из них — в желудочки и опять — в сосуды.
Врачи прекрасно знают звук здорового сердца. Именно его они просушивают, когда просят вас раздеться и прикладывают к телу стетоскоп в зоне грудины и чуть левее. Если врач слышит не просто «тук-тук», звуки сокращения камер, а различные шумы — это может быть признаком проблем со здоровьем сосудов или самого органа. «Доктор Питер» задал вопросы о сердечном шуме Ольге Любавиной, врачу-кардиологу.
Всегда должны быть два тона
При выслушивании сердца, когда кардиолог прикладывает стетоскоп к грудной клетке, он слышит звуки, называемые тонами сердца. Их два — первый и второй, их слышно как «тук-тук», они следуют один за другим и отражают нормальную работу сердца. Врачи дали им название — систолический и диастолический тоны сердца.
Все остальные звуки, шумы, шуршания и скрипы при выслушивании сердца принято называть общим термином — сердечные шумы. Но не все из этих звуков опасны, иногда это не более чем своеобразные мелкие помехи при работе. Поэтому сердечные шумы могут быть функциональными — относительно безопасными и органическими — более серьезными, связанными с патологией сердца.
Когда шум может быть опасным?
Есть ряд жалоб и симптомов, при появлении которых шум в сердце может стать тревожным сигналом. Это:
жалобы на частые сердцебиения, возникающие в состоянии покоя или при привычных нагрузках,
затруднение дыхания, одышку при ходьбе,
боль в груди особенно усиливающуюся после нагрузок,
изменение цвета кожи и кончиков пальцев при нагрузках ходьбой или бегом,
отечность голеней.
Если вам ранее определяли шум в сердце и появились эти симптомы, необходимо обратиться к врачу.
Неопасный шум — из-за роста или особенностей сердца
Функциональные шумы фиксируются у здоровых взрослых и детей в разном возрасте. Самих обладателей шумы, как правило, не беспокоят. Причины их физиологические — исчезают или усиливаются после физических нагрузок, при смене положения тела, изменяются по мере роста организма, могут возникать при лихорадке, анемии (дефиците железа), во время беременности.
МАРС-синдром — неопасно, но требует контроля
Также шумы могут быть связаны с малыми аномалиями в развитии сердца. Это так называемый МАРС-синдром — у человека может определяться пролапс митрального клапана, дополнительная хорда левого желудочка, открытое овальное окно без нарушения гемодинамики.
Проще говоря — дефекты в сердце незначительные, кровообращение из-за них не страдает, но они создают определенные особенности в токе крови (завихрения, волны), из-за чего сердце шумит. Проще это понять, если вспомнить горную реку с порогами — она всегда шумит сильнее, чем ровное, гладкое русло речушек на равнинах.
Сердце шумит при проблемах здоровья
Патологическими причинами функциональных шумов могут быть воспалительные бактериальные заболевания горла (ангина), воспалительные заболевания или гиперфункция щитовидной железы (тиреоидит или тиреотоксикоз). После того, как заболевание излечивается, шумы в сердце тоже исчезают. Поэтому в данном случае нужно лечить основные причины.
Если есть серьезные дефекты
Органические шумы — совсем другое дело. Это серьезная, грубая поломка в области клапанов, камер, перегородок сердца. Из-за этих серьезных дефектов ток крови становится неправильным — либо слишком быстрым, либо, наоборот, медленным, все зависит от типа патологии. Если кровь течет неправильно, звуки ее движения и работы клапанов слышны стетоскопом. Шумы могут быть грубыми, громкими, шуршащими, скребущими и т.д.
Они возникают при сердечной патологии — врожденной или приобретенной, связаны с тонами сердца и стойко выслушиваются врачом при аускультации сердца. Причинами таких шумов могут быть острые воспалительные заболевания оболочек сердца:
миокардит,
эндокардит или перикардит,
врожденные или приобретенные пороки сердца,
кардиомиопатии,
Во всех случаях при выявлении шумов нужно своевременно обратиться к врачу. Кардиолог послушает сердце, назначит дополнительное обследование и выяснит причину функционального или органического шума.