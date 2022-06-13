Палки в руки и вперед — кажется, что техника скандинавской ходьбы не требует особых знаний. Достаточно просто захотеть и пойти. Тем более, что вокруг все говорят об уникальном действии ходьбы, которая помогает восстановиться даже тяжелым инвалидам.
Все полезно в меру
Директор медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук.
- Действительно, скандинавская ходьба очень полезна, потому что она сочетает в себе дозированную физическую нагрузку с безопасностью, — говорит директор медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. — Она показана при ожирении, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, например, при болях в спине, нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.
При этом у скандинавской ходьбы практически нет противопоказаний, кроме, разве что, острых состояний, когда у человека температура, или он проходит лечение тяжелых онкологических заболеваний в острой фазе.
- Если человек находится в стадии выздоровления, скандинавская ходьба как раз поможет ему быстрее восстановиться, — уверен Евгений Машковский. — Главное соблюдать требования к нагрузке. Если очень резко провести занятие с большой интенсивностью, то возникнет усталость, схожая с последствиями от любой физической нагрузки.
Врач спортивной медицины.
- Нет такой категории людей, которым противопоказана скандинавская ходьба, если человеку можно ходить, значит, ему можно заниматься данным видом спорта, но при этом важно знать с какой интенсивностью, с какой скоростью нужно это делать, — подтверждает тренер, врач спортивной медицины Никита Иванкин.
Ходить по науке
Пусть вас не обманывает кажущаяся простота скандинавской ходьбы. Казалось бы, две палки — и вперед! Но это не так.
- Чтобы правильно использовать технику скандинавской ходьбы, желательно пройти какой-то курс, посмотреть видеоуроки в Интернете или посетить специальные занятия, — рекомендует Евгений Машковский. — Это необходимо для того, чтобы научиться правильно ставить шаг, подобрать высоту палки, поставить технику движения рук. Тогда скандинавская ходьба будет приносить максимальную пользу.
Если говорить конкретно о технике, то скандинавская ходьба это попеременное перемещение разноименных ног и рук: левая рука работает в тандеме с правой ногой, а ваша правая рука — в тандеме с левой ногой.
- Благодаря такой интенсивной смене рук и ног выпрямляется позвоночник, — говорит Никита Иванкин. — Из-за того, что мы мало двигаемся, кровь застаивается в сосудах. Тоже самое происходит из-за долгой статичной работы «на ногах». Ходьба способна справиться и с этим нарушением.
Скандинавской ходьбой можно заниматься в любое время суток и в любом возрасте.
- Это полноценная тренировка, в которой задействованы 90 процентов мышц тела и можно сжечь около 700 калорий за часовую тренировку, — уточнил спортивный врач Иванкин.
Рекомендации по занятиям скандинавской ходьбой такие же, как и при других физических нагрузках. Во время активных занятий не рекомендуется есть. Не стоит перекусывать на ходу. Но нужно пить воду каждые 15-20 минут, чтобы не было обезвоживания.
- Если занятие проходит в спокойном режиме (оздоровительный вариант скандинавской ходьбы), то вполне можно разговаривать, — уточнил врач Евгений Машковский. — Вообще, показатель безопасного уровня нагрузки — когда ты можешь совершать физическое упражнение и разговаривать, не испытывая отдышки. Это значит, что сердечно-сосудистая система компенсирует нагрузку и человек получает максимальную пользу от занятия.
Для максимального эффекта, рекомендует эксперт «Доктора Питера», перед ходьбой нужно обязательно проводить разминку, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к работе, а после тренировки следует делать заминку.
Польза скандинавской ходьбы
Улучшается кровообращение;
укрепляются мышцы;
уменьшается нагрузка на позвоночник;
восстанавливается обмен веществ при ожирении и сахарном диабете;
снижается боль при заболеваниях опорно-двигательной системы (остеохондрозе, артрозах, артритах, остеопорозе;
снижается тревожность и напряжение при нервных и психических заболеваниях.