- Действительно, скандинавская ходьба очень полезна, потому что она сочетает в себе дозированную физическую нагрузку с безопасностью, — говорит директор медицинского факультета университета «Синергия», кандидат медицинских наук Евгений Машковский. — Она показана при ожирении, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, например, при болях в спине, нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.

При этом у скандинавской ходьбы практически нет противопоказаний, кроме, разве что, острых состояний, когда у человека температура, или он проходит лечение тяжелых онкологических заболеваний в острой фазе.

- Если человек находится в стадии выздоровления, скандинавская ходьба как раз поможет ему быстрее восстановиться, — уверен Евгений Машковский. — Главное соблюдать требования к нагрузке. Если очень резко провести занятие с большой интенсивностью, то возникнет усталость, схожая с последствиями от любой физической нагрузки.