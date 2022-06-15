Раньше молодые люди редко жаловались на проблемы с сердцем, если, конечно, речь не шла о каких-то врожденных дефектах. Заполучить инфаркт в 25 лет считалось чем-то из разряда фантастики. Сейчас возраст уже не играет никакой роли для кардиологов. Сердечные приступы у взрослых моложе 44 лет стали привычными , поэтому врачам необходимо было понять, какие факторы на это влияют.

Самый большой риск несет повышенный уровень сахара в крови, так называемый предиабет. Это еще не диабет 2 типа во всех проявлениях с повышенным холестерином и забитыми сосудами, но уже нехороший звоночек, что с вашей эндокринной системой не все в порядке. При предиабете сахар натощак повышается до показателя свыше 5,6 ммоль/л, но пока еще ниже 6,0 ммоль/л.