Раньше молодые люди редко жаловались на проблемы с сердцем, если, конечно, речь не шла о каких-то врожденных дефектах. Заполучить инфаркт в 25 лет считалось чем-то из разряда фантастики. Сейчас возраст уже не играет никакой роли для кардиологов. Сердечные приступы у взрослых моложе 44 лет стали привычными, поэтому врачам необходимо было понять, какие факторы на это влияют.
Самый большой риск несет повышенный уровень сахара в крови, так называемый предиабет. Это еще не диабет 2 типа во всех проявлениях с повышенным холестерином и забитыми сосудами, но уже нехороший звоночек, что с вашей эндокринной системой не все в порядке. При предиабете сахар натощак повышается до показателя свыше 5,6 ммоль/л, но пока еще ниже 6,0 ммоль/л.
- Взрослые в возрасте от 18 до 44 лет с предиабетом чаще попадают в больницу из-за сердечного приступа, чем люди без предиабета, — сообщили врачи на научной сессии Американской кардиологической ассоциации.
Ранее считалось, что причиной приступа могут быть высокое давление и высокий же уровень холестерина в крови, также фактором риска называли курение. Сейчас к ним добавился предиабет, которым, по разным данным, может страдать до трети взрослых людей.
- Кроме того, если предиабет не лечить, он может прогрессировать до диабета 2 типа, который еще больше увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, — предупредил один из авторов исследования Ахил Джейн, доктор медицинских наук, врач-резидент Католического медицинского центра Милосердие и Дарби.
Для того, чтобы прийти к выводам об опасности предиабета, ученые изучали записи о госпитализации молодых людей с сердечным приступом за 2018 год.
- Частота сердечных приступов у пациентов с предиабетом составила 2,15 процента, у тех, чей уровень сахара в крови был в норме — 0,4 процента, — привели результаты исследования в журнале
Врачи напоминают, что если люди с предиабетом изменят свой образ жизни, то уровень глюкозы в крови придет в норму, а, значит, снизится и риск сердечного приступа.