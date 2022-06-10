Ни вовремя начатая реанимация, ни квалификация врачей не смогут гарантировать, что вас спасут. Синдром внезапной смерти, внезапная сердечная смерть — пусть речь не идет о миллионах случаев в год, но погибают по этой причины в основном молодые люди, до 40-50 лет. При этом количество умерших растет. Во всем мире фиксируют истории, когда подростки гибнут на тренировке, молодые мужчины и женщины — во время перелета, похода за покупками, просто прогулки.

Когда сердечный приступ уже начался только у единиц будет шанс на спасение.

- Большинство случаев внезапной сердечной смерти, около 90 процентов, происходят за пределами больницы, — приводит цифры статистики кардиолог Элизабет Парац. — Люди не выживают.