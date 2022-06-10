Ни вовремя начатая реанимация, ни квалификация врачей не смогут гарантировать, что вас спасут. Синдром внезапной смерти, внезапная сердечная смерть — пусть речь не идет о миллионах случаев в год, но погибают по этой причины в основном молодые люди, до 40-50 лет. При этом количество умерших растет. Во всем мире фиксируют истории, когда подростки гибнут на тренировке, молодые мужчины и женщины — во время перелета, похода за покупками, просто прогулки.
Когда сердечный приступ уже начался только у единиц будет шанс на спасение.
- Большинство случаев внезапной сердечной смерти, около 90 процентов, происходят за пределами больницы, — приводит цифры статистики кардиолог Элизабет Парац. — Люди не выживают.
В России говорили о возможности оснастить торговые центры, крупные спортивные клубы, школы дефибрилляторами. Предполагалось, что наличие автоматизированного наружного дефибриллятора (АНД) могло увеличить шансы на спасение на 80 процентов. Правда, действовать надо было молниеносно, восстановить нормальную работу сердца требовалось в первые три минуты. Через 10 минут уже поздно.
- Спасение человека, у которого остановилось сердце, заключается не только в том, чтобы вовремя применить дефибриллятор, это целый процесс, — объяснил ректор ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Сергей Багненко. — Мы должны иметь в обществе прослойку людей, способных оказывать сердечно-легочную реанимацию в качестве первой помощи, в том числе способных использовать без страха дефибриллятор. Если человек никогда не сталкивался с этим, он не решится за него взяться.
Поэтому полагаться на реанимацию практически не стоит. Врачи уверены, что главная задача сейчас — это профилактика синдрома внезапной смерти. Например, в Австралии Институт сердца и диабета Бейкера создает национальный реестр. Туда включают все случаи внезапной сердечной смерти у людей в возрасте до 50 лет.
- К сожалению, у некоторых погибших патологоанатомам так и не удастся установить причину смерти, даже после полного вскрытия, — передает слова медиков
В России в таком случае используют диагноз «кардиомиопатия», но врачи признают, что это не всегда корректно.
- Вообще, мы недооцениваем количество смертей из-за синдрома, — признает кардиолог Парац. — Мы видим только 10 процентов, которые добираются до больницы, предполагаем количество умерших, но это может быть только верхушкой айсберга. И очень трудно понять, что делать.
В США существует Фонд синдрома внезапной сердечной смерти. Там развивают программы, которые направлены на то, чтобы заранее выявить риск синдрома и предотвратить летальный исход. В первую очередь, в фонде обследуют молодых людей, у которых близкий родственник умер из-за необъяснимой остановки сердца.
- Смерть от синдрома может быть связана с наследственностью, — считают в фонде.
Хотя до сих пор неизвестно, что именно надо искать, чтобы избежать синдрома внезапной сердечной смерти, врачи рекомендуют пройти обследование. Особенно, если есть какие-то из перечисленных симптомов:
одышка;
боль в груди;
внезапные обмороки;
судороги.
Большинство внезапных смертей, по данным статистики, происходят из-за нарушения ритма сердца (желудочковой тахикардии). И с большой долей вероятности, организм уже давно шел к такому финалу.
Что должно насторожить:
На электрокардиограмме уже фиксировали желудочковую тахикардию, были обмороки, предобморочные состояния, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца;
Есть наследственные заболевания, которые проявляются желудочковыми тахикардиями: синдром Бругада, гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром удлиненного QT;
Избыточное употребление алкоголя и курение, высокие физические нагрузки у нетренированных людей, неконтролируемая артериальная гипертензия.
Симптомы, которые могут появиться за неделю до внезапной сердечной смерти:
боли в груди,
нарастающее утомление,
расстройства желудочно-кишечного тракта,
чувство нехватки воздуха,
боль в ушах или шее,
неясные недомогания,
симптомы ОРВИ.
- Эти данные подтверждены несколькими исследованиями, — поясняет директор Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск), доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова. — Но в любом случае, все эти симптомы должны интерпретировать врач.