Мохито, джин-тоник и другие прохладительные алкогольные коктейли в жару раскупают как горячие пирожки у бабушек на вокзале. Но эффект от них будет совсем не тот, которого вы ожидаете. Ведь жара и так меняет вегетативную систему организма, усиливая потоотделение, а тут еще и вы с алкоголем.

«Такие коктейли в жару не освежают, — говорит главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. — А содержащийся в них спирт обладает токсическим действием».

По словам нарколога, на какое-то время после такого напитка действительно станет легче. Но потом спирт начнет расширять сосуды, которые находятся близко к коже и нарушится терморегуляция. То есть, человек не сможет адекватно оценить, насколько ему жарко. станет слабым, вялым. К тому же, на жаре даже от небольшой дозы алкоголя пьянеешь намного быстрее.

«В состоянии алкогольного опьянения человек не получает четкие сигналы от своего организма, — пояснил Брюн. — А значит риск теплового удара и, как следствие, риски для жизни будут выше».

По словам эксперта, многие заблуждаются, полагая что в охлажденном состоянии алкоголь медленнее всасывается или же не так вреден. Внутри вашего организма он ведь все равно нагревается.

«И как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом», — предупреждает нарколог.

Единственный правильный напиток, когда на улице +30 — это, по мнению Брюна, столовая минеральная вода. Она компенсирует жидкость и дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом.