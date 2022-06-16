Говорят, что медицина на западе — очень продвинутая. Но на самом деле первичная диагностика там такая же проблемная, как и везде. 62-летнего Ричарда Бернштейна на протяжении пяти лет донимала боль в пальце ноги. Но врачи только пожимали плечами — раз перелома нет, то и говорить не о чем.
Тревогу забили только тогда, когда болеть начала вся стопа вплоть до лодыжки, нога отекла. Мужчину отправили на сканирование, в ходе которого обнаружили опухоль в почке — она выросла до 30 сантиметров и весила больше килограмма. Прогноз был не просто мрачным, он звучал приговором: жить Ричарду оставалось максимум четыре дня.
Ситуация осложнялась тем, что опухоль создала тромб нижней полой вены. Нужна была срочная операция, чтобы сохранить Ричарду жизнь. Его срочно доставили в больницу Ленокс Хилл в Нью-Йорке, где хирурги на протяжении 12 часов делали шунтирование и удаляли опухоль.
«Пациент попал к нам, будучи на грани жизни и смерти, при этом даже не подозревая, что ситуация настолько серьезная. Рак почки редко проявляет себя на ранней стадии, ведь почки не болят. Но некоторые предупреждающие признаки все-таки есть — кровь в моче, боль в боку или пояснице, отеки конечностей», — цитирует
Боль в пальцах ног он также назвал одним из ярких симптомов рака почки — такое случается, если отток жидкости затруднен из-за закупорки сосудов.
Чтобы прооперировать Бернштейна, его тело сперва охладили до 18 градусов — это нужно, чтобы замедлить кровоток. Затем сделали шунтирование, извлекли тромб длиной 30 сантиметров, а потом уже удалили опухоль — к сожалению, вместе с почкой. Операция прошла успешно — сейчас Ричард в ремиссии, уже три месяца у него ничего не болит — даже пальцы.
«Если бы у меня не опухла нога, я уже был бы мертв», — говорит Берштейн.
Что вызывает рак почки, врачи до сих пор не могут сказать точно. Говорят лишь, что есть факторы, способствующие повышению риска развития этого вида опухоли:
Ожирение,
Курение,
Повышенное кровяное давление,
Плохая наследственность.
При удалении опухоли обычно приходится удалять часть почки или даже орган целиком. К счастью, это практически не влияет на качество жизни человека — вполне комфортно можно жить и с одной почкой.