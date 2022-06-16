Говорят, что медицина на западе — очень продвинутая. Но на самом деле первичная диагностика там такая же проблемная, как и везде. 62-летнего Ричарда Бернштейна на протяжении пяти лет донимала боль в пальце ноги. Но врачи только пожимали плечами — раз перелома нет, то и говорить не о чем.

Тревогу забили только тогда, когда болеть начала вся стопа вплоть до лодыжки, нога отекла. Мужчину отправили на сканирование, в ходе которого обнаружили опухоль в почке — она выросла до 30 сантиметров и весила больше килограмма. Прогноз был не просто мрачным, он звучал приговором: жить Ричарду оставалось максимум четыре дня.