Атеросклероз есть даже у мумий: чем лечили болезни сердца наши древние предки

Стенокардия и инфаркт были смертельны

В древнеегипетских текстах встречаются упоминания о симптомах, сходных с проявлениями стенокардии, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Прогноз при таких заболеваниях был неблагоприятным: «Если ты осматриваешь человека, жалующегося на сердце, и он испытывает боли в руках, груди и со стороны сердца… знай, что ему грозит смерть».

Кровь «дня» и «ночи» в Месопотамии

Врачи Месопотамии ведущую роль в состоянии здоровья отводили циркуляции крови — «жизненной сущности», подразделяя ее на «кровь дня» — артериальную и «кровь ночи» — венозную.

В Древнем Иране считали, что болезни возникают из-за козней злых духов и степени греховности самого человека, за которую на него и обрушился гнев богов. А еще различали три вида сосудов:

несущие черную кровь — болезнь,

несущие алую кровь — здоровье,

и сосуды без крови, от которых зависит жизнь.

На физическом уровне, по мнению древних медиков, проблемы вызывало нарушение равновесия между сосудами — с черной кровью, красной и между пустыми. Если в одних было преобладание — это несло болезнь. Важную роль отводили перегреванию, перееданию и «глубоким думам», от которых люди заболевали.