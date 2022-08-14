Атеросклероз есть даже у мумий: чем лечили болезни сердца наши древние предки

Инфаркт обычно развивается остро, в результате закупоривания сосудов, что препятствует току крови к сердцу, и сопровождается образованием одного или нескольких очагов некроза в сердечной мышце. Инфаркт миокарда — одно из самых серьезных осложнений ишемической болезни сердца.
Сегодня человечество переживает пандемию сердечно-сосудистых заболеваний. Ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей. Но страдали ли наши предки от подобных болезней? Обратимся к истории вместе с Ольгой Черняевой, ведущим методистом Военно-медицинского музея.
ведущий методист Военно-медицинского музея
Атеросклероз у мумий
Египтяне считали сердце основным органом, способным мыслить и чувствовать, имели представление о движении крови и полагали, что от сердца отходят 22 сосуда, которые направляются ко всем частям тела. Историки древности (Геродот и др.) считали египтян исключительно здоровым народом и отмечали, что благодаря умению сохранить здоровье каждый египтянин выглядел в глазах иноземцев как врач.
И действительно, в их образе жизни было много рационального: ранний подъем, занятия гимнастикой, обтирания прохладной водой. В почете были занятия спортом. Табака египтяне не знали. Однако научные исследования последних лет выявили признаки атеросклероза в мумиях практически всех династических эпох Древнего Египта, что свидетельствует о распространенности атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.
Стенокардия и инфаркт были смертельны
В древнеегипетских текстах встречаются упоминания о симптомах, сходных с проявлениями стенокардии, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Прогноз при таких заболеваниях был неблагоприятным: «Если ты осматриваешь человека, жалующегося на сердце, и он испытывает боли в руках, груди и со стороны сердца… знай, что ему грозит смерть».
Кровь «дня» и «ночи» в Месопотамии
Врачи Месопотамии ведущую роль в состоянии здоровья отводили циркуляции крови — «жизненной сущности», подразделяя ее на «кровь дня» — артериальную и «кровь ночи» — венозную.
В Древнем Иране считали, что болезни возникают из-за козней злых духов и степени греховности самого человека, за которую на него и обрушился гнев богов. А еще различали три вида сосудов:
несущие черную кровь — болезнь,
несущие алую кровь — здоровье,
и сосуды без крови, от которых зависит жизнь.
На физическом уровне, по мнению древних медиков, проблемы вызывало нарушение равновесия между сосудами — с черной кровью, красной и между пустыми. Если в одних было преобладание — это несло болезнь. Важную роль отводили перегреванию, перееданию и «глубоким думам», от которых люди заболевали.
Древний Китай: мускус и камфара
Древнекитайские врачи различали свыше 20 видов пульса, и исследуя его, выясняли сущность того, что происходит в организме. Болезни сердца лечили мускусом, широко использовали камфару.
При жалобах на сердцебиение знахари африканского народа баконго готовили снадобье из листьев и семян тропических растений с добавлением яичного белка и воды. Нигерийские знахари издавна применяли настойку из корней Раувольфия — растения, распространенного в тропических широтах. Кстати, это растение и сейчас используют в нетрадиционной (да и традиционной) медицине: в нем содержатся алкалоиды, снижающие кровяное давление и обладающие снотворным действием.
Лечение покоем
До конца 19 века инфаркт миокарда описывался как казуистика при вскрытии умерших от неясного заболевания. В 1878 году в России врач К. Кнопф впервые описал клинические проявления болезни, а в 1909 году В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско связали инфаркт миокарда с тромбозом коронарных артерий сердца.
Поначалу, когда не были разработаны эффективные методы лечения инфаркта миокарда, смертность была очень высокой и доходила до 30%. Основным способом лечения до середины XX века был полный покой и постельный режим на весь срок формирования рубца на месте инфаркта. При легких формах — не менее полутора месяцев, а при тяжелом течении заболевания — до 2-3 месяцев. Такое длительное соблюдение покоя снижало смертность от заболевания.
ЗОЖ — но не только
Первые клинические рекомендации по лечению нестабильной стенокардии и острого инфаркта миокарда были опубликованы в 1979 году. Сегодня тактика ведения больных, перенесших инфаркт миокарда, развивается в соответствии с принципами доказательной медицины.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Факторами риска считают употребление табака, нездоровое питание, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя.
Однако, как свидетельствует история, приверженность здоровому образу жизни не исключает возможности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи предположили, что атеросклероз может быть естественным компонентом процесса старения, а не только характеристикой того или иного образа жизни или питания.
Если болезнь назвать — она теряет силу
У инков считалось, что болезнь, если она названа, уже отчасти теряет свою силу. Так и сейчас: если есть диагноз, то это половина дела. Сегодня названы факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, разработаны рекомендации по лечению и профилактике. Известно, что частота распространения атеросклероза и тяжесть его проявлений увеличиваются с возрастом.
«Здоровья просят у богов в своих молитвах люди, — писал Демокрит, — а не знают, что сами имеют в своем распоряжении средства к этому». В нашем распоряжении — все средства для того, чтобы избежать сосудистой катастрофы: вести здоровый образ жизни и вовремя проходить профилактические медицинские обследования для раннего выявления возможных проблем.