Историк Журавлев рассказал, чем болели и как лечились наши русские предки

Оградиться от болезни

Специфическим средством борьбы с болезнями на Руси было «опахивание». Учитывая тот факт, что напасть была плодом злых сил, надо было отгородиться от них, провести границу, через которую бы нечисть не сумела перейти. Так, с оспой боролись следующим образом — запахивали нить вокруг слободы, в том месте, где нить сходилась, зарывали живого черного петуха или черную кошку…

Салтыков-Щедрин в своем очерке «За рубежом» так обозначил позицию консерваторов, которые и в его время, да и по сей день ведут разговоры о борьбе с болезнями: «Вообще я думаю, что и болезни, и самая смертность получают развитие по мере усовершенствования врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризирует болезни, делает их общедоступными…

Прегрешит помпадур, в разврат впадет — сейчас на губернию налетит или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архиерей приказывает заложить в колымагу четверку вороных и едет, с двумя иподиаконами на запятках, к помпадуру печаловаться за сирот, и молит его путь прегрешений оставить. Обыкновенно помпадур уступал, то есть Дуньку толстомясую ссылал в дальнюю вотчину или Варьку пучеглазую выдавал замуж за правителя канцелярии, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадур не уступал, то болезнь продолжала неистовствовать и, наконец, достигала таких размеров, что всполошенное начальство само сменяло помпадура. Тогда опять становилось тихо…»