Историк Журавлев рассказал, чем болели и как лечились наши русские предки

Сейчас принято считать, что раньше люди здоровее были — однако это вовсе не так. Во все времена болели не меньше, чем сейчас, а вот медицины как таковой еще не существовало. Оттого и продолжительность жизни была невысокой, да и смертность в сравнении с нашими днями была на таком уровне, что вообще удивительно, как человечество сумело выжить и размножиться. Это происходило от особенностей жизни в тот период, а также характера лечения, если, правда, его таковым можно называть.
«Доктор Питер», совместно с Дмитрием Журавлевым, кандидатом исторических наук, заместителем директора Военно-медицинского музея, пролистали древние источники и посмотрели, как же человечество смогло выжить в таких невероятно тяжелых условиях.
кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музеяvk.com/hronikimed
Не знали даже названий болезни
Сегодня даже простой обыватель знает отдельные штаммы наиболее «популярных» болезней, а вот еще три-четыре века назад любая болезнь, которая затрагивала большие массы населения и территории, по сути, не имела четкого обозначения. В летописях аналог нашим эпидемиям фиксировали как «мор» или «моровое поветрие», «моровая язва», «повальная болезнь», которые нещадно проходились по бескрайним русским просторам, собирая свой скорбный урожай…
Причину возникновения и распространения болезней в широких масштабах видели в иррациональном — заболевшие или целые государства прогневали чем-то высшие силы, накликали беду и т.д. Соответственно, и пути решения проблемы искали в той же области — приносили жертвы, совершали ритуалы. У многих народов часто находили «козла отпущения», который соглашался взять на себя все грехи и после расправы над ним самыми изощренными способами болезнь либо уходила, либо вспыхивала с новой силой.
Огнея, Тресея и Грынуша
В отечественной практике, в частности, было представление о том, что многочисленные лихорадки, которые изводили наших предков, не что иное, как проявление характера «бесиц-трясовиц», обнаженных крылатых женщин. Их имена во многом отражали специфическое проявление той или иной болезни: «Трясея», «Огнея», «Ледея», «Гнетея», «Ломея», «Глухея», «Ломея», «Желтея», «Пухнея», «Глядея», «Коркуша», «Грынуша», «Невея»… В соответствии с особенностями каждой бесицы знахари применяли и свой заговор для излечения.
Оградиться от болезни
Специфическим средством борьбы с болезнями на Руси было «опахивание». Учитывая тот факт, что напасть была плодом злых сил, надо было отгородиться от них, провести границу, через которую бы нечисть не сумела перейти. Так, с оспой боролись следующим образом — запахивали нить вокруг слободы, в том месте, где нить сходилась, зарывали живого черного петуха или черную кошку…
Салтыков-Щедрин в своем очерке «За рубежом» так обозначил позицию консерваторов, которые и в его время, да и по сей день ведут разговоры о борьбе с болезнями: «Вообще я думаю, что и болезни, и самая смертность получают развитие по мере усовершенствования врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризирует болезни, делает их общедоступными…
Прегрешит помпадур, в разврат впадет — сейчас на губернию налетит или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архиерей приказывает заложить в колымагу четверку вороных и едет, с двумя иподиаконами на запятках, к помпадуру печаловаться за сирот, и молит его путь прегрешений оставить. Обыкновенно помпадур уступал, то есть Дуньку толстомясую ссылал в дальнюю вотчину или Варьку пучеглазую выдавал замуж за правителя канцелярии, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадур не уступал, то болезнь продолжала неистовствовать и, наконец, достигала таких размеров, что всполошенное начальство само сменяло помпадура. Тогда опять становилось тихо…»
Но это скорее проявление невежества, которого было предостаточно. Вместе с тем, знания, а еще больше, практика, давали опыт, который позволял худо-бедно справляться с эпидемиями.
Первые карантины
С течением времени, особенно на государственном уровне, стали применять и более утилитарные средства — ограничения в повседневной жизни, путях сообщения, введение карантинов, застав. В допетровской Руси врачей было мало, да и чаще всего они были иностранцами. Лечцы, которые сопровождали войска, обладали большим практическим опытом, который подчас не уступал теории европейских докторов.
Большей части населения приходилось самостоятельно бороться с масштабными недугами, опираясь на вековой опыт и здравый смысл. С той же оспой старались бороться заражением болезнью в легкой форме. Это уходило корнями в народные поверья — считалось, что «легкую» оспу можно было купить: детям давали медяки, которые до того побывали в руках больного. С той же целью детей парили веником, которым пользовался больной, принимали внутрь смесь оспенных корок и меда, нюхали оспенные корочки и потели в бане после этого.
Постпетровская эпоха
В послепетровский период, когда медиков и лечебных учреждений в стране становилось все больше, а уровень просвещения населения, пусть и меньшими шажками, но повышался, лечение стало приобретать уже современные формы. А уж успехи микробиологии второй половины 19 века, а также несомненные заслуги отечественных ученых в разработке и применении вакцин и сывороток от страшных болезней в истории человечества, позволили поставить серьезный заслон возникновению и распространению инфекционных болезней, причем не только в пределах нашей страны, но и за ее пределами.
Уважаемым читателям хотелось бы посоветовать даже при самом легком недуге, а уж тем более во время эпидемии, при первых симптомах не заниматься самолечением, не применять опахивание или использовать что-то подобное из арсенала «вековой мудрости», а обратиться к врачу, чтобы быть здоровым и поистине современным человеком.