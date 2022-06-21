Передается и от человека к человеку

- Сибирская язва была широко распространена в российских сельскохозяйственных регионах — там, где есть скотомогильники, где захоронены животные, переболевшие сибирской язвой, — рассказывает врач Владимир Болибок. — Бацилла, вызывающая сибирскую язву, образует споры, которые очень долгие годы могут сохраняться в почве.

Человек может заразиться сибирской язвой в том числе и от домашних животных, объясняет врач.

- Если не соблюдать меры безопасности и гигиены, инфекция может передаваться и от человека к человеку, — говорит иммунолог. — Выделения из кожной язвы, которая образуется после заражения, высокоинфекционны и очень контагиозны. Так что другой человек вполне способен заразиться при контакте с заболевшим. Кроме этого, когда выделения высыхают и поднимаются в виде пыли в воздух, то человек может вдохнуть сибирскую язву внутрь, в легкие. Но дополнительным условием заражения через дыхательные пути является повреждение дыхательных путей — микротравма. Тогда возникает легочная форма заболевания. И кожная, и легочная форма сибирской язвы могут сопровождаться сепсисом.