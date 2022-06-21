Власти Ставрополья уверены, что угрозы распространения сибирской язвы в регионе нет. Об этом заявил губернатор Владимиров, передает ТАСС. Известно, что случай заболевания зарегистрирован в станице Рождественская. Сейчас заразившаяся сибирской язвой женщина находится под присмотром врачей, все, кто контактировал с ней, выявлены — им прописаны антибиотики, в доме проведена дезинфекция. В станице также проводят вакцинацию животных.
Источник заражения сибирской язвой пока обнаружить не смогли, а жителям станицы порекомендовали чаще мыть руки с мылом.
Чем опасна сибирская язва и по каким признакам ее можно обнаружить, возможно ли масштабное распространение в стране этого заболевания? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-иммунолог.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
Передается и от человека к человеку
- Сибирская язва была широко распространена в российских сельскохозяйственных регионах — там, где есть скотомогильники, где захоронены животные, переболевшие сибирской язвой, — рассказывает врач Владимир Болибок. — Бацилла, вызывающая сибирскую язву, образует споры, которые очень долгие годы могут сохраняться в почве.
Человек может заразиться сибирской язвой в том числе и от домашних животных, объясняет врач.
- Если не соблюдать меры безопасности и гигиены, инфекция может передаваться и от человека к человеку, — говорит иммунолог. — Выделения из кожной язвы, которая образуется после заражения, высокоинфекционны и очень контагиозны. Так что другой человек вполне способен заразиться при контакте с заболевшим. Кроме этого, когда выделения высыхают и поднимаются в виде пыли в воздух, то человек может вдохнуть сибирскую язву внутрь, в легкие. Но дополнительным условием заражения через дыхательные пути является повреждение дыхательных путей — микротравма. Тогда возникает легочная форма заболевания. И кожная, и легочная форма сибирской язвы могут сопровождаться сепсисом.
Симптомы сибирской язвы
- В 95% случаев развивается кожная форма заболевания, — говорит иммунолог. — Вначале возникает красное пятно, которое приподнимается над кожей и зудит (папула), затем внутри папулы появляется жидкость, по типу пузыря (везикула), далее это все нагнаивается (пустула), и кожа разрывается, образуя язву. Все это происходит быстро, в течение нескольких часов. Из-за того, что больной расчесывает папулу, вокруг первичной язвы образуются вторичные язвы.
Язвы из-за запекшейся в ник крови имеют темный, иногда черный цвет. У больного отмечается высокая лихорадка, до 39-40 С, головная боль и другие симптомы интоксикации.
- Заболевание само по себе неприятное — остаются рубцы на коже, да и умереть можно — смотря, на какой стадии выявят заболевание, — говорит Владимир Болибок. — Так что, если запустить процесс и заниматься самолечением, могут быть и тяжелые последствия — сепсис, воспаление легких и кишечника.
Для сибирской язвы также характерно воспаление миндалин — на них также могут возникать язвы, уточняет врач.
Главная опасность
- «Палочка» сибирской язвы выделяет очень сильный токсин, который критично влияет на состояние здоровья человека — может вызвать высокую температуру, сильную интоксикацию, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, — рассказывает Владимир Болибок. — Поэтому сибирскую язву относят к тяжелым и особо опасным заболеваниям. В том числе и потому, что его могут использовать в качестве биологического оружия — против домашнего скота, в первую очередь.
Угроза эпидемии
- Обычно сначала сибирская язва развивается как эпидемия скота, а затем и люди, контактирующие с животными, поражаются инфекцией — в первую очередь под удар попадают руки и лицо, на них появляются язвочки. И от человека быстро могут заразиться и люди, контактировавшие с ним. Так случается вспышка заболевания. Но инфекция хорошо лечится антибиотиками.
Эпидемий сибирской язвы пока не было — так, чтобы массово заразились люди в городе или на какой-то большой территории, обращает внимание эксперт.
- Скорее всего, сейчас в той станице, где нашли сибирскую язву, проводится обработка территории дезинфекционными растворами, — объясняет врач Владимир Болибок. — Они хорошо уничтожают сибирскую язву в окружающей среде — например, та же банальная хлорка. Если все хорошо продезинфицировать, то угрозы распространения не будет.
Врач уточнил, что эпидемия развивается по определенным правилам — возникает нулевой пациент и дальше все зависит от контагиозности, способности инфекции распространяться, а также противоэпидемических мероприятий, которые могут останавливать распространение заболевания.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что до России добрались новые варианты омикрон-штамма коронавируса — ВА.4 и ВА.5, которые сейчас активничают в Европе. По словам специалистов, они оказались еще более заразными, чем их предшественники.
По прогнозам, эти штаммы «омикрона» постепенно вытеснят в России все остальные варианты коронавируса и могут стать причиной нового всплеска заболеваемости ковидом.
По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, очередная вспышка ковида возможна осенью, а из-за туристической активности внутри страны она может случиться даже раньше — до конца лета.