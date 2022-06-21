Сомнолог Бузунов рассказал, как научиться легко ложиться и вставать в одно и то же время

Проснулся и не могу уснуть

Ранее Роман Бузунов рассказал, с чем могут быть связаны ранние пробуждения — когда проснулся в 3-4 часа утра и больше никак не можешь заснуть. По словам сомнолога, более чем в половине случаев — это ранний симптом депрессивного состояния.

При такой проблеме со сном врач посоветовал как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту. В лечении такого вида бессонницы используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.

Просыпаюсь по ночам каждые два часа

С таким нарушением сна, по словам сомнолога, справиться легче, чем с ранними пробуждениями. Дело в том, что в принципе любой здоровый человек просыпается по 3-5 раз за ночь — буквально на несколько секунд, но, как правило, не помнит об этом. Но в некоторых случаях у человека формируется условный рефлекс боязни не заснуть, и тогда он начинает помнить каждое пробуждение — оно становится для него самоценной проблемой.

По словам врача, справиться с частыми пробуждениями среди ночи помогает ограничение сна и накопление «истинно выраженной сонливости». И главное правило здесь — не лежать в кровати без сна больше 15 минут. Иначе может развиться порочный круг: чем дольше человек лежит, тем становится хуже.