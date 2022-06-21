Сомнолог Бузунов рассказал, как научиться легко ложиться и вставать в одно и то же время

По словам сомнолога Романа Бузунова, успех когнитивно-повенденческой терапии при любом виде бессонницы во многом зависит от силы воли самого человека. Чтобы заставить себя ложиться и вставать по графику, без силы воли тоже не обойтись. Даже если вы не спали полночи, надо заставлять себя встать по расписанию.
Врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, Заслуженный врач РФ, д.м.н.
- Должна быть цель. Как говорил герой фильма «Чародеи»: «Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий». Мы не можем усилием воли заставить себя раньше заснуть, особенно если у нас есть рефлекс боязни не заснуть. Но мы можем заставить себя проснуться, или нас вынуждают обстоятельства. В армии все встают в одно и то же время, когда бы не легли спать, —
Приятная новость: напрягаться придется недолго. По словам специалиста, достаточно двух недель, и вы увидите результат.
- Уверяю, вы начнете просыпаться за 5 минут до звонка будильника, при этом более-менее хорошо выспавшись. А время отбоя в итоге подстроится под время подъема. У вас будет более стабильный график, вы будете лучше спать и днем чувствовать себя активнее, потому что организм научиться понимать, когда у него день, а когда ночь, — сказал доктор.
Проснулся и не могу уснуть
Ранее Роман Бузунов рассказал, с чем могут быть связаны ранние пробуждения — когда проснулся в 3-4 часа утра и больше никак не можешь заснуть. По словам сомнолога, более чем в половине случаев — это ранний симптом депрессивного состояния.
При такой проблеме со сном врач посоветовал как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту. В лечении такого вида бессонницы используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.
Просыпаюсь по ночам каждые два часа
С таким нарушением сна, по словам сомнолога, справиться легче, чем с ранними пробуждениями. Дело в том, что в принципе любой здоровый человек просыпается по 3-5 раз за ночь — буквально на несколько секунд, но, как правило, не помнит об этом. Но в некоторых случаях у человека формируется условный рефлекс боязни не заснуть, и тогда он начинает помнить каждое пробуждение — оно становится для него самоценной проблемой.
По словам врача, справиться с частыми пробуждениями среди ночи помогает ограничение сна и накопление «истинно выраженной сонливости». И главное правило здесь — не лежать в кровати без сна больше 15 минут. Иначе может развиться порочный круг: чем дольше человек лежит, тем становится хуже.