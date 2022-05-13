Залечить до полусмерти: 5 самых варварских медицинских процедур в истории человечества

На этом маршруте мы встретим миллионы жертв, которых кто-то по незнанию, а кто и по злому умыслу заставил мучиться не только от «родной» болезни, но и обретенной по воле лечившего. Предлагаем вам совершить краткое путешествие по терапевтическим методам, которые сегодня вызывают недоумение и ужас, и в то же время дают почувствовать облегчение от мысли, что мы живем в ином времени.
О самых жутких и необычных методах лечения из прошлого «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Журавлев, кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музея, редактор проекта «Хроники. Истории про врачей, пациентов, фармацевтов и медицинскую науку».
кандидат исторических наук, заместитель директора Военно-медицинского музея
Лечебники
Как писал Марк Твен, «будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки». Доверие к медицинским текстам у обывателя было издревле, особенно, когда можно было не обращаться к врачу. Разного рода «самолечебники» были популярны из-за того, что обращаться к врачу считали делом дорогим и опасным.
И ладно бы, если речь шла о «проверенных» лечебниках, которые выпускали врачи для народа, в которых рекомендовались дешевые лекарственные средства. Но были и сомнительные для здоровья издания.
Характер некоторых изданий может передать и само их название, например: «Домашний лечебник, или Обстоятельное и ясное показание, как во всех опасных, скоропостижных и продолжительных, как наружных, так и внутренних болезнях, при отсутствии врача, можно подать нужную помощь посредством одних домашних средств и диеты; сверх того, как поступать касательно предупреждения болезней и хранения своего здравия… Сочинение профессора медицины К.И. Килиана, дополненное штабс-лекарем П. Бутовским» (Санкт-Петербург, 1835).
Кровопускание
Кровопускание было одним из наиболее излюбленных средств медиков разного рода с древнейших времен. Еще наши первобытные предки умели делать кровопускания, для чего использовали иглы из камня, кости, рыбьей чешуи, колючки и шипы растений.
Универсальным это средство становится в античные времена, когда считали, что таким образом можно привести в необходимый баланс состояние здоровья человека. В Средние века кровопускание приобретает еще большую популярность, хотя Парацельс осуждал распространенное увлечение и даже злоупотребление этим средством.
Кровопусканием врачи прошлого предлагали лечить и серьезные болезни (инсульт и пр.), прописывая принудительное излияние крови также в качестве профилактического средства. Впоследствии кровопускание переходит в сферу интересов хирургов, хотя и многие терапевты были склонны прибегать к этой практике. Ланцеты, скарификаторы, пиявки были инструментами врачей, которые прибегали к кровопусканиям, но ближе к ХХ веку эта практика стала применяться крайне редко.
Личинкотерапия
Этот метод очистки ран при помощи личинок мух имеет свою историю, связанную больше с военными перипетиями. Его применяли и в наполеоновские времена, а в годы Первой мировой войны он был практически обоснован.
У раненых, которые долго время оставались без медицинской помощи, в ранах были обнаружены многочисленные опарыши, при этом сами раны были чистыми. Все дело в том, что личинки синей или зеленой мясной мухи питаются мертвой тканью, не затрагивая живую, в то же самое время опарыш выделяет природные антибиотики — сератицин и аллантоин, которые препятствуют дальнейшему воспалительному процессу.
В связи с появлением первых антибиотиков в середине прошлого столетия личинкотерапия осталась практически в прошлом.
Эксперименты в лечении холеры: ванны, рвотный камень
Лечение холеры было полем невероятных экспериментов. Это показывает, в частности, практика лечения больных этой смертельно опасной в тот период напасти — 1831 год. Так, в Семеновском-Александровском военном госпитале (сегодня в этом здании располагается Военно-медицинский музей) применяли такие методы:
Теплая ванна, раздражающее трение, припарки, горчичники и горячий песок.
Внутрь — каждые 2 часа селитро-кислый висмут с сахаром и укропным маслом. Из 108 больных выздоровело 27, умерло — 21.
И далее — деревянное масло с рвотным камнем, шафран и камфора, настойка опия, мятная вода и масло.
Кровопускание — обязательно.
Наряду с безобидными способами лечения («чаем и вином, и уксусом, и мятною припаркой»), прибегали и к экзотическим, например: засыпать больного холерой «от груди до ног распаренной в кипятке сенной трухой».
Магнетизм
«Животный магнетизм», происхождение которого было связано с именем австрийского врача А.Ф. Месмера (1734-1815) был одним из примеров сомнительных методов лечения прошлого. Считалось, что невидимая и неосязаемая жидкость может создавать в теле явления, подобные магнитным, которые, якобы, обладают целебным действием.
«Магнетизеры» утверждали, что чувствуют в себе магнетическую силу, позволяющую им излечивать самые разные болезни. Чудесные исцеления во многом объяснялись силой внушения, кроме того, многие магнетизеры использовали гипноз. В начале века неоднократно поднимался вопрос о возможности проведения сеансов магнетизма.
По повелению императора Александра I в России сеансы были разрешены только врачам и лишь под контролем Медицинского совета, с ведома полиции. Вместе с тем, это не ограничило самозваных целителей, лечивших больных неофициально. В начале 1830-х гг. в Санкт-Петербурге большим успехом пользовалась Анна Турчанинова, лечившая силой магнетизма даже горбатых и коротконогих. К ее помощи обращались образованные люди столицы.
Возможно, и наши методы лечения через сто лет будут казаться потомками ужасными. Но это будет еще не скоро.