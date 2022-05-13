Залечить до полусмерти: 5 самых варварских медицинских процедур в истории человечества

Лечебники

Как писал Марк Твен, «будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки». Доверие к медицинским текстам у обывателя было издревле, особенно, когда можно было не обращаться к врачу. Разного рода «самолечебники» были популярны из-за того, что обращаться к врачу считали делом дорогим и опасным.

И ладно бы, если речь шла о «проверенных» лечебниках, которые выпускали врачи для народа, в которых рекомендовались дешевые лекарственные средства. Но были и сомнительные для здоровья издания.

Характер некоторых изданий может передать и само их название, например: «Домашний лечебник, или Обстоятельное и ясное показание, как во всех опасных, скоропостижных и продолжительных, как наружных, так и внутренних болезнях, при отсутствии врача, можно подать нужную помощь посредством одних домашних средств и диеты; сверх того, как поступать касательно предупреждения болезней и хранения своего здравия… Сочинение профессора медицины К.И. Килиана, дополненное штабс-лекарем П. Бутовским» (Санкт-Петербург, 1835).