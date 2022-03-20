Эпидемия COVID-19 напомнила людям о том, что смертельно опасные болезни — это серьезная проблема всего мира. Лекарства от ковида до сих пор не придумали. Но это не значит, что его не изобретут никогда — как показывает практика, люди научились побеждать болезни, которые когда-то были смертельными.
1. Чума: черная смерть
Один из всадников апокалипсиса в шестой главе Откровения Иоанна Богослова — это чума. И это неспроста: до середины 20 века она относилась к категории особо опасных инфекций. Ее эпидемии убивали целые цивилизации. Но сегодня она перешла из разряда смертельных, в категорию хоть и опасных, но управляемых инфекций.
Все дело в том, что благодаря открытиям в медицинской науке были получены антибиотики. Эти препараты отлично убивают чумные бактерии и позволяют человеку выздороветь. Мало того, он еще и не заразит окружающих, и цепочка инфекции прервется.
Помимо чумы существует и масса других болезней, которые перестали в наше время быть неизлечимыми и смертоносными. «Доктор Питер» вместе с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой собрал вдобавок к чуме еще 8 самых опасных болезней.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
2. Черная оспа: смерть или уродство
Эта вирусная инфекция веками свирепствовала в мире. Летальность от болезни достигает 40-70% во всех возрастах. А выжившие переболевшие люди на всю оставшуюся жизнь остаются с воспоминаниями об оспе в форме жутких шрамов на лице и теле. Если бы не была изобретена вакцина, которой поголовно привили население всего земного шара, мы и сегодня умирали бы десятками в стационарах и дома. Препаратов, которые бы эффективно убивали вирус черной оспы — нет. И именно поэтому инфекции так боятся все мировые державы — это вирус можно использовать как биологическое оружие.
3. Холера: спасут только антибиотики
Эта бактериальная инфекция актуальна и по сей день. В беднейших странах с жарким климатом и мало развитой медициной она до сих пор провоцирует вспышки. Но смертельных случаев сегодня немного, в то время как еще 1848 году в России от холеры погибло 700 тысяч человек. А заболело более 2 миллионов.
Опасна инфекция тем, что из-за действия холерного вибриона жидкость теряется буквально отовсюду: с неукротимым поносом и профузной рвотой. Остановить потери практически невозможно, никакие смекты и активированные угли тут не помогут. Вливают потерянную жидкость сразу в несколько вен — на руках и ногах. Бороться с болезнью можно при помощи антибиотиков, они чудесно справляются с холерным вибрионом.
4. Лепра: медленная смерть
В прошлые века от лепры страдали пожизненно. Тех, кто заболевал проказой (это второе название лепры) запирали в лепрозории, где люди мучительно умирали. Причина лепры — это бактерия, дальняя родственница туберкулеза. Без лечения поражает нервную систему, обезображивает лицо и ведет к гибели, причем мучительной. Но сегодня, в эру антибиотиков, лепру можно победить. С 1985 года количество инфицированных сократилось в разы — с 1,5 миллиона до 250 тысяч по всему миру.
5. Бешенство: только вакцина
Хотя лекарства от бешенства по-прежнему нет, но можно считать, что мы научились справляться с этой инфекцией. Главное — сделать это вовремя. И опять, вопреки мнению антипрививочников, а помощь приходят спасительные вакцины. Причем сегодня не нужно уже делать жуткие и болезненные «40 уколов в живот». После контакта с потенциально опасным в плане бешенства животным антирабическую вакцину вводят шесть раз по строгой схеме:
в первый день;
на третьи сутки;
на 7 день;
на 14 день;
затем на 30 сутки;
последняя доза — на 90 сутки с момента первого введения.
6. Полиомиелит: не всегда смерть, но и не жизнь
Хотя полиомиелит не убивает всех детей, которые им заболевают, но тех несчастных, которых вирус настиг, ждет незавидное будущее. Паралич конечностей приводит к частичной или полной обездвиженности. Жить, конечно, человек будет, но какой будет эта жизнь?
За счет вакцинации количество случаев полиомиелита в одно время было сокращено в нашей стране почти до нуля. Но сейчас ситуация вновь стала тревожной. Чтобы защитить детей от инвалидности, вакцина от полиомиелита включена в национальный прививочный календарь РФ.
7. «Неприличная» болезнь или сифилис
В свое время заражение этой деликатной инфекцией в странах Европы было повальным, и завезли «Французскую» болезнь в цивилизованную Европу из Америки, которая в то время еще была населена индейцами и выглядела совсем не как сейчас. Из Европы болезнь перекочевала и к нам в Россию. В начале 20-го века сифилис выкашивал целые уезды, в армии каждый пятый солдат был сифилитиком.
В наше время интересная болячка никуда не делась — взять хотя бы пример Алисы Аршавиной, которая почти потеряла нос. Но сейчас сифилис успешно лечат антибиотиками, причем их нужно прописать всем, кому был подарен столь неприятный «презент».
8. Корь: прививки каждые 10 лет
Современные врачи редко встречают корь, а еще в 50 годы прошлого века больницы были под завязку заполнены людьми с коревой пневмонией, энцефалитом и энтероколитом. Казалось бы безобидная «детская» инфекция способна вызывать эпидемии с высоким процентом летальности среди детей и ослабленных взрослых. А угадать ее в начале непросто — сыпь похожа на аллергию, другие инфекции. Бороться с корью просто — нужно сделать прививки в детском возрасте, а взрослым — повторять их каждые 10 лет.