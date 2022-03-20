Эпидемия COVID-19 напомнила людям о том, что смертельно опасные болезни — это серьезная проблема всего мира. Лекарства от ковида до сих пор не придумали. Но это не значит, что его не изобретут никогда — как показывает практика, люди научились побеждать болезни, которые когда-то были смертельными.

1. Чума: черная смерть

Один из всадников апокалипсиса в шестой главе Откровения Иоанна Богослова — это чума. И это неспроста: до середины 20 века она относилась к категории особо опасных инфекций. Ее эпидемии убивали целые цивилизации. Но сегодня она перешла из разряда смертельных, в категорию хоть и опасных, но управляемых инфекций.

Все дело в том, что благодаря открытиям в медицинской науке были получены антибиотики . Эти препараты отлично убивают чумные бактерии и позволяют человеку выздороветь. Мало того, он еще и не заразит окружающих, и цепочка инфекции прервется.

Помимо чумы существует и масса других болезней, которые перестали в наше время быть неизлечимыми и смертоносными. «Доктор Питер» вместе с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой собрал вдобавок к чуме еще 8 самых опасных болезней.