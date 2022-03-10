Некоторые симптомы этой опасной патологии могут быть «приходящими»: они то внезапно появляются, то вдруг снова исчезают. Человек думает, что у него просто болит живот, он переутомился или съел что-то не то.

Группа европейских ученых решила выяснить, какие симптомы рака поджелудочной железы могут заявить о себе за несколько лет до постановки диагноза. Результаты их исследования опубликованы в издании BMJ Journals. В эксперименте приняли участие 32 человека, которым уже поставили диагноз, а также 8 родственников тех людей, которые не смогли победить болезнь.

Все опрошенные рассказали, что у них периодически появлялись следующие симптомы: