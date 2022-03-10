рак поджелудочной железы
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Рак поджелудочной железы — широко распространенное и очень опасное заболевание. Этот вид онкологии сочетает в себе два страшных свойства: его очень трудно лечить и тяжело диагностировать на ранних стадиях.

Большинство симптомов этого состояния легко спутать с другими болезнями, поэтому стоит знать о том, как именно рак поджелудочной проявляет себя.

Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, которое развивается из железистых клеток или протоков органа. Опухоль может поражать любые отделы железы или же заполнять ее полностью.

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Некоторые симптомы этой опасной патологии могут быть «приходящими»: они то внезапно появляются, то вдруг снова исчезают. Человек думает, что у него просто болит живот, он переутомился или съел что-то не то.

Группа европейских ученых решила выяснить, какие симптомы рака поджелудочной железы могут заявить о себе за несколько лет до постановки диагноза. Результаты их исследования опубликованы в издании BMJ Journals. В эксперименте приняли участие 32 человека, которым уже поставили диагноз, а также 8 родственников тех людей, которые не смогли победить болезнь.

Все опрошенные рассказали, что у них периодически появлялись следующие симптомы:

  • белки глаз желтели;

  • появлялся кожный зуд, а сама кожа, как и белки, приобретала желтоватый оттенок;

  • моча становилась темного цвета;

  • появлялось чувство ужасной усталости;

  • внезапно повышалась температура, появлялся озноб.

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Однако это не все признаки, которые могут указать на опасную патологию. По словам ведущего фармацевта цифровой аптеки Medino Джулии Геррини, симптомы рака поджелудочной очень широко распространены. Однако если вы заметили у себя хотя бы парочку из них — лучше пойти к терапевту и пройти обследование.

К наиболее распространенным симптомам рака относятся:

  • Боль в животе (особенно в верхней части живота);

  • Боль в спине;

  • Тошнота и рвота;

  • Потеря аппетита;

  • Необъяснимая потеря веса;

  • Диарея, запор — любые изменения в работе ЖКТ.

Врачи отмечают, что при раке поджелудочной железы боль в животе и спине усиливается, когда человек ест или лежит.

Продукты, которые разрушают поджелудочную железу:

  • алкоголь;

  • выпечка;

  • сладкая газировка;

  • сахар;

  • фастфуд.

Валерий Егиев
Валерий Егиев
онкология, хирургия

Врач-хирург, врач-онколог, профессор Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н.

Как рассказал врач-онколог Валерий Егиев, есть несколько версий того, почему у человека может появиться рак поджелудочной. Например, роль играет наследственность и генетическая предрасположенность: если у ваших родственников был подобный диагноз, вам нужно особенно тщательно следить за здоровьем. Кроме того, медики говорят о том, что фактором риска может выступать острый или хронический панкреатит — однако пока ученые не доказали эту теорию.

По своей симптоматике опухоли в районе поджелудочной железы очень похожи на диабет, язву желудка или различные болезни желчного пузыря. Для диагностики используют, как правило, УЗИ и компьютерную томографию (КТ) с контрастированием сосудов.

Очень важно не только вовремя заметить тревожные симптомы, но и в случае, если рак все-таки подтвердиться, отправиться к медику, который специализируется именно на этом виде онкологий. Иначе врач может не совсем точно определить размер и характер опухоли и заявить, что болезнь уже нельзя победить — хотя на самом деле все может быть не так безнадежно.

Дарья Балясникова, Софья Хромова