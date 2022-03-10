Рак поджелудочной железы — широко распространенное и очень опасное заболевание. Этот вид онкологии сочетает в себе два страшных свойства: его очень трудно лечить и тяжело диагностировать на ранних стадиях.
Большинство симптомов этого состояния легко спутать с другими болезнями, поэтому стоит знать о том, как именно рак поджелудочной проявляет себя.
Рак поджелудочной железы — злокачественное новообразование, которое развивается из железистых клеток или протоков органа. Опухоль может поражать любые отделы железы или же заполнять ее полностью.
Некоторые симптомы этой опасной патологии могут быть «приходящими»: они то внезапно появляются, то вдруг снова исчезают. Человек думает, что у него просто болит живот, он переутомился или съел что-то не то.
Группа европейских ученых решила выяснить, какие симптомы рака поджелудочной железы могут заявить о себе за несколько лет до постановки диагноза. Результаты их исследования
Все опрошенные рассказали, что у них периодически появлялись следующие симптомы:
белки глаз желтели;
появлялся кожный зуд, а сама кожа, как и белки, приобретала желтоватый оттенок;
моча становилась темного цвета;
появлялось чувство ужасной усталости;
внезапно повышалась температура, появлялся озноб.
Однако это не все признаки, которые могут указать на опасную патологию. По
К наиболее распространенным симптомам рака относятся:
Боль в животе (особенно в верхней части живота);
Тошнота и рвота;
Потеря аппетита;
Необъяснимая потеря веса;
Диарея, запор — любые изменения в работе ЖКТ.
Врачи отмечают, что при раке поджелудочной железы боль в животе и спине усиливается, когда человек ест или лежит.
Продукты, которые разрушают поджелудочную железу:
алкоголь;
выпечка;
сладкая газировка;
сахар;
фастфуд.
Врач-хирург, врач-онколог, профессор Онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н.
Как рассказал врач-онколог Валерий Егиев, есть несколько версий того, почему у человека может появиться рак поджелудочной. Например, роль играет наследственность и генетическая предрасположенность: если у ваших родственников был подобный диагноз, вам нужно особенно тщательно следить за здоровьем. Кроме того, медики говорят о том, что фактором риска может выступать острый или хронический панкреатит — однако пока ученые не доказали эту теорию.
По своей симптоматике опухоли в районе поджелудочной железы очень похожи на диабет, язву желудка или различные болезни желчного пузыря. Для диагностики используют, как правило, УЗИ и компьютерную томографию (КТ) с контрастированием сосудов.
Очень важно не только вовремя заметить тревожные симптомы, но и в случае, если рак все-таки подтвердиться, отправиться к медику, который специализируется именно на этом виде онкологий. Иначе врач может не совсем точно определить размер и характер опухоли и заявить, что болезнь уже нельзя победить — хотя на самом деле все может быть не так безнадежно.