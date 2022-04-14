Боль в горле — один из самых неприятных симптомов простуды: поесть нормально не получается, глотать тяжело. Причем режущее чувство в горле не оставляет человека с утра до вечера.
По словам терапевта Марата Фаттахова, есть простой и эффективный способ избавиться от боли в горле — мятные леденцы. Причем, вопреки распространенному мнению, они не только избавляют от неприятных симптомов, но и помогают бороться с причиной болезни.
По словам специалиста, если болит горло — первым делом надо проверить, есть ли гнойный налет. Если есть, то тут без врача не обойтись, вылечить ангину помогут только антибиотики, которые пропишет специалист. А вот если простуда вызвана вирусом, мятные пастилки будут кстати.
В таких конфетах, как правило, есть ментол. Он может сработать и как слабое обезболивающее, и как антисептик одновременно.
Но на этом польза мятных пастилок не заканчивается. Когда человек сосет конфеты, у него выделяется много слюны. Эта слюна смазывает воспаленную слизистую, приносят облегчение состояния.
Кроме того, в ней содержится лизоцим — природный антибиотик. Лизоцим смешивается с ментолом и человеку становится лучше, боль в горле смягчается.
Кстати, помогут такие пастилки и при сильном насморке: ментол облегчает дыхание.
Как отмечает Фаррахов в соцсети, рассасывать таблетки нужно при усилении боли в среднем 3-5 раз в день. Кстати, полезный эффект можно продлить: для этого нужно отказаться от еды и питья после рассасывания пастилки на полчаса.
Методы лечения, которые не работают
Далеко не все популярные в Сети методы лечения простуды и больного горла эффективны. Например, бесполезно принимать витамин С. Во-первых, нет никаких доказательств того, что аскорбинка действительно помогает при вирусных инфекциях. Во-вторых, прием витамина С может спровоцировать изжогу и раздражение желудка.
Такие продукты, как лук, чеснок, лимон и имбирь имеют славу эффективных противовирусных. Однако специалисты Роспотребнадзора предупреждают: на самом деле такая еда от заражения точно не спасет.
Несмотря на то, что о простуде, казалось бы, известно современному человеку уже так много, все равно мы часто допускаем множество ошибок при ее лечении. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.