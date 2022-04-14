По словам специалиста, если болит горло — первым делом надо проверить, есть ли гнойный налет. Если есть, то тут без врача не обойтись, вылечить ангину помогут только антибиотики, которые пропишет специалист. А вот если простуда вызвана вирусом, мятные пастилки будут кстати.

В таких конфетах, как правило, есть ментол. Он может сработать и как слабое обезболивающее, и как антисептик одновременно.

Но на этом польза мятных пастилок не заканчивается. Когда человек сосет конфеты, у него выделяется много слюны. Эта слюна смазывает воспаленную слизистую, приносят облегчение состояния.

Кроме того, в ней содержится лизоцим — природный антибиотик. Лизоцим смешивается с ментолом и человеку становится лучше, боль в горле смягчается.