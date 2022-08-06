Отказ от вредных привычек

Как рассказала Анна Кореневич, этот предвестник нигде не описан, но она его наблюдает у своих пациентов:

- Около 40 процентов пациентов мне рассказывали, что за полгода-год они вдруг, без видимых причин бросили курить и пить.

Многие логично подозревают, что из-за резкого отказа от вредных привычек и случился инфаркт. Но кардиолог так не считает.

- На самом деле не поэтому. Организм знал, что есть какая-то проблема, и «сказал»: «Хватит травить себя». Люди прекращают пить и курить, но через какое-то время у них все равно случается инфаркт — просто потому, что принятых мер оказалось недостаточно, — объяснила врач, добавив, что профилактика инфаркта зависит также от многих других факторов.

Однако, по словам врача, это не повод продолжать курить и пить.

- Если организм подсказывает, что пора бросать, — слушайте его. А далее проведите полный кардиологический чек-ап и начните заниматься собой, — советует кардиолог.