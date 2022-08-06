Дискомфорт в груди во время физнагрузки
По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, особенность этого предвестника в том, что он не похож на резкую боль или покалывание. По интенсивности такой дискомфорт в грудной клетке не сильно выражен, именно поэтому на него часто не обращают внимания. Пациенты описывают его как жжение, тяжесть, сдавливание в груди. Также это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть. И что важно, появляется такой дискомфорт при усилении физической нагрузки — например, при ходьбе или подъеме по лестнице на третий этаж. Но как только вы останавливаетесь, садитесь или ложитесь на кровать — он быстро проходит. Потом он может повторяться, а может и нет.
- Это называется впервые возникшая стенокардия напряжения. Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина 40+, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то 100 процентов — вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать (на этот симптом) и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть, — предупредила Анна Кореневич подписчиков своего ютуб-канала.
Дискомфорт в груди рано утром
Иногда тяжесть и жжение в груди появляются не только во время физнагрузок, но и после сна — в ранние утренние часы. По словам кардиолога, многие списывают это на изжогу. Это состояние может длиться 5-15 минут, а потом само проходит, и люди благополучно про него забывают.
- Этого делать нельзя — это тоже сигнал. Надо пойти и проверить организм по полной программе — одной кардиограммы будет недостаточно. Особенно, если у вас есть факторы риска — ожирение, курение, гипертония, повышенный сахар и холестерин в крови, — добавила специалист.
Отказ от вредных привычек
Как рассказала Анна Кореневич, этот предвестник нигде не описан, но она его наблюдает у своих пациентов:
- Около 40 процентов пациентов мне рассказывали, что за полгода-год они вдруг, без видимых причин бросили курить и пить.
Многие логично подозревают, что из-за резкого отказа от вредных привычек и случился инфаркт. Но кардиолог так не считает.
- На самом деле не поэтому. Организм знал, что есть какая-то проблема, и «сказал»: «Хватит травить себя». Люди прекращают пить и курить, но через какое-то время у них все равно случается инфаркт — просто потому, что принятых мер оказалось недостаточно, — объяснила врач, добавив, что профилактика инфаркта зависит также от многих других факторов.
Однако, по словам врача, это не повод продолжать курить и пить.
- Если организм подсказывает, что пора бросать, — слушайте его. А далее проведите полный кардиологический чек-ап и начните заниматься собой, — советует кардиолог.
Признаки «немого» инфаркта
О них рассказывал ранее кардиолог Заур Шугушев. По словам врача, в принципе любой необычный симптом — повод обратиться к врачу. Пусть вас лучше будут считать «перестраховщиком», но внимательность к своему организму может спасти вам жизнь.
4 симптома безболевого инфаркта
Страх смерти. Это самый частый симптом, когда человек, в какой-то момент вдруг понимает, что может умереть и у него начинается паника. Летальный исход «предсказывают» гибнущие клетки миокарда, из-за которых происходит выброс определенных веществ, действующих на нервную систему.
Резкая необъяснимая слабость.
Холодный липкий пот, который совсем не похож на обычную потливость.
Дискомфорт в нетипичных местах. Например, в челюсти, в левой руке или животе, около шеи.