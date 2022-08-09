Тест на Альцгеймера: 5 вещей, которые вы должны уметь делать в любом возрасте

Количество людей, страдающих слабоумием, неуклонно растет во всем мире. Одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера, ей по разным оценкам страдают от 5 до 15% пожилых пациентов.
Вылечить деменцию на сегодняшний день невозможно. Но есть возможность притормозить ее развитие. Для этого нужно «поймать» болезнь как можно раньше. Врачи говорят: есть 5 бытовых признаков, которые должны насторожить. Они связаны с когнитивными навыками, которые здоровый человек не утрачивает в любом возрасте. Вот о чем идет речь
Ориентироваться в своих финансах
Тревожный признак, если человек скрупулезно оплачивал счета, разумно относился к деньгам и вдруг начинает сорить ими, а также накапливать финансовые долги.
- Нам известно много историй о пациентах, которые даже не знали, что у них деменция, —
Не путать имена, маршруты и даты
Спутанность сознания — один из явных признаков болезни Альцгеймера, который очень мешает жить. Например, человек начинает предложение, уводит разговор в сторону и забывает, о чем он хотел сказать.
- У людей в возрасте такое бывает, но обычно они чуть позже вспоминают, что хотели сказать или же быстро ориентируются, если им напомнить, о чем шла речь, — говорит доктор медицинских наук, невролог Джеймс Леверенц. — Когда мои пациенты жалуются на ухудшение памяти, я спрашиваю их, получается ли вспомнить, если им дают подсказку. Как правило. они говорят, да, тогда я сразу понимаю, о чем идет речь. Но если мы говорим о слабоумии, ситуация настолько плоха, что человек просто теряется в обычной жизни.
Ориентироваться во времени
Еще один распространенный признак — дезориентация, восприятие времени. Человеку с болезнью Альцгеймера 5 минут могут казаться пятью часами и наоборот.
- Муж может подумать, что жены уже нет дома несколько недель, хотя она вышла из дома 2 минуты назад, — говорит невролог, соавтор книги «План действий при болезни Альцгеймера: руководство для семьи» Лиза Гвитер. — Или же он скажет, что не видел внука уже 5 лет, хотя он навещал его только накануне.
Следить за беседой вокруг
Врачи называют это «проблемой коктейльной вечеринки». Здоровому человеку не составит труда общаться в компании, но если становится все труднее улавливать нить беседы в шумной обстановке, это может так же быть симптомом Альцгеймера.
Помнить
Потеря памяти — особенно, если не реагировать на подсказки — явный признак болезни Альцгеймера.
- Как будто события или обсуждения не было, — говорит доктор Леверенц. — Человек забывает что-то несколько раз или ему может понадобиться несколько подсказок, чтобы вызвать событие или какую-то конкретную информацию из памяти.