Тест на Альцгеймера: 5 вещей, которые вы должны уметь делать в любом возрасте

Количество людей, страдающих слабоумием, неуклонно растет во всем мире. Одна из самых распространенных форм деменции — болезнь Альцгеймера, ей по разным оценкам страдают от 5 до 15% пожилых пациентов.

Вылечить деменцию на сегодняшний день невозможно. Но есть возможность притормозить ее развитие. Для этого нужно «поймать» болезнь как можно раньше. Врачи говорят: есть 5 бытовых признаков, которые должны насторожить. Они связаны с когнитивными навыками, которые здоровый человек не утрачивает в любом возрасте. Вот о чем идет речь

Ориентироваться в своих финансах

Тревожный признак, если человек скрупулезно оплачивал счета, разумно относился к деньгам и вдруг начинает сорить ими, а также накапливать финансовые долги.