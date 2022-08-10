Эта «вирусная эпидемия» обрушивается на соцсети с завидным постоянством. Раз в пару лет в одном из блогов появляется публикация с призывом «Этот совет может спасти жизнь!» и его тут же разносят по своим постам добросердечные пользователи.

Больше всего перепостов обычно получает информация о том, как спастись от инфаркта, если у вас прихватило сердце, а рядом никого нет. «Кашляйте! Просто начните кашлять!» — кричат посты на десятках страничек.