Эта «вирусная эпидемия» обрушивается на соцсети с завидным постоянством. Раз в пару лет в одном из блогов появляется публикация с призывом «Этот совет может спасти жизнь!» и его тут же разносят по своим постам добросердечные пользователи.
Больше всего перепостов обычно получает информация о том, как спастись от инфаркта, если у вас прихватило сердце, а рядом никого нет. «Кашляйте! Просто начните кашлять!» — кричат посты на десятках страничек.
Очередной раз совет, что поможет остановить инфаркт, завирусился в соцсетях этим летом и вызвал бурную реакцию и отклики реальных врачей.
Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздраваt.me/blog_kardiologa
«Какой же бред!»
- Меня просто закидали постом одного мракобесного паблика, где пишут. что если начать сильно кашлять при инфаркте, то это поможет, — рассказал в своем блоге кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Нельзя этим предотвратить начинающийся инфаркт миокарда. Кашель не спасет от разрыва атеросклеротической бляшки и атеротромбоза. Единственное, что спасет — это быстрый приезд скорой и аспирин — разжевать 300-500 мг.
«Меня мало что может взбесить»
Самым опасным пост о кашле при инфаркте назвал и известный врач-пульмонолог, терапевт Олег Абакумов.
- Меня мало что может взбесить, но мое терпение на этот раз лопнуло. Мне прислали самый опасный пост о первой помощи при инфаркте, и я просто не могу пройти мимо, — возмущается врач. — Почему он опасный? Потому что поделились этим постом тысячи человек. А в этом посте написано, что при сердечном приступе можно выжить, если сделать глубокий вдох и начать интенсивно кашлять — якобы, чтобы восстановить кровообращение. На самом деле, при кашле бронхи в легких сужаются и расширяются. И как же это поможет при срыве ритма или поврежденному куску в сердце?! Человеку с инфарктом противопоказаны какие-либо нагрузки, а боль такая сильная, что не просто покашлять, там вдохнуть и выдохнуть лишний раз боишься.
Американские кардиологи против
Публикации в соцсетях о том, как кашлем спастись от инфаркта, посвящена даже специальная статья
- Это НЕ форма традиционной реанимации и она бесполезна на догоспитальном этапе, — говорится на сайте кардиологов. — Лучшая стратегия — знать о симптомах инфаркта и звонить по номерам экстренной помощи.
Как понять, что у вас инфаркт
Боль от инфаркта ни с чем не спутаешь, уверен врач Олег Абакумов. Он призывает сразу же звонить в скорую.
Вот признаки сердечного приступа:
Внезапная жгучая боль, которая отдает в шею, челюсть, руку, лопатку и плечо;
Боль длится более 15 минут;
Кожа бледнеет;
Появляется чувство страха;
Вы сильно потеете и слабеете;
Учащаются дыхание и пульс.
При движении боль при инфаркте неизменна. При невралгии она усиливается или ослабевает.
Что делать до приезда скорой
Снизить нагрузку на сердце, принять полулежачее положение
Расстегнуть одежду, воротник
Принять нитроглицерин под язык (0,5 г — не более 3 таблеток с перерывом в 10 минут), если давление в норме или выше (при пониженном давлении — нитроглицерин нельзя). Или разжевать целую таблетку аспирина.
Инфаркт или паническая атака? Фельдшер скорой назвала 5 главных отличий.