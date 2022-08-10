инфаркт кашель нельзя совет
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Эта «вирусная эпидемия» обрушивается на соцсети с завидным постоянством. Раз в пару лет в одном из блогов появляется публикация с призывом «Этот совет может спасти жизнь!» и его тут же разносят по своим постам добросердечные пользователи.

Больше всего перепостов обычно получает информация о том, как спастись от инфаркта, если у вас прихватило сердце, а рядом никого нет. «Кашляйте! Просто начните кашлять!» — кричат посты на десятках страничек.

Очередной раз совет, что поможет остановить инфаркт, завирусился в соцсетях этим летом и вызвал бурную реакцию и отклики реальных врачей.

Тамаз Гаглошвили
Кардиология

Врач-кардиолог, терапевт, победитель конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов» - 2020 НМИЦ кардиологии Минздрава

t.me/blog_kardiologa

«Какой же бред!»

- Меня просто закидали постом одного мракобесного паблика, где пишут. что если начать сильно кашлять при инфаркте, то это поможет, — рассказал в своем блоге кардиолог Тамаз Гаглошвили. — Нельзя этим предотвратить начинающийся инфаркт миокарда. Кашель не спасет от разрыва атеросклеротической бляшки и атеротромбоза. Единственное, что спасет — это быстрый приезд скорой и аспирин — разжевать 300-500 мг.

кашель инфаркт
Вот такие посты появились в соцсетях и тут же стали популярными.
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соцсети
Олег Абакумов
медицина

врач-терапевт, пульмонолог

t.me/dr_abakumoff

«Меня мало что может взбесить»

Самым опасным пост о кашле при инфаркте назвал и известный врач-пульмонолог, терапевт Олег Абакумов.

- Меня мало что может взбесить, но мое терпение на этот раз лопнуло. Мне прислали самый опасный пост о первой помощи при инфаркте, и я просто не могу пройти мимо, — возмущается врач. — Почему он опасный? Потому что поделились этим постом тысячи человек. А в этом посте написано, что при сердечном приступе можно выжить, если сделать глубокий вдох и начать интенсивно кашлять — якобы, чтобы восстановить кровообращение. На самом деле, при кашле бронхи в легких сужаются и расширяются. И как же это поможет при срыве ритма или поврежденному куску в сердце?!  Человеку с инфарктом противопоказаны какие-либо нагрузки, а боль такая сильная, что не просто покашлять, там вдохнуть и выдохнуть лишний раз боишься.

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Публикации в соцсетях о том, как кашлем спастись от инфаркта, посвящена даже специальная статья на сайте Американского кардиологического общества под заголовком: «Мы не одобряем кашлевую процедуру сердечно-легочной реанимации, широко разрекламированную в Интернете».

- Это НЕ форма традиционной реанимации и она бесполезна на догоспитальном этапе, — говорится на сайте кардиологов. — Лучшая стратегия — знать о симптомах инфаркта и звонить по номерам экстренной помощи.

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Боль от инфаркта ни с чем не спутаешь, уверен врач Олег Абакумов. Он призывает сразу же звонить в скорую.

Вот признаки сердечного приступа:

  • Внезапная жгучая боль, которая отдает в шею, челюсть, руку, лопатку и плечо;

  • Боль длится более 15 минут;

  • Кожа бледнеет;

  • Появляется чувство страха;

  • Вы сильно потеете и слабеете;

  • Учащаются дыхание и пульс.

При движении боль при инфаркте неизменна. При невралгии она усиливается или ослабевает.

Что делать до приезда скорой

  • Снизить нагрузку на сердце, принять полулежачее положение

  • Расстегнуть одежду, воротник

  • Принять нитроглицерин под язык (0,5 г — не более 3 таблеток с перерывом в 10 минут), если давление в норме или выше (при пониженном давлении — нитроглицерин нельзя). Или разжевать целую таблетку аспирина.

Инфаркт или паническая атака? Фельдшер скорой назвала 5 главных отличий.

Анна Майская