Аллергики

Увы, непереносимость яиц — явление не такое уж и редкое. Как объясняет диетолог Александр Андреев, все дело в желтке: у некоторых людей при частом употреблении он может вызвать аллергическую реакцию.

Впрочем, иногда аллергия может быть на все яйцо целиком — в этом случае ее провоцируют протеины, которые есть как и в желтке, так и в белке. У некоторых людей аллергический насморк может проявляться даже от вдыхания паров при приготовлении яиц.

Симптомы аллергии на яйца могут быть самыми разными: например, проблемы со стулом, боль в животе, приступы астмы, обострения экземы, затруднение дыхания и даже анафилактический шок.

Реакция аллергика, употребившего продукт питания с содержанием яйца, может быть различной. В качестве примеров можно назвать жидкий стул, боли в животе, приступ астмы, обострение экземы, затруднение дыхания и анафилактический шок.

Справится с аллергией можно очень просто — отказаться от яиц. Причем в некоторых случаях еще и придется внимательно изучать составы всех продуктов и проверять, нет ли аллергена.