Для многих яйца — обязательный и вполне привычный продукт питания. И не зря: в яйцах много полезных веществ, они могут стать отличным вариантом для сытного белкового завтрака.
Однако у всего на свете есть свои противопоказания — и даже яйца стоит есть далеко не всем. Разбираемся, для кого этот продукт может оказаться не таким уж безобидным.
Аллергики
Увы, непереносимость яиц — явление не такое уж и редкое. Как объясняет диетолог Александр Андреев, все дело в желтке: у некоторых людей при частом употреблении он может вызвать аллергическую реакцию.
Впрочем, иногда
Симптомы аллергии на яйца могут быть самыми разными: например, проблемы со стулом, боль в животе, приступы астмы, обострения экземы, затруднение дыхания и даже анафилактический шок.
Реакция аллергика, употребившего продукт питания с содержанием яйца, может быть различной. В качестве примеров можно назвать жидкий стул, боли в животе, приступ астмы, обострение экземы, затруднение дыхания и анафилактический шок.
Справится с аллергией можно очень просто — отказаться от яиц. Причем в некоторых случаях еще и придется внимательно изучать составы всех продуктов и проверять, нет ли аллергена.
При болезнях ЖКТ
Людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта с яйцами нужно быть осторожней, говорит диетолог Александра Разоренова. Такое, например, нередко бывает при гастрите. Слишком часто есть яйца с такими проблемами точно не стоит.
Как понять, что с яйцами переборщил? Вот несколько явных симптомов:
Вздутие живота;
Боль;
Тяжесть;
Отрыжка;
Если у вас появился хотя бы один из этих признаков, если он ухудшается после того, как вы съели яйцо, лучше обратиться за помощью к специалисту. И, конечно, прекратить есть яйца.
Также рекомендуется ограничить употребление яиц пациентам с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.
Люди с больными почками
Яйца — ценный источник белка. Белок — главный строительный материал нашего организма. Однако все хорошо в меру. Если с белком перебрать, то, предупреждает диетолог Светлана Титова, есть риск нанести удар по почкам. Если они у вас и так больные, будьте аккуратней.
Все дело в том, что во время переваривания белка вырабатывается аммиак. На почки это вещество оказывает токсический эффект. Если белка немного, почки его нейтрализуют. Однако если перезагрузить свой организм белковой пищей, почки со своей работой не справятся, начнется воспаление.
Яйца и атеросклероз
Есть мнение, будто бы яйца — настоящая холестериновая бомба, а потому тем, кому и так грозит атеросклероз, есть их не следует. Однако как отмечает в своем
Поэтому врач рекомендует людям с повышенным уровнем холестерина в крови соблюдать те же правила, что подойдут и здоровым: лучше не есть больше 1-2 яиц в сутки, питаться разнообразно и не забывать про спорт.
Более того, китайские ученые вообще заявили, что умеренное потребление яиц помогает снизить уровень холестерина. В рамках исследования от группы академика Гу Дунфэна из больницы Фувай добровольцев ежедневно кормили яйцами. Выяснилось: если есть яйца чаще 6 раз в неделю, холестерин действительно вырастет. А вот поедание яиц в умеренном количестве, (три-шесть раз в неделю), ничего плохого вам не сделает — и даже наоборот.
Главное правило тут — не есть жареные яйца. А о том, какая типичная ошибка при варке яиц может сделать их очень вредными, читай ЗДЕСЬ.