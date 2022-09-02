Все статьи о том, как укрепить свое здоровье без особых усилий и затрат, содержат в себе совет пить побольше воды. Действительно, в чистой воде наш организм нуждается постоянно — не только во время жары. Но что насчет еще одной хитрости, которая сделает ваш стакан с водой еще полезней? Просто добавьте пару капель сока лимона! Лимонная вода не только неплохо освежает, но и работает как настоящий «эликсир здоровья».
Вот несколько полезных свойств воды с лимоном.
Помогает печени
Во время сна ваша печень активно работает над очисткой организма. Во время этого процесса в ней накапливаются все виды токсинов. Хранятся в вашем теле они до тех пор, пока не выйдут уже на следующий день.
Именно поэтому так полезно начинать свое утро со стакана воды с лимоном: такой напиток поддержит работу печени и поможет избавиться от накопленных токсинов, поможет избежать обезвоживания, защитит от окислительных повреждений.
А о том, почему понятие «детокса» в медицине неприменимо, читай ЗДЕСЬ.
Делает кожу увлажненной и свежей
В лимоне много витамина С — одного из самых сильных антиоксидантов. Антиоксиданты устраняют ущерб, нанесенный свободными радикалами. Именно свободные радикалы — главные виновники возрастных изменений кожи: из-за них мы внешне стареем раньше, чем должны.
Кроме того, аскорбиновая кислота необходима для выработки коллагена — главного белка красоты и молодости кожи. Так что если хотите забыть о морщинах — налегайте на лимоновую воду.
Заряжает энергией
Кофе можно пить далеко не всем, энергетические напитки врачи вообще считают абсолютным злом. Поэтому если вам нужно быстро взбодриться — пейте воду с лимоном.
В лимонах есть отрицательные ионы, которые проникают в пищеварительный тракт. Происходит реакция, и в организме повышается уровень энергии.
Кстати, еще аромат лимонов неплохо снимает стресс и помогает успокоиться.
Помогает похудеть
Лучшая альтернатива сладким лимонадам для тех, кто мечтает сбросить лишний вес — вода с лимоном. Ученые уже давно выяснили, что грамотный питьевой режим улучшает метаболизм и помогает организму более эффективно сжигать жир. Скорость избавления от калорий после стакана воды может вырасти на 30%, пишет израильский портал
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
Как отмечает доктор Михаил Кутушов, вода с лимоном действительно очень полезна для здоровья.
- Главное пить ее маленькими глотками, не торопясь, — подчеркивает эксперт.
Вот еще несколько полезных свойств этого напитка:
Укрепляет сосуды;
Помогает почкам;
Улучшает зрение;
Укрепляет иммунитет;
Улучшает работу мозга за счет калия;
Устраняет первые симптомы ангины.
Впрочем, нужно знать и о нескольких минусах воды с лимоном. Например, такой напиток может повысить кислотность. Поэтому как только о себе дает знать изжога, боли в желудке, спазмы — сразу сокращайте количество лимона, переходите на чистую воду. Кроме того, лимонный сок может разрушать зубную эмаль.
Некоторым людям лучше не пить лимонную воду. Например, она может навредить при язве желудка, гастрите, изжоге, повышенной кислотности.