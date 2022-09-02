Вот несколько полезных свойств воды с лимоном.

Помогает печени

Во время сна ваша печень активно работает над очисткой организма. Во время этого процесса в ней накапливаются все виды токсинов. Хранятся в вашем теле они до тех пор, пока не выйдут уже на следующий день.

Именно поэтому так полезно начинать свое утро со стакана воды с лимоном: такой напиток поддержит работу печени и поможет избавиться от накопленных токсинов, поможет избежать обезвоживания, защитит от окислительных повреждений.

А о том, почему понятие «детокса» в медицине неприменимо, читай ЗДЕСЬ.