Любители чая продлевают себе жизнь. К такому выводу пришли ученые Национального института здравоохранения США — он
Наблюдение за их здоровьем вели в течение 11 лет. Примечательно, что все — жители Британии, где предпочитают пить черный чай.
Ранее уже публиковались исследования о пользе зеленого чая и его влиянии на здоровье. На этот раз речь шла об эффекте черного чая.
Черный чай — здоровое питание
В новом исследовании ученые обнаружили, что у тех людей, кто пьет две и больше чашек чая в день, риск смерти от любой причины был на 9-13% ниже, чем у тех, кто вовсе не пьет бодрящий напиток.
Более высокое употребление чая также связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и инсульта.
Ученые отмечают, что взаимосвязь наблюдалась независимо от предпочтительной температуры чая, добавления молока или сахара и генетических вариаций, влияющих на скорость, с которой люди усваивают кофеин.
- Более высокое употребление чая связано с более низким риском смертности среди тех, кто выпивал 2 или более чашек в день, независимо от генетической изменчивости метаболизм кофеина, — говорится в исследовании. — Эти данные свидетельствуют о том, что чай даже при более высоком уровне потребления может быть частью здорового питания.
Чем полезен чай
Кофеин, которым богаты чайные листья, помогает «взбодрить» мозг, тонизирует нервную систему. Содержащиеся в чае полифенолы также благоприятно влияют на обмен веществ, помогают укрепить иммунитет.
Чайные листья содержат катехин — он способен поддерживать кислотно-щелочной баланс организма. Танин (его больше в зеленом чае) помогает справиться с расстройствами кишечника, дисбактериозом, диареей, обладает противовоспалительными свойствами.
Есть научные данные, что у предпочитающих черный чай меньше риск метаболического синдрома и меньше склонность к ожирению.
Чем вреден чай
Зеленый чай может снижать давление. Это плохо для гипотоников — частое употребление зеленого чая вызывает у них слабость.
Крепко заваренный зеленый чай не рекомендуется пить при язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки, некоторых формах гастрита.
Избыток чая может разбавлять желудочный сок, из-за чего пища будет плохо перевариваться. И сильно крепкий напиток может навредить слизистой желудка.
Считается, что соотношение чайных листьев и воды для зеленого, красного и желтого чая должно составлять 1:50, а соотношение листьев и воды для чая улун и черного чая — примерно 1:30.