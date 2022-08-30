Черный чай — здоровое питание

В новом исследовании ученые обнаружили, что у тех людей, кто пьет две и больше чашек чая в день , риск смерти от любой причины был на 9-13% ниже, чем у тех, кто вовсе не пьет бодрящий напиток.

Более высокое употребление чая также связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и инсульта.

Ученые отмечают, что взаимосвязь наблюдалась независимо от предпочтительной температуры чая, добавления молока или сахара и генетических вариаций, влияющих на скорость, с которой люди усваивают кофеин.