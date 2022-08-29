Почти без молочного жира: эксперты назвали 3 марки поддельного сыра «Российский»

Эксперты общественной организации потребителей провели новую проверку качества полутвердых сыров, продающихся в петербургских магазинах. Для этого они закупили 10 образцов разных торговых марок стоимостью от 450 до 800 рублей за килограмм. Результаты проверки в лаборатории Росстандарта
Так, выяснилось, что сыр «Российский» под частной маркой торговой сети «Магнит» «Моя цена» от ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) на 95,8% состоял из растительных жиров. Иначе говоря, доля молочного жира в нем не превышала 4,2% вместо положенных 100%. По словам общественников, два года подряд они выявляют в магазинах Петербурга и Ленинградской области молочные консервы от ООО «Брасовские сыры», в которых нет молочного жира, включая молоко цельное сгущенное с сахаром и сливки сгущенные с сахаром.
Еще меньше молочного жира — менее 3% было обнаружено в сыре «Российский» под частной маркой торговой сети «Дикси» «Первым делом» (ООО «Версия», Санкт-Петербург) — он стоил 450 рублей за килограмм.
Третьей подделкой был признан образец «Российского» сыра, изготовленный ООО «Бабушкино» (Московская область) — его эксперты приобрели в торговой сети «Верный». Согласно протоколу испытаний, в жировой фазе образца молочного жира оказалось менее 3% — остальные 97% были представлены растительными жирами. Кроме того, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество была ниже значения, указанного на этикетке — 44,8% вместо 50%.
Материалы проверки «Общественный контроль» направил для экспертной оценки во Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия — филиал ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. Как сообщают ревизоры, там тоже подтвердили, что эти образцы сыра — подделка.
- Данные продукты не относятся к сырам и молокосодержащим продуктам с заменителем молочного жира, изготовленным по технологии сыра, поскольку в них молочный жир полностью заменен немолочным. Судя по составу жирных кислот, замена произведена заменителем молочного жира при производстве продукта, либо при фасовке вместо сыра «Российский» в потребительскую упаковку помещен фальсифицированный продукт. Оба действия должны рассматриваться как преднамеренное введение потребителя в заблуждение. Кроме того, сыр «Российский» этих трех изготовителей также не соответствует обязательным требованиям Технического регламента 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям физико-химического состава, поскольку в двух образцах занижена массовая доля белка, а в одном — массовая доля жира в сухом веществе, — – цитируют общественники слова директора института Елены Топниковой.
Прошли без замечаний
Согласно результатам, полностью соответствовали обязательным требованиям только три образца сыра из десяти. Это:
«Эдам» ТМ «AVENTINO» — ООО «Бобровский сырзавод», Московская область,
«Эдам/Эдамский» — ОАО «Милкавита», Республика Беларусь,
«Топленое молочко» ТМ «Радость вкуса» — ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат», Ростовская область.
Любите, но не увлекайтесь
По словам эндокринолога Зухры Павловой, сыр — очень противоречивый продукт. С одной стороны, это отличный источник кальция и жиров, в нем также много белка. С другой стороны, он очень вкусный, из-за чего многие попадают в настоящую пищевую зависимость.
Между тем, как уже давно выяснили врачи и ученые, сыр, особенно зрелый, может провоцировать головную боль из-за тирамина — это вещество синтезируется в выдержанных продуктах. Больше всего тирамина в этих сортах сыра:
с плесенью,
чеддер,
пармезан,
моцарелла.
Кроме головной боли, сыр может вызывать сильное сердцебиение, приливы потливости, боли в сердце, дрожь в руках и ногах. Кроме того, этот продукт примерно на 40-50 процентов состоит из жира, поэтому им не стоит увлекаться из-за риска набрать лишние килограммы.
Диетолог Лорен Манакер советует не налегать на сыр людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Так, с осторожностью стоит относиться и к маасдаму, и к пармезану, но самый вредный для сердца, по мнению специалиста, — сливочный сыр. В нем много вредных жиров, при этом практически нет питательных микроэлементов. Всего лишь в 1 чайной ложке такого сыра содержится 29 миллиграммов холестерина.