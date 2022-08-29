Почти без молочного жира: эксперты назвали 3 марки поддельного сыра «Российский»

Эксперты общественной организации потребителей провели новую проверку качества полутвердых сыров, продающихся в петербургских магазинах. Для этого они закупили 10 образцов разных торговых марок стоимостью от 450 до 800 рублей за килограмм. Результаты проверки в лаборатории Росстандарта показали : 7 из 10 образцов не соответствовали требованиям к маркировке и информации по пищевой ценности на этикетке. А три сыра и вовсе признали подделкой — все три назывались «Российский» и продавались в заводской промышленной упаковке по цене ниже 500 рублей за килограмм. Как подчеркнули в «Общественном контроле», два сырных фальсификата были изготовлены под частными марками торговых сетей.

Так, выяснилось, что сыр «Российский» под частной маркой торговой сети «Магнит» «Моя цена» от ООО «Брасовские сыры» (Брянская область) на 95,8% состоял из растительных жиров. Иначе говоря, доля молочного жира в нем не превышала 4,2% вместо положенных 100%. По словам общественников, два года подряд они выявляют в магазинах Петербурга и Ленинградской области молочные консервы от ООО «Брасовские сыры», в которых нет молочного жира, включая молоко цельное сгущенное с сахаром и сливки сгущенные с сахаром.

Еще меньше молочного жира — менее 3% было обнаружено в сыре «Российский» под частной маркой торговой сети «Дикси» «Первым делом» (ООО «Версия», Санкт-Петербург) — он стоил 450 рублей за килограмм.

Третьей подделкой был признан образец «Российского» сыра, изготовленный ООО «Бабушкино» (Московская область) — его эксперты приобрели в торговой сети «Верный». Согласно протоколу испытаний, в жировой фазе образца молочного жира оказалось менее 3% — остальные 97% были представлены растительными жирами. Кроме того, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество была ниже значения, указанного на этикетке — 44,8% вместо 50%.

Материалы проверки «Общественный контроль» направил для экспертной оценки во Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия — филиал ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. Как сообщают ревизоры, там тоже подтвердили, что эти образцы сыра — подделка.

- Данные продукты не относятся к сырам и молокосодержащим продуктам с заменителем молочного жира, изготовленным по технологии сыра, поскольку в них молочный жир полностью заменен немолочным. Судя по составу жирных кислот, замена произведена заменителем молочного жира при производстве продукта, либо при фасовке вместо сыра «Российский» в потребительскую упаковку помещен фальсифицированный продукт. Оба действия должны рассматриваться как преднамеренное введение потребителя в заблуждение. Кроме того, сыр «Российский» этих трех изготовителей также не соответствует обязательным требованиям Технического регламента 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям физико-химического состава, поскольку в двух образцах занижена массовая доля белка, а в одном — массовая доля жира в сухом веществе, — – цитируют общественники слова директора института Елены Топниковой.

Прошли без замечаний

Согласно результатам, полностью соответствовали обязательным требованиям только три образца сыра из десяти. Это: