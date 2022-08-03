Эндокринолог Павлова назвала 4 самых опасных для здоровья сорта сыра
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Если составлять рейтинг самых популярных продуктов как среди россиян, так и среди любой другой страны, то сыр там точно окажется в первой пятерке. Этот продукт универсален: его можно использовать в качестве закуски, добавлять в горячие блюда, салаты и даже десерты! Некоторые люди настолько любят сыр, что готовы отдавать за него приличные деньги: существуют черные рынки, на которых торгуют только сыром. И спрос там всегда очень высок.

Но как бы ни был вкусен сыр, он может сильно навредить вашему здоровью. Особенно, если вы не контролируете количество съеденного, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Зухра Павлова
Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

t.me/doctorpavlova

Сыр — очень противоречивый продукт. С одной стороны, это отличный источник кальция и жиров, при этом без казеина А1, который в организме человека превращается в опасный пептид бета-казоморфин 7. В нем также много белка, но использовать его как основной источник этого нутриента не стоит из-за большой калорийности. С другой стороны, сыр очень вкусный, из-за чего многие попадают в настоящую пищевую зависимость.

- У меня есть близкий друг, который настолько на нем помешан, что у него есть специальная жестяная коробочка, которую он всегда носит с собой. Раньше в ней бывал французский сыр, а ныне какой-то сыр из Костромы, — рассказывает Зухра Павлова.

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Почему сыр опасен для здоровья

Врачи и ученые уже давно выяснили, что сыр, особенно зрелый, может спровоцировать головную боль. Это связано с тирамином, который синтезируется в выдержанных продуктах.

Больше всего тирамина в этих сортах сыра:

  1. с плесенью всех видов,

  2. чеддере,

  3. пармезане,

  4. моцарелле.

Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо — эти продукты тоже могут стать провокаторами внезапной головной боли.

- Для людей с мигренью одновременное употребление сыра и вина — это двойной удар, то есть гарантированная головная боль. А если к вину сервировать классическую сырную тарелку с виноградом и орехами, то это сродни выстрелу в голову, — предостерегает эндокринолог.

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Кроме головной боли, сыр может спровоцировать:

И, конечно, не забываем про то, что сыр примерно на 40-50 процентов состоит из жира. Именно поэтому его не надо давать домашним питомцам. Да и самим увлекаться не стоит — вес легко может выйти из-под контроля.

- Я бы очень не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ни в коем случае. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы, — заключила Зухра Павлова.

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Кстати

Сыром точно не стоит увлекаться людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, говорит диетолог Лорен Манакер. Эксперт уверен, что некоторые сорта этого продукта сердечникам стоит раз и навсегда исключить из своего меню. Какой сыр можно назвать самым вредным? Об этом читайте ЗДЕСЬ.

Софья Хромова