Если составлять рейтинг самых популярных продуктов как среди россиян, так и среди любой другой страны, то сыр там точно окажется в первой пятерке. Этот продукт универсален: его можно использовать в качестве закуски, добавлять в горячие блюда, салаты и даже десерты! Некоторые люди настолько любят сыр, что готовы отдавать за него приличные деньги: существуют черные рынки, на которых торгуют только сыром. И спрос там всегда очень высок.

Но как бы ни был вкусен сыр, он может сильно навредить вашему здоровью. Особенно, если вы не контролируете количество съеденного, говорит эндокринолог Зухра Павлова.