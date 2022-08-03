Если составлять рейтинг самых популярных продуктов как среди россиян, так и среди любой другой страны, то сыр там точно окажется в первой пятерке. Этот продукт универсален: его можно использовать в качестве закуски, добавлять в горячие блюда, салаты и даже десерты! Некоторые люди настолько любят сыр, что готовы отдавать за него приличные деньги: существуют черные рынки, на которых торгуют только сыром. И спрос там всегда очень высок.
Но как бы ни был вкусен сыр, он может сильно навредить вашему здоровью. Особенно, если вы не контролируете количество съеденного, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
Сыр — очень противоречивый продукт. С одной стороны, это отличный источник кальция и жиров, при этом без казеина А1, который в организме человека превращается в опасный пептид бета-казоморфин 7. В нем также много белка, но использовать его как основной источник этого нутриента не стоит из-за большой калорийности. С другой стороны, сыр очень вкусный, из-за чего многие попадают в настоящую пищевую зависимость.
- У меня есть близкий друг, который настолько на нем помешан, что у него есть специальная жестяная коробочка, которую он всегда носит с собой. Раньше в ней бывал французский сыр, а ныне какой-то сыр из Костромы, — рассказывает Зухра Павлова.
Почему сыр опасен для здоровья
Врачи и ученые уже давно выяснили, что сыр, особенно зрелый, может спровоцировать головную боль. Это связано с тирамином, который синтезируется в выдержанных продуктах.
Больше всего тирамина в этих сортах сыра:
с плесенью всех видов,
чеддере,
пармезане,
моцарелле.
Тирамин есть также в красном вине, маслинах, орехах, авокадо — эти продукты тоже могут стать провокаторами внезапной головной боли.
- Для людей с мигренью одновременное употребление сыра и вина — это двойной удар, то есть гарантированная головная боль. А если к вину сервировать классическую сырную тарелку с виноградом и орехами, то это сродни выстрелу в голову, — предостерегает эндокринолог.
Кроме головной боли, сыр может спровоцировать:
приливы потливости,
боли в сердце,
И, конечно, не забываем про то, что сыр примерно на 40-50 процентов состоит из жира. Именно поэтому его не надо давать домашним питомцам. Да и самим увлекаться не стоит — вес легко может выйти из-под контроля.
- Я бы очень не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ни в коем случае. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы, — заключила Зухра Павлова.
Кстати
Сыром точно не стоит увлекаться людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, говорит диетолог Лорен Манакер. Эксперт уверен, что некоторые сорта этого продукта сердечникам стоит раз и навсегда исключить из своего меню. Какой сыр можно назвать самым вредным? Об этом читайте ЗДЕСЬ.