4 напитка, которые могут спровоцировать приступ головной боли

У головной боли может быть тысяча причин — от стресса до смертельно опасных болезней. Однако иногда вся причина кроется в наших пищевых привычках, и в таких случаях достаточно лишь скорректировать свой рацион для того, чтобы почувствовать себя лучше.
Например, если у вас слишком часто болит голова, обратите внимание на то, какие напитки вы пьете в течение дня. По
Энергетики
Как отмечает эксперт, энергетические напитки действительно содержат в своем составе компоненты, которые помогут вам ненадолго стать бодрее. Как правило, это сахар, кофеин или какие-либо травы.
Однако важно помнить: эффект от энергетика продлиться час-два, а вот неприятные последствия продлятся куда больше. Дело в том, что через некоторое время после энергетика вы почувствуете себя еще более усталым. А еще у вас, скорей всего, еще и начнет болеть голова.
Подробнее о том, что энергетики делают с нашим телом, пока вы их пьете, читай ЗДЕСЬ. А о том, чем можно заменить вредный напиток, узнай ЗДЕСЬ.
Пиво или вино
Есть люди, которые думают, что похмелье настигнет только в случае, если пить крепкие спиртные напитки. Однако на самом деле головную боль могут вызвать даже пиво или вино.
Грин напоминает: любой алкоголь может сработать как мощное мочегонное, что приведет к потере воды и электролитов. Как итог — вы будете страдать от всех симптомов обезвоживания, в том числе и от сильной головной боли.
Есть мнение, будто бы существует безопасная доза спиртного. Однако на самом деле это не так: алкоголь вредит в любых количествах. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
Фруктовые соки
Фруктовый сок принято считать полезным напитком: мол, из фруктов же сделано, значит полно витаминов. Однако на самом деле в таких соках содержится очень много сахара. Если пить фруктовый сок в чистом виде, не смешивая с водой, у человека произойдет резкий скачок уровня сахара в крови, что и станет причиной мучительной головной боли.
Поэтому с фруктовыми соками нужно быть осторожным — особенно если речь идет о магазинных пакетированных напитках. В идеале в таком напитке не должно быть добавленного сахара.
А о том, какие еще негативные последствия для организма могут постигнуть любителей фруктов, можно узнать ЗДЕСЬ.
Кофе
Если утро без кофе для вас немыслимо, не удивляйтесь, что днем ваша голова может раскалываться от боли. Голова может болеть от переизбытка кофе, его дефицита и если выпить кофе натощак.
Как отмечает специалист, одна чашка кофе может наоборот помочь от головной боли. А вот две и больше могут спровоцировать неприятные ощущения.
Дело в том, что кофеин обычно сужает кровеносные сосуды. А когда он выходит из организма, сосуды вновь расширяются. Из-за этого при попытке отказаться от кофе человек может страдать от «головных болей отмены» кофеина.
Кроме того, головную боль может вызвать кофе, выпитый на голодный желудок: в таком случае уровень сахара в крови резко упадет, из-за чего появится сильная головная боль.