4 напитка, которые могут спровоцировать приступ головной боли

Энергетики

Как отмечает эксперт, энергетические напитки действительно содержат в своем составе компоненты, которые помогут вам ненадолго стать бодрее. Как правило, это сахар, кофеин или какие-либо травы.

Однако важно помнить: эффект от энергетика продлиться час-два, а вот неприятные последствия продлятся куда больше. Дело в том, что через некоторое время после энергетика вы почувствуете себя еще более усталым. А еще у вас, скорей всего, еще и начнет болеть голова.

Подробнее о том, что энергетики делают с нашим телом, пока вы их пьете, читай ЗДЕСЬ. А о том, чем можно заменить вредный напиток, узнай ЗДЕСЬ.