Жаловаться врачу на «нет сил» — не стыдно

Многие считают, что прийти к врачу с жалобами на упадок сил при отсутствии реальных физических симптомов — это как-то неправильно и даже стыдно.

- Этот вопрос возник из-за загруженности врачей — когда кажется странным, что вроде бы здоровый пациент говорит принявшему 40 человек за смену терапевту, что он устал, — признает невролог Виолетта Толмачева. — И это проблема культурно-социологическая.

Но сами медики уверены — ничего плохого в заботе о собственном здоровье нет.

- Стыдно продолжать сидеть дома, жаловаться родственникам, говорить всем, какой ты больной и — ничего при этом не предпринимать. Стыдно собой не заниматься! Надо обращаться за помощью, чтобы качество жизни у тебя улучшилось, — уверена врач-терапевт Серафима Тазина.