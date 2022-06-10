Дефицит железа

- При железодефицитной анемии нарушается микроциркуляция (ток крови по самым мелким сосудам) и соответственно — там, где нет крови, или ее недостаточно — участок тела будет бледным и холодным, — поясняет врач-эндокринолог. — Как правило, люди с глубоким дефицитом железа мерзнут в любое время года. Они часто ходят дома в носках и тапках, ложатся спать и долго не могут согреться, мерзнут ноги.

Дефицит железа легко можно распознать и по коже — она бледная, или бледная с мраморностью.

Дефицит жиров в рационе питания

- Жиры дают нам энергию, а значит — и тепло, — говорит Мария Вавилова. — Если человек ест обезжиренную пищу, исключает из рациона жиры животного происхождения, то даже в условиях легкой прохлады он будет чувствовать себя некомфортно и надевать тёплую одежду.

В целом, симптом зябкости даже без других сопутствующих признаков — уже серьезная причина для полного обследования и консультации специалиста, говорит эксперт.

Стоит обратиться к врачу, если у вас есть другие тревожные симптомы , которые вы ощущаете вместе с постоянной зябкостью: