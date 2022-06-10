«Даже весной и летом я кутаюсь в плед и надеваю теплый свитер. Мне все время холодно, я постоянно мерзну, хотя все вокруг раздеты. Говорят, что это проблема системы кровообращения, но со здоровьем у меня все в порядке. Почему так может быть?»
Читательница «Доктора Питер» Анна, 34 года.
О таком вроде бы не самом опасном для здоровья симптоме иногда рассказывают в кабинете врача люди, внимательно прислушивающиеся к сигналам своего организма. И ведь не зря переживают! Внимательный доктор обязательно предложит такому пациенту сдать анализы.
Почему некоторые люди ощущают холод сильнее, чем другие — требуют более теплое одеяло, кутаются, носят теплые вещи даже летом? «Доктору Питеру» объяснила врач-эндокринолог.
Дефицит гормонов щитовидной железы (гипотиреоз)
- При этом заболевании замедляются обменные процессы в организме, становится реже пульс, в связи с этим кровообращение ухудшается во всем организме, — объясняет врач-эндокринолог Мария Вавилова. — Часто у людей с нехваткой гормонов щитовидной железы снижена температура тела — менее 36,5, низкое артериальное давление — 100 на 70 и меньше, постоянно холодные стопы и кисти рук.
Опытный доктор уже с порога может поставить предварительный диагноз такому пациенту. При гипофункции щитовидной железы у человека может быть усталый вид, вялость, он еле приподнимает веки, есть отечность, пастозность лица, а кожа бледная и очень сухая, пальцы рук отекшие. Как правило диагноз подтверждается после того, как человек сдаст анализы на гормоны щитовидной железы.
Дефицит железа
- При железодефицитной анемии нарушается микроциркуляция (ток крови по самым мелким сосудам) и соответственно — там, где нет крови, или ее недостаточно — участок тела будет бледным и холодным, — поясняет врач-эндокринолог. — Как правило, люди с глубоким дефицитом железа мерзнут в любое время года. Они часто ходят дома в носках и тапках, ложатся спать и долго не могут согреться, мерзнут ноги.
Дефицит железа легко можно распознать и по коже — она бледная, или бледная с мраморностью.
Дефицит жиров в рационе питания
- Жиры дают нам энергию, а значит — и тепло, — говорит Мария Вавилова. — Если человек ест обезжиренную пищу, исключает из рациона жиры животного происхождения, то даже в условиях легкой прохлады он будет чувствовать себя некомфортно и надевать тёплую одежду.
В целом, симптом зябкости даже без других сопутствующих признаков — уже серьезная причина для полного обследования и консультации специалиста, говорит эксперт.
Стоит обратиться к врачу, если у вас есть другие тревожные симптомы, которые вы ощущаете вместе с постоянной зябкостью:
частое сердцебиение — более 76 в покое или редкий пульс — менее 70 в покое,
постоянная температура тела низкая — меньше 36,5 или повышенная — 36,8-37,2;
одышка или частое сердцебиение при легких физических нагрузках,
целлюлит, головные боли по утрам, снижение работоспособности,
сонливость, хроническая усталость,
слоящиеся и ломкие ногти, секущиеся волосы, выпадение волос.
Ранее врач рассказала, какая температура воздуха дома — самая полезная для здоровья. Врач-терапевт Елена Черненко отмечает, что в помещении, где человек спит, может быть чуть прохладнее, чем в других.
- В спальне оптимальная температура воздуха — 19-20 градусов, — поясняет врач-терапевт.
Также немаловажно поддерживать правильный уровень влажности в помещении. Слишком высокая влажность может стать причиной слабости. Она также может спровоцировать появление плесени.