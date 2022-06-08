Чем чаще вы бегаете в туалет, тем сильнее «балуете» свой мочевой пузырь — об этом говорят многие урологи. Он привыкает раньше времени посылать сигналы в мозг. И вам кажется, что вы сейчас лопнете, хотя на самом деле, могли бы терпеть и дольше.
Уролог (Бостонская больница), эксперт дисфункции мышц тазового дна
«Мочевой пузырь надо тренировать, —
Ночные позывы на мочеиспускание называют никтурией (не путать с ночным энурезом). В норме их возникать не должно. Во-первых, это нарушает ваш сон, во-вторых, если такое повторяется каждую ночь, это симптом серьезного нарушения работы почек. Кроме того, по данным платформы
По словам уролога, ходить в туалет нужно не реже двух, но и не чаще трех-четырех раз в течение дня.
«Минимум нужен для того, чтобы избежать нарушения мозговых сигналов, — говорит уролог. — А в среднем желание пописать не должно возникать чаще, чем раз в 3-4 часа. И в идеале, сходив „по-маленькому“ перед сном, вы не должны вставать в туалет ночью».
Если вы понимаете, что не выдерживаете интервал, мочевой пузырь придется «воспитывать». Ведь если вы привыкли бегать в санузел по первому требованию, орган не успевает наполниться даже наполовину. В итоге он подает сигнал «паники», когда на самом деле у вас может быть еще полно времени и места в запасе.
«Это ощущение похоже на нахлынувшую волну, — объясняет уролог. — Вот здесь должна вступать в игру техника подавления позывов. Наша цель „оседлать“ эту волну ощущения переполненности и не сдаваться, когда кажется, что уже очень надо. Если же вы сдадитесь на пике, организм не научится оказывать сопротивление и будет подавать сигналы ночью».
Как тренировать мочевой пузырь
Свести к минимуму употребление кофеина и вообще, уменьшить количество жидкости.
Определить интервал походов в туалет. Не надо сразу ставить себе цель терпеть 4 часа. Посмотрите, как часто вы бегаете пописать сейчас и каждый раз увеличивайте время на 5-10 минут.
Как только резко захотели в туалет (это называется императивный позыв), начинайте быстро сокращать мышцы таза, пока позыв не стихнет. Делать это надо сидя, в расслабленном состоянии.
Укреплять мышцы тазового дня — делайте упражнения по их сокращению.
Не ходить в туалет «на дорожку».
Кстати, ранее Алисия уже предупреждала, что нельзя ходить по-маленькому в душе, особенно женщинам. Позволяя организму реагировать на льющуюся воду, вы закрепите неправильную ассоциацию и в дальнейшем будете срочно искать санузел при любом шуме воды.