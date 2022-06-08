В семи марках популярных сыров нашли признаки подделки

Это исследование стало завершающей частью всероссийского спецпроекта по изучению качества полутвердых сыров массового сегмента (не дороже 660 рублей за килограмм) — всего же в нем участвовали более сотни торговых марок пяти видов сыров. Сейчас специалисты изучили состав 14 торговых марок сыра «Гауда» и 11 марок — «Эдам».

В результате лабораторных испытаний эксперты обнаружили в семи марках сыра, купленного в разных регионах страны, признаки подделки — об этом говорили найденные фитостерины и анализ жирнокислотного состава. За это нарушение все они получили ноль баллов в рейтинге Роскачества. Итого, доля фальсификата составила 27-28%.

Среди «Гауды» фальсификатом были признаны следующие марки:

«Брасовские сыры» (ООО «Брасовские сыры», Брянская область),

«ЕмСыры» (ООО «Милкопт», Казань),

Biberland (ООО «Данковский молочный завод», Липецкая область),

«Министер» (с содержанием жира в сухом веществе 45%, ООО «Министер», Москва).

Среди сыра «Эдам» растительные жиры выявлены в тех же марках: Biberland (Липецкая область) и двух товарах «Министер» (с содержанием жира в сухом веществе 45-50% и 50%).

К этим маркам сыра у экспертов также были замечания к вкусу, запаху и консистенции — они могли возникнуть из-за замены молочного жира растительным, использования низкокачественного сырья, а также при нарушениях в производстве, транспортировке и условиях хранения.

- Ранее в рамках спецпроекта по изучению полутвердых сыров Роскачество обнародовало результаты исследований «Тильзитер» и «Российский». Тогда растительные жиры в этих категориях были обнаружены в продукции тех же самых марок, что и среди сыров «Гауда» и «Эдам». Речь идет о продукции «ЕмСыры», «Брасовские сыры» и «Министер». Таким образом, значительную часть фальсифицированного сыра изготавливают преимущественно одни и те же производители, в отношении которых должны быть приняты меры со стороны контрольно-надзорных органов, — резюмируют в Роскачестве.

В каких марках сыра «Тильзитер» нашли признаки подделки и кишечную палочку, читайте ЗДЕСЬ.