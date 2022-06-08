В семи марках популярных сыров нашли признаки подделки

Это исследование стало завершающей частью всероссийского спецпроекта по изучению качества полутвердых сыров массового сегмента (не дороже 660 рублей за килограмм) — всего же в нем участвовали более сотни торговых марок пяти видов сыров. Сейчас специалисты изучили состав 14 торговых марок сыра «Гауда» и 11 марок — «Эдам».
В результате лабораторных испытаний эксперты обнаружили в семи марках сыра, купленного в разных регионах страны, признаки подделки — об этом говорили найденные фитостерины и анализ жирнокислотного состава. За это нарушение все они получили ноль баллов в
Среди «Гауды» фальсификатом были признаны следующие марки:
«Брасовские сыры» (ООО «Брасовские сыры», Брянская область),
«ЕмСыры» (ООО «Милкопт», Казань),
Biberland (ООО «Данковский молочный завод», Липецкая область),
«Министер» (с содержанием жира в сухом веществе 45%, ООО «Министер», Москва).
Среди сыра «Эдам» растительные жиры выявлены в тех же марках: Biberland (Липецкая область) и двух товарах «Министер» (с содержанием жира в сухом веществе 45-50% и 50%).
К этим маркам сыра у экспертов также были замечания к вкусу, запаху и консистенции — они могли возникнуть из-за замены молочного жира растительным, использования низкокачественного сырья, а также при нарушениях в производстве, транспортировке и условиях хранения.
- Ранее в рамках спецпроекта по изучению полутвердых сыров Роскачество обнародовало результаты исследований «Тильзитер» и «Российский». Тогда растительные жиры в этих категориях были обнаружены в продукции тех же самых марок, что и среди сыров «Гауда» и «Эдам». Речь идет о продукции «ЕмСыры», «Брасовские сыры» и «Министер». Таким образом, значительную часть фальсифицированного сыра изготавливают преимущественно одни и те же производители, в отношении которых должны быть приняты меры со стороны контрольно-надзорных органов, — резюмируют в Роскачестве.
В каких марках сыра «Тильзитер» нашли признаки подделки и кишечную палочку, читайте ЗДЕСЬ.
От антибиотиков остались следы
Превышений требований Техрегламента по содержанию антибиотиков специалисты не нашли.
Однако в девяти марках сыра (шести «Гауда» и трех «Эдам») выявили следовые количества антибиотиков: окситетрациклина, тетрациклина, доксициклина, данофлоксацина, оксолиновой кислоты и энрофлоксацина. Как говорят в Роскачестве, это не считается нарушением законодательства и не отразится на безопасности и вкусовых характеристиках продукта, но опережающий стандарт организации не допускает даже следов антибиотиков.
Кто набрал максимум
По результатам исследований сыров, максимальные 5 баллов рейтинга Роскачества среди сыра «Гауда» получила продукция «Ичалки» (ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский») и «О’Кей» (ООО «Пир-Пак»), а среди сыра «Эдам» — «Великолукский молочный комбинат» (ООО «Великолукский молочный комбинат»), «О’Кей» (ООО «Пир-Пак») и «Ровеньки» (ООО «Ровеньки-Маслосырзавод»).