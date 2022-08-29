Мы часто счищаем шкурку с огурца и баклажана, «чтоб не горчили», высасываем мякоть виноградины и уверены, что у киви съедобна только мякоть и ее надо выедать ложкой. Это ошибка.

Вот эти 13 фруктов и овощей особенно полезны, если есть их целиком — с кожурой. Объясняем, почему.

Персики

Этот полезный фрукт содержит хлорогеновую кислоту - один из самых важных антиоксидантов, встречающихся в природе. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно недавним исследованиям, пишет издание ProNews, если есть только мякоть персика, снимая кожуру, то вы получите чуть ли не в два раза меньше этого полезного антиоксиданта.

Огурец

Кожура огурца богата клетчаткой, калием, питательными веществами и бета-каротином. Если есть его целиком, не срезая шкурку, то вы предотвратите появление тромбов, запоры, а также улучшите здоровье костей и зрение.