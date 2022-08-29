Мы часто счищаем шкурку с огурца и баклажана, «чтоб не горчили», высасываем мякоть виноградины и уверены, что у киви съедобна только мякоть и ее надо выедать ложкой. Это ошибка.
Вот эти 13 фруктов и овощей особенно полезны, если есть их целиком — с кожурой. Объясняем, почему.
Персики
Этот полезный фрукт содержит хлорогеновую кислоту - один из самых важных антиоксидантов, встречающихся в природе. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно недавним исследованиям, пишет
Огурец
Кожура огурца богата клетчаткой, калием, питательными веществами и бета-каротином. Если есть его целиком, не срезая шкурку, то вы предотвратите появление тромбов, запоры, а также улучшите здоровье костей и зрение.
- Не счищайте шкурку с огурцов, —
Слива
Этот фрукт очень полезен для работы кишечника из-за содержания клетчатки, а также обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С, который уменьшает неконтролируемое действие свободных радикалов, улучшая здоровье клеток.
Слива также способствует выведению солей тяжелых металлов, оказывает послабляющее действие. И именно в ее кожице содержатся полезные антоцианы, растительные пигменты.
Как объяснила врач-диетолог Татьяна Елисеева, одно из самых полезных свойств свежей сливы, но при этом малоизвестное — способность снижать уровень холестерина и артериальное давление.
Киви
Кожица киви содержит витамин С и вполне съедобна. Регулярное употребление киви в пищу утраивает количество растительной клетчатки, которую получает организм. Но содержится она именно в шкурке вечнозеленого фрукта. Кстати, киви — один из самых эффективных продуктов для тех, кто страдает от запоров, а еще в нем есть полезный для сердца калий — почти как в среднем банане.
Виноград
Кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с остальными фруктами. А еще в виноградной шкурке есть соединение ресвератрол — оно действует как природный антибиотик.
Кому нельзя есть виноград? Отвечает врач
Баклажан
Мякоть баклажана содержит 92% воды, а все его питательные вещества, клетчатка, флавоноиды и магний находятся именно в кожуре. Баклажан фиолетового цвета именно потому, что в кожуре содержится большое количество антоцианов. Они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
- Один из самых известных антоцианов — насунин. Его больше всего в кожуре, поэтому баклажаны не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток, — рассказала «Доктору Питеру» врач Екатерина Антипова.
Кстати, когда вы выбираете баклажан на рынке или в магазине, обратите внимание на его кожицу. Если на ней есть морщинки, это говорит о том, что овощ «стар» и будет сильно горчить.
Как правильно выбирать овощи, ягоды и фрукты, читайте в материале «Доктора Питера».
Тыква
Как и баклажан, тыква содержит почти все питательные вещества в кожуре, так как содержание воды в ней составляет 95%. Причем, многие полезные вещества сохраняются в овоще и после термической обработки.
Тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма.
Яблоки
Кожура яблока содержит нерастворимую клетчатку, витамин С, витамин А и кверцетин — флавоноид с сильным антиоксидантным действием, который помогает защитить сердце и бороться с аллергией.
Исследователи выяснили, что достаточно съедать всего одно яблоко среднего размера в день, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.
Вишня
Своим ярко-красным цветом вишня обязана антоцианам, мощным антиоксидантам, содержащимся в высокой концентрации именно в кожуре этой ягоды. Также шкурка вишни богата витамином А, содержит витамин С, фолиевую кислоту, а частое их употребление способствует балансу мелатонина — гормона, влияющего на сон.
Помидоры
Кожура помидора содержит нарингенин, соединение, которое снижает риск рака предстательной железы и уровень воспаления в организме.
Как рассказала диетолог Елена Кален, в кожуре неспелых зеленых помидоров может содержаться опасный соланин. Однако в зрелых томатах его уже нет.
Груши
Кожура груш богата антиоксидантом кверцетином, который снижает риск развития рака и сердечных заболеваний, а согласно недавнему исследованию Корнельского университета еще и предотвращает болезнь Альцгеймера.
Если засушить грушу с кожицей, то пользы будет еще больше — в сушеной груше есть танины — вещества с вяжущим эффектом, очень полезные при расстройствах кишечника.
А если вы страдаете анемией, то попробуйте вместо десерта есть после обеда размятые груши (с кожицой), добавив в них ложку меда.
Картофель
Кожица картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолиевую кислоту. Вместо того, чтобы счищать кожуру перед приготовлением, потрите картошку специальной щеткой и запекайте овощ целиком.
Ученые из Университета Пердью выяснили: картофель — отличный продукт для людей с повышенным давлением и полезен сердечникам.
Абрикосы
Их кожура содержит высокий процент пектина, бета-каротина, витаминов А, С и Е, клетчатки и антиоксидантов, которые защищают от сердечных заболеваний.
Ранее ученые рассказали о пользе банановой кожуры. Шкурка этого фрукта тоже может быть полезна — правда, не в сыром виде.
Исследователи выяснили, что если банановую кожуру бланшировать (обдать кипятком), высушить и перемолоть в муку, из нее можно сделать выпечку, которая будет не только приятной на вкус, но и более полезной для здоровья, чем изделия из чистой пшеничной муки.