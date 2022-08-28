«Двойной мешок» и фамильная черта

- Мешок под глазами — это пролабирование (выпячивание) орбитальной клетчатки через круговую мышцу глаза и кожу в виде припухлостей, — объясняет причину появления мешков под глазами врач, пластический хирург Илья Алмазов. — Орбитальная клетчатка нужна нам , прежде всего, для того, чтобы глаз был защищен от соударений об стенки глазницы при перемещении положения головы и тела.

Появление мешков под глазами не всегда связано с возрастом и усталостью.

- В ряде случаев мешки появляются уже с совсем юных лет — как некая фамильная черта, когда орбитальной клетчатки много, — объясняет врач. — Иногда бывает и так, что на существующие мешки под глазами накладываются новые, которые образовались по какой-либо другой причине — например, из-за большого объема клетчатки или из-за того, что нормальное количество клетчатки «накопило» воду. Это может произойти из-за различных заболеваний, которые связаны с задержкой жидкости (проблемы с почками, сердцем) или даже после отравления.

Уменьшить мешки под глазами вполне можно — буквально за 5 минут, говорит эксперт. Есть очень простой метод. Но сработает он только при определенных условиях.

- Убрать мешки под глазами быстро возможно, с условием, что это действительно мешки от усталости, а не симптом какого-либо хронического заболевания, либо врожденное увеличение объема. Они никак не убираются способом, о котором пойдет речь.