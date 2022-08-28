Если отражение в зеркале огорчает вас из-за появившихся мешков под глазами, есть способ быстро решить проблему.
Врачи рассказали «Доктору Питеру», какие экспресс-методы убирают мешки под глазами буквально за 5 минут.
пластический хирург, кандидат медицинских наук
«Двойной мешок» и фамильная черта
- Мешок под глазами — это пролабирование (выпячивание) орбитальной клетчатки через круговую мышцу глаза и кожу в виде припухлостей, — объясняет причину появления мешков под глазами врач, пластический хирург Илья Алмазов. — Орбитальная клетчатка нужна нам, прежде всего, для того, чтобы глаз был защищен от соударений об стенки глазницы при перемещении положения головы и тела.
Появление мешков под глазами не всегда связано с возрастом и усталостью.
- В ряде случаев мешки появляются уже с совсем юных лет — как некая фамильная черта, когда орбитальной клетчатки много, — объясняет врач. — Иногда бывает и так, что на существующие мешки под глазами накладываются новые, которые образовались по какой-либо другой причине — например, из-за большого объема клетчатки или из-за того, что нормальное количество клетчатки «накопило» воду. Это может произойти из-за различных заболеваний, которые связаны с задержкой жидкости (проблемы с почками, сердцем) или даже после отравления.
Уменьшить мешки под глазами вполне можно — буквально за 5 минут, говорит эксперт. Есть очень простой метод. Но сработает он только при определенных условиях.
- Убрать мешки под глазами быстро возможно, с условием, что это действительно мешки от усталости, а не симптом какого-либо хронического заболевания, либо врожденное увеличение объема. Они никак не убираются способом, о котором пойдет речь.
Как убрать мешки под глазами за 5 минут
Нужно встать, походить, попрыгать на месте в течение 1 минуты.
Затем обязательно умыться холодной водой, одновременно делая себе массаж лица — от центра к периферии (поглаживать кожу от носа к вискам).
В заключение надо наложить холодные компрессы на глаза. Для этого не обязательно использовать патчи для глаз. Достаточно взять ватные диски, намочить их холодной водой и приложить. Как вариант для более эмоционально стойких, можно взять кубик льда из морозильника и наложить аппликацию на 2-3 минуты. НЕ рекомендуется прямых контактов льда с кожей — кубик надо приложить через очень тонкую марлю или даже через целлофановый пакет.
- После таких нехитрых манипуляций объем орбитального жира станет меньше, — уверяет пластический хирург. — Почему это произойдет? Когда вы примете вертикальное положение и попрыгаете, у вас наладится лимфоток, а с помощью холода вы уменьшите приток крови и лимфы, что способствует устранению отека под глазами.
врач-косметолог клиники эстетической медицины DEGA
Другие экспресс-методы
- На самом деле, реально «работает» охлаждение области вокруг глаз и физическая активность: 20 приседаний, 20 прыжков и легкая гимнастика, — говорит врач-косметолог Елена Калимуллина. — Когда мы за счет охлаждения области вокруг глаз запускаем лимфоток и подключаем физическую активность, разгружается малый круг кровообращения, а именно — голова и шея.
Советы, как избавиться от мешков под глазами
Может помочь легкий лимфодренажный массаж по крему — при помощи ролика или скребка гуаша. Легкими массажными движениями по пути лимфотока можно существенно уменьшить отечность вокруг глаз.
Очень хорошо против отечности помогает массаж мышцы шеи — платизмы и боковой поверхности лица.
Если лицо склонно к отечности, то рекомендуется в уходе выбирать средства с лимфодренажным эффектом: тоник, крем-гель, маски.
- Выбирайте уходовую косметику, в составе которой есть экстракт кофеина, экстракт иглицы, рутин. Эти компоненты улучшают состояние капиллярной сеточки и соответственно — уменьшают отечность, — рассказывает врач.
Прессотерапия
— Это приятная процедура, которая очень хорошо разгружает большой круг кровообращения, за счет чего разгружаются вены и лимфатическая система нижних конечностей. При разгрузке большого круга кровообращения разгружается и малый круг. Собственно, из-за этого мы и отмечаем уменьшение отечности на лице после обеда, — говорит Елена Калимуллина.
Микротоковая терапия
- Она дает очень хороший лимфодренажный эффект. Одной процедуры хватит, чтобы, например, привести себя в порядок к важному мероприятию, — отмечает косметолог.
Инъекции
- Для длительного эффекта применяется ряд инъекционных препаратов, которые полностью разгружают лимфатическую систему вокруг глаз, запускают процессы обновления, — рекомендует эксперт.
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