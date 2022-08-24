В беседах с журналистами доктор Такер шутит, что будет жить вечно. Но похоже, что в шутке этой есть доля истины. По крайней мере, образ жизни, который ведет врач, говорит о том, что у него есть все шансы поставить рекорд среди долгожителей. Рассказываем, в чем стоит брать с него пример и вдохновляться.

Гореть страстью к работе

Говард Такер отдал неврологии 75 лет жизни. И говорит, что это его страсть и по сей день. Хоть он последнее время и не принимает пациентов, но продолжает обучать студентов.

«Каждый день я узнаю что-то новое, — говорит невролог. — И я уверен, что ключ к долголетию, в том числе и в любви к своей работе».