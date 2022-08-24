В беседах с журналистами доктор Такер шутит, что будет жить вечно. Но похоже, что в шутке этой есть доля истины. По крайней мере, образ жизни, который ведет врач, говорит о том, что у него есть все шансы поставить рекорд среди долгожителей. Рассказываем, в чем стоит брать с него пример и вдохновляться.
Гореть страстью к работе
Говард Такер отдал неврологии 75 лет жизни. И говорит, что это его страсть и по сей день. Хоть он последнее время и не принимает пациентов, но продолжает обучать студентов.
«Каждый день я узнаю что-то новое, — говорит невролог. — И я уверен, что ключ к долголетию, в том числе и в любви к своей работе».
С ним согласны и исследователи. По данным
Отказаться от выхода на пенсию
Кто-то уже в 35 с нетерпением ждет возраста, когда официально сможет не работать, а доктор Такер, наоборот, не понимает, как можно осознанно приближать старость и безделье.
«Пенсия — враг долголетия, —
Кстати, те же исследователи отметили, что каждый дополнительный год работы после пенсионного возраста снижает риск смерти на 9-11%.
Стремиться к своим мечтам и продолжать учиться
По данным
Кстати, невролог гордится, что не ушел на пенсию, когда появились МРТ, КТ и прочие компьютерные технологии. Хотя он видел, как его коллеги не желали учиться пользоваться компьютерами. Он сам считал новые технологии сложными, но был полон решимости освоить их.
Вести здоровый образ жизни
Доктор Такер никогда не курит и занимается спортом: бегает, плавает. До недавних пор среди его увлечений были лыжи, но после небольшой травмы их пришлось сменить на снегоступы. Врачи солидарны с коллегой: в зрелом возрасте спорт очень полезен, чтобы не страдали мышцы.
Из алкоголя он может себе позволить бокал мартини.
«Наследственность и семейная история долголетия — это здоровое начало. Тем не менее, оно должно поддерживаться умеренностью питания, алкоголя и счастья», — говорит долгожитель.
Не думать о смерти
А вместо этого сосредоточиться на жизни. Позитивное мышление тоже
Работать над отношениями в семье
Семья должна быть крепкой — сам доктор Такер в браке уже 65 лет. Его супруга Сара — практикующий психиатр. Она немного моложе, ей 89 лет. И она тоже продолжает работать. У пары 4 детей и 10 внуков.
И это тоже реальность, подтвержденная наукой. Считается, что мужчины, состоящие в браке, живут дольше, да и в целом они здоровее, чем одинокие мужчины.