Мысли о самоубийстве

Суициды, нанесение себе травм — риск такого поведения повышается в три раза между полуночью и 3 часами ночи. При этом способ суицида или время года не оказывают влияния на статистику. Единственное, у тех, кто злоупотребляет алкоголем, время может сдвигаться на несколько часов назад. У них «опасный» период начинается в 21.00.

Мысли о самоубийстве появляются примерно между 23.00 и 5.00. При этом они могут проявиться не сразу, а, например, на следующий день.

- Бодрствование в 4 часа утра у людей с депрессией предсказывало на следующий день суицидальные мысли, которые плохо поддаются лечению, — предупредили ученые.

Жестокость, убийства