Шарфик, который все испортил

Поругались, с кем не бывает, наговорили друг другу много неприятных слов. Но продолжение ссоры оказалось очень нетипичным. Петербурженка Ирина (имя изменено по ее просьбе — прим. ред.) повздорила с младшим сыном. Некоторые слова, которые наговорил ей молодой мужчина, были очень обидными.

- Я расплакалась из-за несправедливости, почувствовала себя плохо, была слабость, сердце сильно колотилось, — рассказала Ирина в беседе с «Доктором Питером». — У меня на шее был шелковый платок, довольно тугой, пришлось его развязать, чтобы легче стало дышать, — уточняет очень важные детали того вечера женщина.

Сын испугался за состояние матери и вызвал скорую помощь. «Скорая» приехала довольно быстро. Все как обычно: осмотрели, опросили, сделали ЭКГ. Внимание медиков привлек след от шелкового платка на шее. Они о чем-то тихо поговорили с сыном Ирины, а после заверили женщину, что ей буквально необходима госпитализация.

- Разве я не могу написать отказ, мне уже лучше? — уточнила Ирина, но получила отрицательный ответ.