Кардиолог Бокерия назвала неожиданную причину, почему может повышаться давление

- Инсулин, который регулирует метаболизм глюкозы в организме, влияет на синтез оксида азота в стенке сосудов, — объяснила Ольга Бокерия. — Оксид азота нужен, чтобы сохранять стенку сосуда в расслабленном состоянии, то есть просвет сосуда остается нормальным.

Из-за того, что инсулин может заблокировать выработку оксида азота, стенки сосудов сужаются , а это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления. То есть, после каждого десерта, съеденной шоколадки, кусочка белого хлеба или порции риса вы можете почувствовать себя плохо. И чем больше вы съедите быстрых углеводов, тем выше вероятность того, что ваше давление подскочит.