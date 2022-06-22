Кардиолог Бокерия назвала неожиданную причину, почему может повышаться давление

Как много зависит в нашем организме от того, что мы едим. Неправильные продукты отражаются не только на состоянии желудочно-кишечного тракта, но и бьют по всем системам. Немного перебрали со сладким, и, как итог, вверх поползло артериальное давление. Как это связано, объяснила кардиолог, профессор Ольга Бокерия. Оказалось, что из-за повышения глюкозы в крови повышается и давление.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАНt.me/olga_bockeria
- Инсулин, который регулирует метаболизм глюкозы в организме, влияет на синтез оксида азота в стенке сосудов, — объяснила Ольга Бокерия. — Оксид азота нужен, чтобы сохранять стенку сосуда в расслабленном состоянии, то есть просвет сосуда остается нормальным.
Из-за того, что инсулин может заблокировать выработку оксида азота, стенки сосудов сужаются, а это, в свою очередь, вызывает повышение артериального давления. То есть, после каждого десерта, съеденной шоколадки, кусочка белого хлеба или порции риса вы можете почувствовать себя плохо. И чем больше вы съедите быстрых углеводов, тем выше вероятность того, что ваше давление подскочит.
При этом цифры могут быть критические. На них влияет еще одна особенность глюкозы. Дело в том, что она, как крупная молекула, способна притягивать к себе воду.
- Это приводит к перегрузке сердца и сосудов и еще большему повышению артериального давления, — предупреждает Ольга Бокерия.
К сожалению, из-за действия повышенного уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом 2 типа очень часто сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия. Поэтому так важно следить за глюкозой, соблюдать диету и по возможности исключать из рациона вредные быстрые углеводы. Конечно же, полностью отказаться от сахара, вероятно, не удастся. Но можно заменить его на полезные сахара. Некоторые сладкие продукты приносят значительно больше пользы, чем вреда:
мед;
сухофрукты;
свежие ягоды;
горький шоколад.
- Сразу хочу предупредить, что причину гипертонии в любом случае надо искать с помощью медицинских обследований, — сказала кардиолог Анна Кореневич, а заодно перечислила, что может провоцировать повышенные показатели.
Во-первых, стоит обратить внимание на то, как вы спите. Дело в том, что часто причиной повышения давления может стать храп, который может приводить к остановке дыхания во сне, а она, в свою очередь, к гипертонии.
- Спросите у родственников, как вы спите, сходите к ЛОР-врачу и получите консультацию у сомнолога, — рекомендует порядок действий Анна Кореневич.
Также повышать давление могут:
любые заболевания почек;
опухоли надпочечников;
проблемы со щитовидной железой;
врожденные дефекты сосудов (удвоение, сужение, коарктация аорты);
лекарства обезболивающие, антидепрессанты, стероиды, сосудосуживающие;
злоупотребление алкоголем;
употребление стимулирующих наркотиков;
избыточный вес.
- Причин для гипертонии много, их надо искать и, по возможности, корректировать или исключать из жизни, — рекомендует кардиолог Кореневич. — И очень высока вероятность, что если вы поработаете над причинами, то гипертония отступит, вам не придется постоянно принимать таблетки.
Кстати, если врачи так и не смогли определиться, из-за чего у вас возникла гипертония, возможно, дело в психосоматике. С этим вопросом довольно успешно работают психотерапевты. Главное — понимать, что нельзя допускать повышения давления, так как это большая нагрузка на сердце, мышца довольно быстро изнашивается, страдают сосуды, это серьезно снижает продолжительность жизни.