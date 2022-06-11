Достаточно одного стакана для хорошего здоровья, считают британские ученые. Причем эффект можно заметить уже через неделю ежедневного потребления свекольного сока. Дело в том, что он способен снизить воспаление в организме.
- Наше исследование показывает, что ежедневный стакан свекольного сока, может быть одним из способов пополнения рациона неорганическими нитратами, которые помогут остановить вредное воспаление, — заявил один из авторов исследования, научный сотрудник Лондонского университета королевы Марии доктор Асад Шаббир.
При воспалении у людей снижается уровень оксида азота. Наш организм способен вырабатывать его самостоятельно, но из-за различных нарушений в организме этот процесс тормозится. При этом оксид азота способен регулировать артериальное давление, помогать при травмах.
- Из-за воспаления у людей с ишемической болезнью сердца на стенках сосудов образуются бляшки, которые увеличивают риск сердечного приступа, — передает слова Шаббира
Повысить уровень оксида азота может стакан свекольного сока. Он пополнит наш организм неорганическими нитратами.
Исследование влияния сока провели на 114 добровольцах. До начала проекта они были абсолютно здоровы. Далее 78 из них получили вакцину против брюшного тифа, которая временно усиливает воспаление, еще 36 — мазь, которая вызывала воспаление на небольшом участке кожи. После этого в течение 7 дней участники каждое утро выпивали по 140 миллилитров свекольного сока. Одна группа пила сок с высоким содержанием нитратов, вторая группа — очищенный напиток.
- Сок с высоким содержанием нитратов восстанавливал функцию эндотелия — клеток, которые выстилают внутреннюю часть всех кровеносных сосудов, — рассказали исследователи. — Также эндотелий играет решающую роль в восстановлении нормального функционирования сосудов.
В группе с воспалением на коже волдыри заживали быстрее у тех, кто пил богатый нитратами свекольный сок, через три дня заметно снижалось количество лейкоцитов в жидкости, взятой из волдырей. Благодаря такому влиянию на процесс воспаления, свекольный сок может быть полезен миллионам людей с ишемической болезнью сердца. Сейчас ученые планируют провести клинические исследования влияния на воспаление диеты с высоким содержанием нитратов.