Достаточно одного стакана для хорошего здоровья, считают британские ученые. Причем эффект можно заметить уже через неделю ежедневного потребления свекольного сока. Дело в том, что он способен снизить воспаление в организме.

- Наше исследование показывает, что ежедневный стакан свекольного сока, может быть одним из способов пополнения рациона неорганическими нитратами, которые помогут остановить вредное воспаление, — заявил один из авторов исследования, научный сотрудник Лондонского университета королевы Марии доктор Асад Шаббир.

При воспалении у людей снижается уровень оксида азота. Наш организм способен вырабатывать его самостоятельно, но из-за различных нарушений в организме этот процесс тормозится. При этом оксид азота способен регулировать артериальное давление, помогать при травмах.