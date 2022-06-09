Как избавиться от чувства зависти

- Зависть — это всего лишь сигнал о том, что человеку чего-то недостает, — считает психолог, гештальт-терапевт Юлия Ивлева. — Необходимо понять, что принадлежащие другому ценности — это не более чем фигуры, на которых сфокусировалось наше восприятие, и мы завидуем НЕ им конкретно, а тем приятным переживаниям, которые испытывает или — что важно! — нам только кажется, что испытывает, обладающий ими другой человек.

Эксперт обращает внимание, что иногда достаточно просто определить — а реально ли у объекта вашей зависти есть то, что вам необходимо, или это просто проекция вашего дефицита.

- В большинстве случаев становится очевидно — то, чем обладает другой человек, существовало только в нашей фантазии, или цена им заплачена такая, что завидовать, в общем-то, нечему, — объясняет Юлия Ивлева. — В более сложных случаях придется двигаться поэтапно, чтобы определить истинную неудовлетворенную потребность и то, что с ней в итоге делать. Ведь за желанием, например, приобрести такую же, как у друга, машину, может стоять потребность в признании или принадлежности к определенной группе. Но это будет только половина дела. Необходимо будет и конкретизировать — если признание, то чье, если желание присоединиться — то к кому и с какой целью. И немаловажной частью станет признание и принятие своей нуждаемости, неудовлетворенности, слабости, бессилия или агрессивности — всех тех проявлений, которые стыдно и страшно показывать другим, и которые, оставаясь вне осознавания, способствуют застреванию в зависти.