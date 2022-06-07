Названы 5 самых ранних признаков рассеянного склероза
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Рассеянный склероз — диагноз молодых

Рассеянный склероз — это заболевание молодых, а не пожилых, как ошибочно считают многие. Патология стремительно молодеет, к неврологам все чаще и чаще обращаются пациенты, которым едва исполнилось 20 лет. Казалось бы, какой рассеянный склероз? Человек еще совсем юный, организм даже не успел полностью вырасти и окрепнуть. Но, увы, от этого диагноза порой не застрахованы даже несовершеннолетние.

Ольга Рублева
Ольга Рублева
Неврология

Заведующая неврологическим отделением в Мариинской больнице, врач-невролог высшей категории

«Почему молодые люди чаще остальных подвержены этому заболеванию, тоже до конца не ясно. Возможно, это связано с иммунной системой, у юношей и девушек она более активна, следовательно, все процессы в ней будут происходить быстрее. В литературе также описываются случаи, что спровоцировать патологию могут и инфекционные заболевания, особенно ретровирус, вирус Эпштейна — Барр, в меньшей степени уже какие-то другие причины», — рассказывала «Доктору Питеру» невролог Ольга Рублева.

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Крайне важно вовремя заподозрить опасную патологию, чтобы как можно скорее обратиться к неврологу. С каждым годом методики лечения совершенствуются, врачи прописывает препараты, которые могут:

  • снять обострение;

  • изменить течение болезни;

  • облегчить симптомы.

Как можно заподозрить болезнь

Некоторые симптомы появляются, когда патология только-только начала развиваться в организме. И самое важное — это не проигнорировать их.

Ухудшилось зрение

По словам доктора Томаса Шумейкера, невролога и эксперта по рассеянному склерозу, воспаление зрительного нерва, также известное как неврит зрительного нерва, можно считать наиболее распространенным симптомом рассеянного склероза. В этом случае человек страдает от:

Важно: такие изменения часто происходят только в одном глазу. К счастью, это поддается лечению и хорошо корректируется с помощью лекарств.

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Появилось странное покалывание

Еще один тревожный звоночек — это онемение или покалывание в разных частях тела. Чувство, будто кожу «пронзают тысяча иголочек» может появиться в любой момент. Неприятные ощущения появляются в руках, ногах, на лице или любом другом участке тела. Также может онеметь одна или обе руки/ноги.

Начались проблемы с координацией

«Трудности при ходьбе — это еще один ранний симптом рассеянного склероза. У человека меняется походка, его как будто бы слегка заносит в сторону. Создается впечатление, что пациент пьян», — цитирует издание Eat This, Not That! экспертов из Фонда рассеянного склероза.

Такие изменения спровоцированы состоянием, называемым атаксией, когда часть нервной системы, отвечающая за произвольное движение мышц, нарушена.

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Чувство постоянной усталости не отпускает

По данным Национального общества рассеянного склероза, около 80% людей с рассеянным склерозом испытывают усталость. 

Это состояние возникает ежедневно и может проявляться даже после спокойного ночного сна. Усталость может появиться внезапно и часто ухудшается в течение дня, влияя на способность человека работать и заниматься повседневными делами. 

Появился мышечный спазм

Вы внезапно стали ощущать скованность: рука, нога, спина, шея или любая другая часть тела как будто внезапно затвердели. Мышцы по всему телу могут болеть, чаще всего это происходит в ногах, паху, ягодицах и спине.

Дело в том, что рассеянный склероз разрушает нервы в головном и спинном мозге, которые контролируют движения и мышечные рефлексы. Скованность может быть легкой или же обернуться неконтролируемыми спазмами.

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Что еще важно знать про рассеянный склероз

К сожалению, в мире пока еще нет лекарств, которые бы могли раз и навсегда избавить человека от рассеянного склероза. Но терапия прогрессирует с каждым годом. Появляются новые препараты, которые все лучше и лучше сдерживают болезнь. Кто в зоне риска? Какие есть формы заболевания? Что говорит статистика? Какой полным список симптомов? Ответы на эти вопросы можно найти ЗДЕСЬ.

Софья Хромова