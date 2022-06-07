Названы 5 самых ранних признаков рассеянного склероза

Крайне важно вовремя заподозрить опасную патологию, чтобы как можно скорее обратиться к неврологу. С каждым годом методики лечения совершенствуются, врачи прописывает препараты, которые могут:

снять обострение;

изменить течение болезни;

облегчить симптомы.

Как можно заподозрить болезнь

Некоторые симптомы появляются, когда патология только-только начала развиваться в организме. И самое важное — это не проигнорировать их.

Ухудшилось зрение

По словам доктора Томаса Шумейкера, невролога и эксперта по рассеянному склерозу, воспаление зрительного нерва, также известное как неврит зрительного нерва, можно считать наиболее распространенным симптомом рассеянного склероза. В этом случае человек страдает от:

боли в глазах;

помутненного и/или тусклого зрения;

начинает плохо различать цвета.