Названы 5 самых ранних признаков рассеянного склероза

Появилось странное покалывание

Еще один тревожный звоночек — это онемение или покалывание в разных частях тела. Чувство, будто кожу «пронзают тысяча иголочек» может появиться в любой момент. Неприятные ощущения появляются в руках, ногах, на лице или любом другом участке тела. Также может онеметь одна или обе руки/ноги.

Начались проблемы с координацией

«Трудности при ходьбе — это еще один ранний симптом рассеянного склероза. У человека меняется походка, его как будто бы слегка заносит в сторону. Создается впечатление, что пациент пьян», — цитирует издание Eat This, Not That! экспертов из Фонда рассеянного склероза.

Такие изменения спровоцированы состоянием, называемым атаксией, когда часть нервной системы, отвечающая за произвольное движение мышц, нарушена.